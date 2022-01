Wer zu Lisa Schreiter in die Beratung kommt, bringt häufig viele, viele ungeöffnete Briefe mit. Mahnungen von Gläubigern finden sich darin, angesammelte Summen von Kreditschulden, Mietschulden, Stromschulden, im Durchschnitt waren es 2021 27.000 Euro pro Fall. Schreiter ist Schuldnerberaterin des Diakonischen Werks in Friedrichshain-Kreuzberg. Immer häufiger entscheiden sich ihre Klientinnen und Klienten im Laufe des Beratungsprozesses für den Weg einer Privatinsolvenz. Im vergangenen Jahr waren es in der Beratungsstelle in der Schlesischen Straße 81,5 Prozent. „Mir fehlt zunehmend der Spielraum für eine außergerichtliche Einigung“, sagt Schreiter. „Eine Mehrheit der Klientinnen und Klienten, die zu mir kommen, haben einfach ein zu geringes Einkommen.“

Nicht nur Unternehmen und Selbstständige können Insolvenz beantragen. Auch Privatleute. In Berlin und Brandenburg wählten zuletzt immer mehr Menschen diese Möglichkeit, um einen Weg aus den Schulden zu finden. Von Januar bis Oktober 2021 wurden laut Statistischem Bundesamt in Berlin 2947 Insolvenzverfahren bei Privatverbrauchern eröffnet. Das waren rund 80 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum. In Brandenburg waren es mit 2200 Verfahren fast 50 Prozent mehr Verfahren.

Überschuldung in Corona-Pandemie gestiegen

Den enormen Anstieg erklären die Statistiker in erster Linie mit einer Reform des Insolvenzrechts. So wird Schuldnern seit Oktober 2020 die Restschuld bereits nach drei statt bislang nach sechs Jahren erlassen. Es sei davon auszugehen, dass viele überschuldete Privatpersonen ihren Insolvenzantrag zunächst zurückhielten, um von der Neuregelung zu profitieren. Nach Einschätzung der Arbeitsgemeinschaft Schuldnerberatung der Verbände lag die extreme Zunahme aber auch zu großen Teilen an den Folgen der Corona-Pandemie.

Das bestätigt auch Claudia Niemeyer, Referentin beim Diakonischen Werk Berlin-Brandenburg. „Die Corona-Pandemie hat die Problemlagen vieler Menschen nochmals verschärft“, sagt sie. Kurzarbeit und der Wegfall von Zweit- und Dritt-, beziehungsweise Minijobs, etwa in der Gastronomie, um geringe Einkommen oder Sozialleistungen aufzubessern, hätten dazu geführt, dass viele selbst die notwendigen Lebenshaltungskosten nicht mehr zahlen konnten.

Und sie schätzt, dass sich das Risiko, sich zu überschulden, in Berlin und Brandenburg noch weiter verschärft. Gründe dafür sieht sie in steigenden Mieten, höheren Energiepreisen und der anhaltenden Inflation – ohne, dass in gleichem Maße die Einkommen steigen würden. Berlin gehört zu den Bundesländern mit den höchsten Überschuldungs- und Armutsgefährdungsquoten. In Brandenburg etwa ist das Gehaltsniveau im bundesweiten Vergleich unterdurchschnittlich.

Betroffene erhalten kostenlose Unterstützung

Wer verschuldet oder gar überschuldet ist, kann Hilfe bekommen. In Berlin und Brandenburg gibt es zahlreiche Schuldnerberatungsstellen, in der Betroffene kostenlos Unterstützung bekommen, mindestens eine in jedem Bezirk. Ist die Krise akut, also droht gar eine Kontopfändung, steht jemand bereits kurz vor dem Verlust der eigenen Wohnung oder soll der Strom wegen ausbleibender Zahlung abgestellt werden, bekommen Betroffene in den Beratungsstellen des Diakonischen Werks in der Regel noch am selben Tag, spätestens nach drei Tagen einen Sprechstundentermin. Um in eine feste, regelmäßige Beratung zu kommen, brauchen Betroffene hingegen Geduld. Häufig dauert es mehrere Monate, bis ein Platz frei wird, viele Beratungsstellen sind überlastet.

Bei der Beratung geht es dann auch darum psychologischen Beistand zu leisten. „Viele Ratsuchende leiden unter Existenzängsten, Scham und Minderwertigkeitsgefühlen, weil sie ihre Notsituation als persönliches Verschulden oder Versagen empfinden“, so Niemeyer. Und dann werden die Schulden sondiert, Musterschreiben an die Gläubiger aufgesetzt. Gibt es pfändbares Einkommen? Können Freunde oder Familienangehörige mit Geld aushelfen, um Gläubiger zu beruhigen? Lassen sich die Gläubiger auf Stundungen oder Ratenzahlungen ein? Besteht vom Jobcenter Anspruch auf ein zinsfreies Darlehen? Ist das alles nicht der Fall, bleibt häufig nur der Gang vors Gericht und die Eröffnung eines Insolvenzverfahrens.

Nach drei Jahren schuldenfrei

Damit bekommen überschuldete Verbraucher die Möglichkeit, ihre Schulden innerhalb von nunmehr drei Jahren zu tilgen. Alles, was da ist, Teile des Einkommens oder Vermögen aus Erbschaften werden dabei herangezogen. Schuldner haben verschiedentliche Pflichten, müssen sich beispielsweise um Arbeit bemühen. Außerdem laufen Verfahrenskosten an. Nach den drei Jahren jedoch werden die Betroffenen von der Restschuld befreit und können neu starten.

„Seit das Verfahren verkürzt wurde, sind Ratsuchende eher bereit für einen solchen Schritt“, sagt Schreiter. „Das Ziel, nach drei Jahren wieder schuldenfrei zu sein, ist viel greifbarer geworden. Das war bei dem sechsjährigen Verfahren noch nicht so.“

Für Ratsuchende: Auf der Website schuldnerberatung-berlin.de sind alle Schuldnerberatungsstellen der Bezirke aufgelistet.