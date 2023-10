Einige sagen, dass sie noch nicht sprechen können. Andere sagen, dass sie Angst davor haben. Nach den Massakern, die Terroristen der Hamas aus dem Gazastreifen in Israel verübten, bei denen mehr als 1200 Menschen ermordet worden sind, stehen Menschen aus Israel auch in Berlin unter Schock. Bis zu 30.000 Israelis sollen hier leben, die genaue Zahl kennt niemand, weil viele von ihnen zwei Pässe haben. Israel ist ein kleines Land, fast jeder, der von dort kommt, kennt jemanden, der getötet oder entführt worden ist, oder hat Freunde, die Angehörige verloren haben. In Teilen Berlins ist die Stimmung zudem aufgeheizt, Jugendliche drücken ihre Unterstützung für die Hamas aus, neue antisemitische Parolen tauchen auf Wänden auf.

Drei Frauen haben sich trotzdem bereit erklärt, zu erzählen, wie es ihnen jetzt geht. Bei den Gesprächen brechen zwei von ihnen immer wieder in Tränen aus. Die dritte sagt: Ich werde nicht weinen. Heute werde ich nicht weinen.

„Mein Vater schläft mit einer Waffe im Auto“

Yael Nachshon Levin, Sängerin, 43, lebt seit sieben Jahren mit ihrem Mann und ihren beiden Söhnen in Berlin.



Unglaublich, dass es schon eine Woche her ist. Ich weiß nicht, welcher Tag gerade ist, ich habe mein Zeitgefühl verloren. Am Freitag war alles noch gut, in meinem Salon Framed hatten wir einen schönen Abend, gingen spät ins Bett. Sonnabend um sieben hat mich Aharon, mein Mann, geweckt. In Israel ist Krieg, hat er gesagt, bleib ruhig, ich gehe erst mal mit dem Hund raus.

Von diesem Moment an lebe ich in einer anderen Welt. So geht es jedem von uns, jeder hier in Berlin ist betroffen, kennt jemanden, der nicht mehr lebt, verletzt ist, als Geisel genommen wurde. Wir schreiben, telefonieren, treffen uns. Vor zwei Tagen kamen 20 Leute zu mir nach Hause. Freunde, Freunde von Freunden.



Einer kommt aus Nir Oz, dem Kibbuz an der Grenze zu Gaza, in dem es kaum Überlebende gibt. Die Terroristen sind von Haus zu Haus gegangen, haben Menschen erschossen, nur am Haus seiner Familie sind sie vorbeigelaufen. Niemand weiß, warum. Sie leben, sonst ist alles weg, die Nachbarn, die Freunde. Er ist zusammengebrochen, hat immer nur gesagt, ich habe kein Zuhause mehr.

Yael Nachschon Levin Fofo Altinell

Mein Bruder lebt in Sde-Zvi, einem Kibbuz in der Negev-Wüste, er ist mit seiner Frau und seinen beiden Kindern zu meinen Eltern in den Norden von Tel Aviv geflohen und allein zurückgefahren, um anderen zu helfen. Mein Vater ist auch losgefahren. Er ist 73, schläft mit einer Waffe im Auto, hat Menschen aus Schutzräumen befreit, die dort festsaßen, sich nicht raustrauten.

„Was ist aus unserem Land geworden? Wo führt das alles hin?“

Mein Bruder wurde zur Reserve eingezogen, an die libanesische Grenze. Für meine Mutter ist das schrecklich. Vor 50 Jahren auf den Tag genau fiel ihr Bruder im Yom-Kippur-Krieg, und nun kämpft ihr Sohn im Krieg. Es ist, als wiederhole sich die Geschichte, mit einem großen Unterschied: Damals, vor 50 Jahren, haben unsere Soldaten für ihr Land gekämpft, für eine gute Sache. Aber jetzt? Was ist aus unserem Land geworden? Wo führt das alles hin? Netanjahu hat uns an diesen Punkt gebracht. Sein rechtsextremer Minister Ben-Gvir sagt, alle Israelis sollten jetzt eine Waffe tragen, Gaza sollte mit Bodentruppen besetzt werden, das ist alles, was ihm einfällt.

