Irgendwann sind auch die Staus der Klima-Kleber nur noch Staus

Auf Deutschlands Straßen gab es im Jahr 2022 insgesamt 333.000 Stunden lang Stillstand. Das hat der ADAC errechnet. Damit stand das Land an den 365 Tagen des Vorjahres rein rechnerisch 13.875 Tage lang im Stau. Und die allerwenigsten der bundesweit 474.000 Staus wurden von Klima-Klebern verursacht.

An den Aktionen der selbsternannten Letzten Generation beteiligten sich nach Angaben dieser radikalen Klimaschutz-Organisation etwa 800 Menschen. Selbst wenn man annimmt, dass jeder von ihnen ganz allein einen Stau verursacht hätte, wären die Klima-Kleber nur für 0,2 Prozent aller Staus verantwortlich gewesen.

Trotzdem wurde extrem viel über sie berichtet. Sie haben die größtmögliche Aufmerksamkeit erzeugt. Es gibt nur wenige Proteste von so wenigen Leuten, über die so viel berichtet wurde. Gesellschaftlich haben sie allerdings wenig erreicht.

Eigentlich ist es ihr erklärtes Ziel, die Bevölkerung und vor allem die Politik zum Umdenken zu bringen. Sie wollen, dass der „Klimanotstand“ im großen Konkurrenzkampf um die öffentliche Aufmerksamkeit nicht vergessen wird. Damit sind die Klima-Kleber gescheitert. Umfragen zeigen, dass mindestens drei Viertel der Bevölkerung diesen Protest ablehnen – und ganz sicher stehe n die Leute nicht wütend im Stau und lesen sich dabei die Forderungen der Bewegung auf deren Internetseite durch. Außerdem will sich die Politik von den Klima-Klebern nicht erpressen lassen. Nun wenden sich auch immer mehr anfängliche Unterstützer ab. Auch die Fridays-for-Future-Bewegung distanziert sich.

Die Bewegung radikalisiert sich

Und die Reaktion dieser kleinen Gruppe? Sie macht weiter. Der Protest soll sogar noch größer werden. Die Bewegung radikalisiert sich. Auf ihrer Internetseite steht: „Komm mit nach Berlin ab dem 19. April“. Ein paar Tage später sollen große Aktionen beginnen. Die Gruppe will nicht mehr nur einzelne Straßen lahmlegen, sondern am liebsten halb Berlin. Die Radikalisierung am Rand der Klima-Bewegung wirkt wie der letzte Versuch, doch noch gehört zu werden. Für die Aktionen im Regierungsviertel hatten sich bis Freitag 758 Leute angemeldet. Dann wurde die Zahl von der Seite genommen. Das klingt nicht gerade nach Massenprotest.

Ursprünglich hatte sich die Letzte Generation formiert, weil die Proteste der Fridays-Bewegung zwar anfangs sehr viel Gehör in den Medien bekamen, die Regierung aber nicht umsteuerte. Deshalb wurde der Protest verschärft. Jede politische Bewegung lebt davon, dass sie wahrgenommen wird und auffällt, dass über ihre Thesen diskutiert wird. Die Klimakleber bekamen zwar maximale Aufmerksamkeit – es wird aber nur über ihre Klebeaktionen geredet, nicht über das Klima.

Das Ganze ist auch politisch kontraproduktiv. Bevor die Klima-Kleber die politische Bühne betraten, waren große Teile der Bevölkerung längst auf der Seite der Klimaschützer und schauten wohlwollend auf die Kinder und Enkel, die freitags demonstrierten. Damals gab es ein Zeitfenster, in dem die Grünen hätten ins Kanzleramt ziehen können. Heute stehen die Grünen auf Platz 3, laut Umfragen ein Prozent hinter der SPD und nur noch drei vor der AfD.

Der Abwärtstrend ist nicht Verdienst oder Schuld der Klima-Kleber, sie haben aber zu genau diesem Trend beigetragen. Die Radikalisierung der Bewegung sorgte dafür, dass sich etwa bei der Wiederholungswahl in Berlin Wähler von den Grünen abwandten und anders wählten. So landeten die Grünen äußerst knapp hinter der SPD, damit in der Opposition und können nun nicht mehr im Senat mitgestalten.

Unversöhnlicher Habitus

Die Klima-Kleber stellen sich nicht nur gegen die Politik – was sonst oft Sympathien im Wahlvolk weckt –, sondern sie stellen sich auch gegen die Bevölkerung. Mit ihrem unversöhnlichen und besserwisserischen Habitus haben sie nie den Sprung von der Straße in die Herzen des Volkes geschafft. Nicht mal den Sprung in die Talkshows.

Nun wird diskutiert, wie auf die groß angekündigten Aktionen in Berlin reagiert werden soll. Auch die Gegenseite, der Staat, greift zu härteren Strafen. In Bayern werden Klima-Kleber schon mal für einen Monat in „Präventivhaft“ gesteckt. In Berlin hat die CDU in der neuen großen Koalition durchgesetzt, dass fünf statt zwei Tage Präventivhaft möglich sind. Die Berliner Polizei erteilte 17 Klima-Klebern bereits ein Klebeverbot, das jeweils ein halbes Jahr gültig ist.

Wie geht es weiter? Sicher wird über die anstehenden Aktionen berichtet, aber auch diese Aufmerksamkeit wird irgendwann schwinden. Denn der Protest wirkt wie Selbstzweck, wie ein Ritual: Ankleben, Stau, Festnahme, Gerichtsprozess. Das nutzt sich ab. Und wenn nicht mehr so oft über Klima-Kleber berichtet wird, bekommen nur noch die Leute im Stau mit, dass dort jemand auf der Straße klebt. Irgendwann werden Klima-Kleber-Staus einfach nur Staus sein.