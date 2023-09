Mehr Bahn für die Region Berlin: Was sich jetzt endlich ändern muss

Über den Namen kann man streiten. Der Buchstabe I klingt ein bisschen nach „Igitt“. Und die Jahreszahl 2030 ist geeignet, falsche Erwartungen zu wecken. Denn in sieben Jahren wird ein großer Teil der Projekte, die das Investitionsprogramm i2030 umfasst, sicherlich noch nicht realisiert worden sein. So schnell wie kurz nach dem Mauerfall, als es nur wenige Monate und manchmal sogar nur einige Tage dauerte, bis stillgelegte Infrastruktur wieder ans Netz ging, ist das heute nicht mehr möglich.

Doch richtig ist natürlich auch, dass es ohne i2030 noch länger dauern würde, bis alte Strecken reaktiviert und Neubauprojekte verwirklicht werden. Es war gut und richtig, dass sich Berlin, Brandenburg, die Deutsche Bahn und die Niederbarnimer Eisenbahn 2017 zusammentaten, um neue Arbeitsstrukturen zu etablieren. Fast noch wichtiger war das gemeinsame Commitment: Es muss endlich vorangehen!

Weitblickende Akteurinnen wie Kathrin Schneider (SPD), damals Infrastrukturministerin in Brandenburg, und Susanne Henckel, die den Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg leitete, sahen keine Alternative zu einer Neuorganisation. In der Tat: So konnte es nicht weitergehen. Während die teilungsbedingten Lücken im Straßennetz rasch geschlossen wurden, war Jahrzehnte nach der Wiedervereinigung nicht absehbar, ob jemals wieder S-Bahnen nach Falkensee, Velten und Stahnsdorf fahren, jemals wieder Züge auf der Stammbahn nach Potsdam rollen. Entscheidungen wurden verschleppt, Meinungen häufig geändert. Mal lehnte es Brandenburg ab, die Stammstrecke der Heidekrautbahn wiederzubeleben, dann mauerte Berlin. Peinlich.

Das Projekt i2030 konzentriert sich auf definierte Ausbaukorridore in Berlin und Brandenburg. i2030

Jetzt muss die Bahn auch noch ihre Streckenkorridore sanieren

Damit steht fest: Zu i2030 gibt es keine Alternative, wenn die Politik die Nöte der Pendler und die Erfordernisse der Mobilitätswende halbwegs ernst nehmen will. Andere Metropolenräume merken auf: Zwei Bundesländer, die bislang über ihre Grenze hinweg Behörden-Pingpong gespielt haben, versuchen, eine neue Arbeitsebene der Zusammenarbeit mit Leben zu erfüllen. In größerem Maße als bisher wollen sie die Deutsche Bahn als Infrastrukturbetreiber und Planungsinstanz in die Pflicht nehmen.

Doch sechs Jahre nach dem Neuanfang in der Infrastrukturpolitik der Hauptstadtregion treten die Probleme immer deutlicher zutage. Dazu tragen natürlich auch externe Faktoren bei. Es gibt zu wenige Ingenieure und andere Planer, die Projekte vorbereiten und betreuen können. Weil Deutschland inzwischen merkt, dass es die Infrastruktur jahrelang vernachlässigt hat, bekommen die wenigen Baufachleute zudem immer mehr zu tun. Bahnintern wird immer deutlicher, dass die Korridorsanierungen, die das Unternehmen versprochen hat, Priorität haben – zulasten anderer wichtiger Vorhaben.



Zugleich bindet das Prestigeprojekt Siemensbahn bei i2030 viele Akteure. Der Senat hat Siemens versprochen, dass der Campus Siemensstadt 2.0 bis 2029 ans S-Bahn-Netz angeschlossen wird. Allerdings würden andere Projekte viel mehr Fahrgästen nützen.

Berliner Senatsverwaltung: nebeneinander, manchmal auch gegeneinander

Nach sechs Jahren i2030 zeigt sich auch, dass Akteure ihre Hausaufgaben nicht gemacht haben. So gibt es in der Senatsverwaltung für Mobilität zwar eine Arbeitseinheit, die sich vorrangig um dieses Thema kümmert. Doch für Themenbereiche wie Bahnprojekte und Regionalverkehr sind in Berlin noch andere Referate zuständig. Beteiligte bekommen den Eindruck, dass sie nebeneinander arbeiten, manchmal auch gegeneinander. Folge kann sein, dass aus unterschiedlichen Richtungen immer mehr Anforderungen formuliert werden, die Projekte immer komplizierter und kostspieliger machen.

Ausgerechnet beim ersten größeren Neubauprojekt des Programms i2030, der Wiederbelebung der Heidekrautbahn nach Berlin-Wilhelmsruh, zeigt sich, wie schwierig solche Vorhaben weiterhin sind. Nach dem, was inoffiziell zu hören ist, wurden Zusagen rückgängig gemacht, Umplanungen gefordert, Standards hochgesetzt. Auf Anwohner in Pankow, die ihre über Jahrzehnte hinweg entstandenen Trampelpfade erhalten wollen, wurde gehört. Die Interessen der Umlandpendler wirkten manchmal eher zweitrangig.

Dass mit der geplanten Fortführung der Heidekrautbahn zum Bahnhof Gesundbrunnen nun ein drittes i2030-Teilprojekt zumindest die erste Etappe der Wirtschaftlichkeitsuntersuchung nicht bestanden hat, macht deutlich, dass auch auf diesem Feld die Hürden zu hoch sind. Während Autobahn-Neubauprojekte hohe Nutzen-Kosten-Faktoren bekommen, scheitert selbst die Wiederinbetriebnahme einer Strecke, die ab 1877 jahrzehntelang ein wichtiger Teil des Berliner Schienennetzes war.



Sechs Jahre i2030: Das sollte ein Anlass sein, offen über die Probleme zu sprechen. Auch darüber, dass Politiker die Arbeitslast immer weiter vergrößern, indem sie fast täglich neue Projekte vorschlagen. i2030 hat der Region gutgetan. Aber es ist Zeit für eine ehrliche Bestandsaufnahme.