Familie und Freunde bangen in Berlin um Abed Hassan. Der 27-Jährige hat nur ab und an die Möglichkeit, aus Gaza Lebenssignale zu senden. Der Berliner mit palästinensischen Wurzeln reiste mit seiner Mutter am 3. Oktober in den Gazastreifen, um, wie er berichtet, ein „fröhliches Familienereignis“ zu feiern. Hassans Verwandte wohnen im Flüchtlingslager Al-Shati im Norden des Gazastreifens. Vier Tage später, am 7. Oktober, überfiel die in Gaza herrschende Hamas Israel. Die israelischen Streitkräfte bombardieren seitdem Gaza. Israelische Bodentruppen sind in den Norden des Territoriums eingedrungen.

Internet und Mobilfunk fielen in Gaza am 28. Oktober nach heftigen Bombardements weitgehend aus. Es gelang zunächst, die Kommunikation wieder herzustellen. Seit dem 1. November soll die Region allerdings erneut offline sein. Aber offenbar gibt es Inseln, von denen aus die Außenwelt noch erreichbar ist. „Ich habe einen Geheimtipp bekommen, wo ich einmal am Tag versuche hinzugehen“, schreibt Hassan in einer Whatsapp-Nachricht. „Der Ort ist aber bei weitem nicht sicher und es ist jedes Mal eine Überwindung, dort hinzugehen“, schildert er. Er fühle sich extrem eingeschränkt und von der Welt abgeschnitten, erklärt Hassan.

Das unzuverlässige Internet macht es dem im Bezirk Mitte geborenen Berliner schwer, sich ein Bild davon zu machen, wie er heil aus der Kriegszone herauskommen kann. Laut Angaben des Auswärtigen Amtes haben die ersten deutschen Staatsbürger den Gazastreifen am 1. November verlassen. Insgesamt sollen 400 Ausländer nach Ägypten entkommen sein.



Eine niedrige dreistellige Anzahl an in Gaza sich aufhaltenden Deutschen sei auf der Krisenvorsorgeliste Elefand registriert, erklärt das Auswärtige Amt (AA). „Über unsere Krisenvorsorgeliste halten wir registrierte deutsche Staatsangehörige mit sogenannten Landsleutebriefen per Mail und per SMS über die aktuellen Entwicklungen informiert“, erklärt eine Sprecherin. Auch telefonisch sei das AA jederzeit erreichbar.

Die Deutschen in Gaza verfügen wie im Fall von Abed Hassan aber nur eingeschränkt über Zugang zu Internet und Mobilfunk. „Für mich persönlich ist es vor allem belastend, dass es extrem schwierig ist, an Informationen heranzukommen“, schreibt er. Das Auswärtige Amt habe ihm in der ersten Kriegswoche mitgeteilt, dass es keine Möglichkeiten zur Ausreise für Deutsch-Palästinenser gebe. Zuständig sei die deutsche Vertretung in Ramallah, dem Sitz der palästinensischen Autonomiebehörde im Westjordanland. „Allerdings findet die Ausreise auf eigene Gefahr statt, hieß es“, erklärt Hassan. Hilfe könne die Bundesrepublik bei der Flucht aus dem Kriegsgebiet nicht leisten.

Seinem Kenntnisstand nach bedarf es vor einer Ausreise einer Voranmeldung und einer Zustimmung der ägyptischen und palästinensischen Behörden. Eine der zwei Hauptstraßen, die in Richtung der Grenze nach Ägypten führen, sei inzwischen umkämpft und der Weg zum Grenzposten Rafah „extrem gefährlich“. „Einer meiner Verwandten war dabei, auf einem Lkw Flüchtende in die südlichen Gebiete zu befördern, als neben ihnen eine F16-Rakete einschlug“, berichtet Hassan. Der Verwandte habe überlebt, aber 70 Menschen seien bei dem Einschlag getötet worden.

Im Gazastreifen fehlen Mehl und das Gas für die Backöfen

Hassan harrt nun erst einmal im Osten des Gazastreifens aus. Es gebe keinen Strom. Die Menschen müssten trotz der Gefahr aus der Luft für Brot Schlange stehen. Viele Bäckereien seien zerstört. Und die wenigen, die noch geöffnet seien, hätten Schwierigkeiten, an Mehl und Gas zum Backen heranzukommen. Inzwischen gehe das Trinkwasser zur Neige. Die einzigen Quellen seien Wassertanker oder ungefiltertes Brunnenwasser. „Ich habe eine Zeit lang mehr Cola als Wasser getrunken, weil die leichter zugänglich war“, so Hassan.



Die Anlage, in der die Familie wohnt, inzwischen eine Ruine. Die eigene Wohnung sei aber bisher glimpflich davon gekommen, nur Fenster und Türen seien zerstört. Hassan berichtet, dass die Familie nun eng beieinander sei. „Wir spielen Gesellschaftsspiele und versuchen, das Beste aus der Not zu machen“, schildert er. Sollte Hassan die erlösende Nachricht von einer Ausreisemöglichkeit erhalten, wird er sich ohne die Gewissheit eines Wiedersehens von seiner Familie in Gaza verabschieden müssen.