Der Sohn eines Freundes war auf dem Musikfestival, mitten im Blutbad, rief seinen Vater Sonnabendmorgen an, er sei verletzt, sitze in einem Versteck, ob er ihn abholen könne. Der Vater fuhr los, zweieinhalb Stunden Richtung Gaza, der Einzige, der in diese Richtung fuhr, wie auf einer Geisterstraße, rettete seinen Sohn und andere. Der Junge redet nicht mehr, ist total traumatisiert. Und das ist eine der guten Geschichten dieser Tage.

Dieser Hass auf uns! Auch hier in Berlin ist er zu spüren. Kinder, die sich mit Heil Hitler begrüßen, die „Ich hasse Israel“-Posts verschicken. Wir haben große Angst. Ich lasse meine Söhne nicht mehr allein auf die Straße. Wir hätten gerne Wachschutz vor der Schule, aber wenn da Wachleute stehen, werden die Leute erst recht aufmerksam. Hass erzeugt Hass, Gewalt erzeugt Gewalt. Die Menschen in Gaza sind Gefangene, kontrolliert von der Hamas. Es ist, als ob man Löwen ohne Essen in einen Käfig steckt. Das ist ein Traum, den ich immer wieder habe, dass ein Löwe in mein Haus kommt und mich auffressen will. Ein Alptraum, der gerade passiert. Die Löwen kommen.



Ich kann nicht mehr essen, habe das Gefühl, mich übergeben zu müssen. Ich würde gerne jemandem die Schuld geben, aber ich kann es nicht. Unsere Regierung hat so lange nichts unternommen, um den Konflikt zu lösen, Frieden zu schaffen.

„Ich wünschte, Israelis könnten in Deutschland sicher sein“

Ich bin mit meiner Familie vor sieben Jahren nach Berlin gegangen, ich wollte nicht mehr mit meinen Kindern in Bunker rennen, wenn die Sirenen heulen. Aber hier zu sein, in dieser Situation, fühlt sich auch falsch an. Ich verbringe die Tage damit, Hilfe zu organisieren, kaufe Taschenlampen, die ich nach Hause schicke, spende für Hilfsorganisationen. Das Netzwerk, das am besten funktioniert, ist das, was die Proteste gegen Netanjahus Justizreform organisiert hat. Menschen, die gerade noch zu Demonstrationen gingen, arbeiten eng mit dem Militär zusammen, besorgen Hilfe für die Verletzten, Unterkünfte für die Überlebenden. In Tel Aviv haben die Restaurants geöffnet, sie kochen für Menschen, die ihr Zuhause verloren haben. Sonst ist die Stadt so leer wie zu Yom Kippur. Ich habe keine Ahnung, wie wir jemals da durchkommen werden. Ich kann nicht an morgen oder nächste Woche denken.

Wir treffen uns jetzt jeden Abend, um zusammen zu sein, zu beten, zu singen. Aharons Familie ist auf dem Weg nach Berlin, sein Bruder mit seiner Frau und seinen vier Kindern, seine Mutter. Viele kommen hierher, um sicher zu sein. Schreib das in die Zeitung, Anja: Ich wünschte, Israelis kämen nach Deutschland und könnten hier sicher sein.

„Jeden Tag werden es mehr Tote, die ich kannte“

Adi Kaslasy-Way, 35, lebt mit ihrer Familie in Berlin. Sie ist Autorin und Stadtführerin und stammt aus dem Süden Israels.



Jeden Tag werden es mehr Tote. Ich gehe online und lese, dass noch ein Mensch ermordet worden ist, den ich kannte. Menschen, von denen wir dachten, sie seien vermisst oder entführt. Der Schwager eines Freundes und sein Neffe lebten im Kibbuz Beeri. Die Leichen der beiden wurden erst nach Tagen gefunden. Der Vater einer Kindheitsfreundin von mir, der auch in Beeri lebte, ist verschwunden. Ermordet, entführt, wir wissen es nicht. Meine ehemalige Lehrerin, die im Kibbuz Kfar Aza lebte, ist in ihrem Haus ermordet worden, zusammen mit ihrer Tochter. Der Bruder einer weiteren Freundin ist tot. Ich erfahre alles über Social Media. Erst posten Freunde, dass sie ihre Liebsten vermissen. Dann, dass die Leichen gefunden worden sind. Oder dass sie Videos der Hamas gesehen haben, in denen ihre entführten, misshandelten Familienmitglieder zu sehen sind.

