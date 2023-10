Einige Stellen des Mauerdenkmals an der East Side Gallery sind mit blauer Plastikfolie oder Absperrband der Polizei überklebt. Am Dienstagabend gab es einen Einsatz hier, weil Teile der Mauer mit Hakenkreuzen sowie antisemitischen und antiisraelischen Parolen beschmiert wurden. Die Polizei überklebte die Schmierereien zunächst. Am Mittwochvormittag sind jedoch noch immer antisemitische Parolen auf der Mauer zu lesen, die nicht überklebt sind. „Kill Jews“ steht dort zum Beispiel oder „Fck Jews“.

Am vergangenen Sonnabend hat die palästinensische Hamas mehrere Ortschaften im Süden von Israel überfallen. Mittlerweile soll es in Israel durch die Angriffe mehr als 1200 Tote geben, dazu kommen circa 3000 Verletzte. Mindestens fünf deutsche Staatsbürger sollen von der Hamas als Geiseln genommen worden sein, eine 22-jährige Deutsche starb bei den Angriffen. Auch in Berlin wächst die Besorgnis über antisemitische und antiisraelische Vorfälle, etwa in der Form von Beschmierungen.

An der East Side Gallery sind am Mittwochvormittag hauptsächlich Schulklassen und Gruppen von Touristen, die Selfies vor verschiedenen Teilen der Mauer machen oder an Führungen teilnehmen. An den antisemitischen Parolen laufen die meisten von ihnen vorbei, ohne einen zweiten Blick. Ganz unbemerkt sind sie jedoch nicht geblieben: Auf mehreren Parolen finden sich Sticker, die sich gegen die Schmierereien aussprechen. „Menschenrechte statt rechte Menschen“ ist dort beispielsweise zu lesen.

Beschmierungen wie diese sind nicht nur Angriffe, sie sind ein sichtbares Zeichen für die Zunahme von Feindseligkeiten in einer Gesellschaft. Samuel Salzborn, der Ansprechpartner des Landes Berlin für Antisemitismus, sieht in den Vorfällen einen klaren Zusammenhang zu der aktuellen politischen Lage. Insbesondere in Neukölln nehme er eine deutliche Zunahme von antisemitischen Graffiti wahr. Diese sei „erschreckend, aber nicht verwunderlich“, sagt er. Es habe in der deutschen Geschichte nie ein Tabu gegeben, sich antisemitisch zu äußern. Der Antisemitismus sei deshalb als gesamtgesellschaftliches Problem wahrzunehmen, das nicht nur in Randgruppen existiere. Laut Salzborn werden „Juden durch ihre Identifikation mit Israel zu einer Projektionsfläche für Israelhass“, auch in Berlin.

Auch in der Glasower Straße in Neukölln wurden Gebäude und Gehwege am Dienstagabend mit antisemitischen und antiisraelischen Parolen besprüht. Anwohner alarmierten die Polizei, weil sie Sprühgeräusche hörten und dass mehrere Personen die Straße auf und ab rannten. Drei junge Männer wurden zunächst als Tatverdächtige festgehalten, in einem Hausflur wurden Sprühdosen sichergestellt. Die Polizei übersprühte die Parolen mit oranger Farbe, die am Mittwoch noch immer an Hauswänden und auf dem Boden zu sehen war.

Es gibt in Bezug auf antisemitische Vorfälle und Straftaten ein großes Dunkelfeld, was zum Beispiel heißt, dass bestimmte Vorgänge nicht zur Anzeige gebracht und bei der Ermittlung durch Polizei und Staatsanwaltschaft die Tatmotive nicht berücksichtigt werden. In Berlin haben sich aber seit einigen Jahren zivilgesellschaftliche Organisationen etabliert, vor allem die Organisation Rias (Recherche- und Informationsstelle Antisemitismus), die sich um solche Fälle kümmert und großes Vertrauen in der jüdischen Community genießt. Dies führt dazu, dass immer mehr Straftaten erkannt und erfasst werden.

„Rias Berlin dokumentiert regelmäßig antisemitische Schmierereien“, sagt Julia Kopp, die Projektreferentin von Rias. „Solche Schmierereien können zu starken Verunsicherungen führen, insbesondere, wenn sie im direkten Wohnumfeld entdeckt werden.“ Es lasse sich aber noch nicht feststellen, ob die aktuellen Schmierereien von bestimmten Gruppen verursacht wurden. „Wir stellen fest, dass es zu antisemitischen Vorfällen aus allen politisch-weltanschaulichen Spektren kommt“, sagt die Projektreferentin. Anlassbezogen sehe sie aber, dass unterschiedliche Milieus präsenter seien. So sei es nach dem Angriff der Hamas etwa zu Solidarisierungen von Akteuren „aus dem Spektrum des antiisraelischen Aktivismus“ gekommen.

Auch gebe es bereits Anzeichen, dass „der terroristische Angriff auf Israel und die israelische Zivilbevölkerung bereits in antisemitische Erzählungen integriert wird“. So gebe es zum Beispiel Verschwörungstheorien über einen „Inside-Job“, ähnlich wie bei 9/11, und „Legitimierungen der Angriffe in Israel, indem diese zum Beispiel als ‚Widerstand‘ bezeichnet werden“. Rias Berlin sind „seit dem Angriff der Hamas auf Israel mehrere antisemitische Schmierereien bekannt geworden“. Genaue Zahlen über einen möglichen Anstieg antisemitischer Schmierereien gibt es derzeit aber noch nicht.