Neulich war Irma Trommer in der Nähe von Berlin an einem See baden. Es sei schön gewesen, aber auch traurig. „In Brandenburg sind im letzten Jahr Teiche im Sommer über Nacht ausgetrocknet. Daran musste ich beim Schwimmen denken“, sagt die Aktivistin der Letzten Generation. Die Apokalypse verfolgt die 27-Jährige bis auf ihr Badetuch.