Mitte: Jugendliche regeln den Verkehr, Frau fährt sie an.

Ein auf dem Instagram-Profil von dasistberlinbitch hochgeladenes Video zeigt eine Gruppe von männlichen Jugendlichen, die eine Frau im Auto daran hindern, den eigentlich nur für die Straßenahn passierbaren unteren Teil der Kastanienallee, den Weinbergsweg, durchzufahren.

Das Video beginnt, als die Frau schon aus dem Auto gestiegen ist und die Jugendlichen lautstark beschimpft: „Was willst du denn? Verpiss dich mal“, schreit sie einen jungen Mann an, der vor ihrem Auto steht.

Danach versucht die Frau, den jungen Mann zu umfahren. Als dieser weiter den Wagen blockiert, fährt sie ihn leicht an, doch es passiert nichts Schlimmeres. Die umstehenden Jugendlichen erklären, dass die Straße nicht für die Durchfahrt vorgesehen ist. Irgendwann wendet der Pkw und fährt über die Torstraße davon. Der Account dasistberlinbitch stellt das Video zur Diskussion: „Am Rosi dürfen in diese Straße nur Straßenbahnen reinfahren. Diesem Typen ist es wohl besonders wichtig, dass dort kein Auto reinfährt. Eure Meinung dazu?“

Die Reaktionen fallen meist positiv aus: „Alles richtig gemacht, der Junge“, schreibt ein Follower. Ein anderer kommentiert: „Als Fußgänger und Radfahrer am Rosi und an der Linienstraße wurde ich mehrmals fast überfahren. Ich kann die Personen nicht verstehen, die sich so sehr an diesem Video stören. Was wirklich deutsch ist, immer auf eines Autofahrers Seite zu stehen“. Warum die Männer die Frau an der Weiterfahrt hindern und weshalb sie überhaupt diese Abkürzung nehmen wollte, wird aus dem Video nicht ersichtlich.