Aviv, ein zweijähriges Mädchen, lacht in die Kamera. Ihre Schwester Raz, vier Jahre alt, trägt ein rosafarbenes Kleidchen. Ihre Mutter Doron lehnt an einem Geländer, hinter ihr das Meer. Alle drei wurden am 7. Oktober von Hamas-Terroristen in den Gazastreifen entführt.



Gadi Moses ist 80 – auch er gehört, wie seine Frau Efrat Katz (69), zu den Geiseln. Bei ihrem Überfall auf Israel vor einer Woche entführten die Hamas-Terroristen rund 150 Israelis in den Gazastreifen: Kinder, alte Menschen, eine Holocaust-Überlebende, junge Frauen, Männer, Paare. Es ist ungewiss, wie es ihnen geht und ob sie noch leben. Kfir, neun Monate alt, ein Baby, das mit einer Rassel in der Hand in die Kamera schaut. Oder Ariel, vier Jahre alt, rote Haare, auf dem Foto sitzt er beim Friseur, einen Umhang um den Hals.

Unter den Entführten sollen sich auch fünf deutsche Staatsbürger befinden. Einige der Geiseln waren zuvor auf dem Supernova Musikfestival in der Nähe der Grenze, andere wurden aus ihren Häusern gekidnappt.



Angehörige, Unterstützer und die New Yorker Künstlerin Nitzan Mintz haben nun eine private Kampagne, das „Kidnapped Project“ gestartet, mit der sie die Weltöffentlichkeit auf die entführten Zivilisten in Gaza aufmerksam machen wollen. Sie veröffentlichten Fotos der Entführten, verbunden mit dem Aufruf, diese Plakate auszudrucken und aufzuhängen. „Bringen Sie mit Klebeband oder einer Tackerpistole so viele Plakate wie möglich im öffentlichen Raum an.“ Die Fotos werden derzeit in sozialen Medien verbreitet, und hier kann man sie herunterladen.



Auch die Berliner Zeitung beteiligt sich an der Hilfsaktion, veröffentlicht die Bilder der Entführten in der Hoffnung, die Hamas werde sie freilassen, ihre Familien werden sie bald wiedersehen, lebend.