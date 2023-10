Immer, wenn Ricarda Louk über ihre Tochter sprach, fing ihre Stimme an zu zittern. Jedes Mal, wenn sich das Gespräch auf jenen Moment zubewegte, in dem sie zum ersten Mal das Video mit ihrer Tochter sah, schnürte es ihr die Kehle zu: Shani, halb nackt, mit blutendem Kopf auf der Ladefläche eines Trucks, umringt von jubelnden Männern, die an ihren Haaren ziehen, „Allahu Akbar“ rufen, sie bespucken. „Meine Töchter, mein Sohn, wir haben alle nur geschrien, als wir das gesehen haben“, sagte Ricarda Louk vor wenigen Tagen über diesen Moment, da war sie gerade in Berlin und kämpfte noch dafür, Shani bald wiederzusehen.



Montagnacht nun erfuhr die Familie Louk vom israelischen Militär, dass ihre Tochter tot sei. Ermordet von Kämpfern der palästinensischen Terrororganisation Hamas. Eine Nachricht, wie sie zurzeit fast jeden Tag eine Familie in Israel erreicht.

Ricarda Louk ist in Ravensburg am Bodensee geboren und aufgewachsen. Wenn sie spricht, hört man noch ganz leicht den schwäbischen Akzent in ihrer Stimme. Mit 22 Jahren zog sie nach Israel, konvertierte zum Judentum, heiratete, bekam Kinder. Heute arbeitet sie als Computer-Ingenieurin für Intel. Zusammen mit ihrem Mann, ihren Töchtern und ihrem Sohn lebt sie in einer kleinen Stadt zwischen Tel Aviv und Jerusalem.

Ricarda Louk (r.) zusammen mit Bundestagspräsidentin Bärbel Bas (l.) bei einem Treffen der Angehörigen mit Politikern im Deutschen Bundestag Christoph Soeder/dpa

Als eine der ersten Angehörigen der Geiseln sprach Louk vor drei Wochen öffentlich über ihre vermisste Tochter. Das Video von Shani war da schon um die Welt gegangen und hatte den vermissten Geiseln und auch dem Terror der Hamas ein erstes Gesicht gegeben. „Dies ist wirklich mein verzweifelter Aufruf an das ganze Land Deutschland, mir zu helfen, meine Shani wieder nach Hause gesund zurückzubekommen“, sagte Ricarda Louk in einer Videobotschaft.

Shani, eine 22-jährige Frau mit Rastalocken, die gerne tanzte, zu Musikveranstaltungen ging, das Leben und die Freiheit genoss, war zusammen mit ihrem Freund auf dem Supernova-Festival in der Negev-Wüste, als Terroristen mit Fallschirmen auftauchten und ein Massaker anrichteten. Zunächst war Ricarda Louk davon ausgegangen, ihre Tochter sei unter den über 200 Geiseln, die anschließend in den Gazastreifen verschleppt wurden. Wegen des Videos, in dem sie Shanis Tattoos entdeckte, und auch, weil ihr ein Bekannter in Gaza die Information gab, ihre Tochter sei mit einer Kopfverletzung im Krankenhaus.

Zusammen mit acht weiteren Israelis mit deutschem Pass reiste Ricarda Louk in der vergangenen Woche nach Berlin, um hier Druck auf die deutschen Behörden auszuüben, mehr für die deutschen Staatsbürger unter den Geiseln zu tun. Sie trafen Spitzenpolitiker fast aller Parteien, trafen Kanzler Scholz, Bundespräsident Steinmeier, saßen in Talkshows, gaben etliche Interviews. Zum Schluss nahmen sie an einer großen Kundgebung am Brandenburger Tor teil. Ihre Botschaft war dabei immer dieselbe: Tun Sie etwas! Helfen Sie uns!

Nun stellt sich heraus: Shani Louk war wohl nie eine Geisel der Hamas. Einiges deutet darauf hin, dass sie noch in Israel mit einem Schuss in den Kopf getötet wurde. Es sei ein Stück Schädelknochen gefunden worden, der mit der DNA ihrer Tochter übereinstimme, teilte Ricarda Louk am Montagmorgen deutschen Medien mit. Die grausamen Momente, die in dem Video gezeigt werden – aller Wahrscheinlichkeit nach hat Shani Louk sie gar nicht mehr miterlebt. Ihre Tante sagte heute der ARD: „Für die Familie besteht darin ein kleiner Trost.“



Immer wieder sagten die Israelis auf ihrer Reise in Berlin, die Ungewissheit sei das Schlimmste an der Situation. Nicht zu wissen, wie es ihren Schwestern, Brüdern, Onkeln, Tanten und Töchtern gehe, sei kaum auszuhalten. Alles sei besser, auch die Nachricht von ihrem Tod. Eine solche Nachricht hat Ricarda Louk nun erhalten. Drei Wochen quälender Ungewissheit sind vorbei. Es beginnt die Zeit der Trauer.