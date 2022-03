Der clevere Held trickst seine Verfolger aus, indem er sich als Kellner verkleidet unter andere Kellner mischt oder ganz viele Kurierfahrer zu einem Treffpunkt bestellt, um sich dort, verkleidet als – richtig! – Kurierfahrer, ungestört bewegen zu können. Szenen aus x-beliebigen Gaunerkomödien, in die man sich allabendlich katapultiert fühlt, sobald die Lieferdienste hungrigen Städtern ihr Abendessen bringen. Wenn Fahrerinnen und Fahrer auf ihren Rädern, bepackt mit orangefarbenen oder blauen Würfel-Rucksäcken, zeitgleich vor identischen Hauseingängen halten oder wie Lemminge in entgegengesetzte Richtungen aneinander vorbeifahren, hat das schon was von einem Verwirrspiel.