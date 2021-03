Berlin - Die bezahlte Lohnarbeit pausiert am Montag, der feministische Kampf gönnt sich stattdessen keine Pause. Coronabedingt sind viele Veranstaltungen in den digitalen Raum verlegt worden, die „Alliance of Internationalist Feminists“ zieht aber auch in diesem Jahr durch die Stadt. Weitere Kundgebungen gibt es in Mitte und Wedding, bei allen Veranstaltungen gelten strenge Abstandsregeln und Maskenpflicht. Museen und Theater laden zu digitalen Veranstaltungen, am Dienstag diskutieren die nordischen Botschaften online die Gleichberechtigungsgesetze in ihren Ländern. Ein Überblick.

Alliance of Internationalist Feminists