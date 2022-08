Blass und schmal sieht Mandy B. aus, als sie in den großen Saal des Berliner Kammergerichts geführt wird. Vor ihr und hinter ihr laufen zwei Justizbeamte mit schusssicherer Weste. Vor 31 Jahre wurde sie in Berlin geboren, sie hat drei Kinder. Seit Dienstag muss sie sich wegen Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung im Ausland, Verletzung der Fürsorge- und Erziehungspflicht Minderjähriger und Steuerhinterziehung verantworten.

Mandy B. legt den dünnen Leitzordner, den sie mit sich führt, vor sich auf den Platz. Dann lauscht sie der Anklage der Generalstaatsanwaltschaft. Robert Kohly wirft der Frau vor, seit Mitte 2016 eine islamistische Gesinnung vertreten zu haben. Am 29. Oktober des Jahres soll sie mit ihren beiden ein Jahr und zwei Jahre alten Söhnen aus Deutschland ausgereist und im Ausland bei einer syrischen Familie untergekommen sein - mutmaßlich Anhänger der Terrororganisation IS.

Anfang Januar des folgenden Jahres sei Mandy B. in Syrien eingetroffen, wo sie sich dem IS angeschlossen habe und ihre Söhne unter den strengen Regeln der Scharia erzogen habe. Im Juni 2017 sei ihr Ehemann, ein IS-Kämpfer, mit seiner Zweitfrau nach Syrien gefolgt. Mandy B. habe ihm den Haushalt geführt und ihm so den Rücken freigehalten. Im September 2018 wurde ihre Tochter geboren.

Mandy B. habe sich mit der Ideologie des IS identifiziert, sagt Kohly. Als die Terrororganisation Gebietsverluste hinnehmen musste, sei sie mit den Kindern in ein Lager gekommen, habe dort auf Telegram dschihadistisches Gedankengut verbreitet. Der Angeklagten wird vorgeworfen, dass sie ihre Kinder Gewalt ausgesetzt habe. Sie seien noch heute traumatisiert. Ihr ältester Sohn soll der Umgang mit Waffen nahegebracht worden sein. Zudem soll einer der Söhne eine Schießerei miterlebt haben, bei denen ein Kind getötet wurde.

Mandy B. und ihre beiden Söhne kamen im Rahmen einer sogenannten Gruppenrückholung aus Syrien nach Deutschland zurück. Die Frau wurde am 7. Oktober des vergangenen Jahres noch am Flughafen in Frankfurt am Main verhaftet. Seitdem sitzt sie in Untersuchungshaft.

Vom Kindergeld finanzierte Ehemann Ausreise

Was mit ihrer Tochter geschehen ist, darüber werden an diesem ersten Verhandlungstag keine Angaben gemacht. Unklar ist auch, wo die beiden Söhne derzeit leben. Der Vertreter der Generalstaatsanwaltschaft wirft der Angeklagten zudem vor, Kindergeld beantragt zu haben, obwohl sie nicht mehr in Deutschland gelebt und ihr Anspruch darauf erloschen sei. Die 4600 Euro soll ihr Ehemann für die Finanzierung seiner Ausreise nach Syrien genutzt haben.

Mandy B. schweigt zu den Vorwürfen. Am heutigen Tag und auch in der kommenden Woche werde es keine Einlassung seiner Mandantin geben, sagt ihr Verteidiger. Man wolle sich die Möglichkeit einer Aussage jedoch vorbehalten.

Für das Verfahren sind insgesamt 26 Verhandlungstage vorgesehen. Ein Urteil könnte demnach kurz vor Weihnachten gesprochen werden. Am nächsten Prozesstag soll unter anderem die Kriminalbeamtin gehört werden, die Mandy B. und ihre beiden Söhne auf dem Rückflug nach Deutschland begleitet hat.