Meine Eltern leben in Sderot, einer Stadt direkt an der Grenze zu Gaza. Sie haben tagelang in einem Schutzraum ausgeharrt. Ihr Haus verlassen sie immer noch nicht. In der Nacht zu Donnerstag waren wieder Terroristen in Sderot, die Lage ist nicht komplett unter Kontrolle. Zum Glück haben meine Eltern große Vorräte an Lebensmitteln. Sie kommen ursprünglich aus Marokko und kaufen immer viel Essen ein.

Seit letztem Sonnabend habe ich kaum geschlafen. Der Tag begann damit, dass ich im Halbschlaf hörte, wie ständig Nachrichten auf meinem Handy eingingen. Pling, pling, pling. Herrje, unsere Familiengruppe auf WhatsApp ist wieder gesprächig, dachte ich. Dann wurde mir klar, dass Sonnabend ist. Schabbat. Aus Rücksicht auf meinen Bruder, der religiös ist, schreiben wir uns da keine Nachrichten. Es sei denn, es gibt einen Notfall.

Es ging um Raketenangriffe. Das ist gruselig, aber für uns aus dem Süden von Israel auch normal. Aber diesmal hörten die Angriffe einfach nicht auf. Tausende Raketen aus Gaza in wenigen Stunden. Das war keine normale Eskalation. Ich glaube, viele Menschen in Deutschland denken, was wir gerade erleben, ist die übliche Eskalation des Nahostkonflikts. Aber was diesmal passiert ist, ist etwas vollkommen anderes. Das Ausmaß der Brutalität ist unvorstellbar.

Die Schriftstellerin Adi Kaslasy-Way Benjamin Pritzkuleit

„Ich hasse die Menschen in Gaza auch jetzt nicht“

Ich fing an, das zu begreifen, als ich ein Video sah, aufgenommen ein paar hundert Meter vom Haus meiner Eltern, auf dem ein Pick-up-Truck zu sehen war, voll mit schwer bewaffneten Terroristen. Als ich meinen Vater endlich kurz sprechen konnte, sagte er: Adi, alles ist anders als sonst. Dann kamen immer mehr Videos. Leichen auf den Straßen. Mit Kopfschüssen. An einer Bushaltestelle. Ich zoomte heran, auf einem Mülleimer stand: Sderot.

Es wurde schlimmer und schlimmer. Die Berichte von der Party in der Wüste. Die Videos von Frauen, denen das Blut zwischen den Beinen herunterlief. Die hingerichteten Kinder. Komplett ausgelöschte Familien. Verstümmelte Leichen. Entführte Kleinkinder. Das jüngste ist sechs Monate alt. Was zur Hölle wollen sie mit einem sechs Monate alten Baby?

Und dann die Massaker in Beeri und Kfar Aza. Ich habe als Lehrerin in den Kibuzzim gearbeitet. Ich kenne so viele Familien in diesen Orten. Oder ich kannte sie. Die Menschen im Süden von Israel sind so warm, so freundlich. Das sind wirklich gute Menschen, das muss man verstehen. Sie haben immer über Frieden gesprochen. Es ist auch ein so schöner Landstrich, mit Mohnfeldern.

Es gibt den Nahostkonflikt. Sie schießen auf uns, wir schießen auf sie. Es ist fürchterlich. Aber dieser 7. Oktober hat alles verändert. Das war pure Grausamkeit. Der größte Massenmord an Juden seit dem Holocaust.



Ich stehe unter Schock. Obwohl ich mit dem Terror aufgewachsen bin. Davon handelt der Roman, den ich gerade geschrieben habe. Ich war erst vor einem Monat in Sderot, um ihn vorzustellen. Er heißt „In Weizenfeldern“, weil das eine Erinnerung aus meiner Kindheit ist, ich habe damals zwischen den Feldern gespielt. Aber vor etwa 20 Jahren begannen die Raketenangriffe. Erst gab es noch gar kein Alarmsystem. Ich hörte ein Pfeifen und warf mich auf den Boden.

Als ich 17 war, habe ich eine gute Kindheitsfreundin durch einen Raketenangriff verloren. Als sie beerdigt wurde, kamen Journalisten und fragten mich, ob ich jetzt die Menschen in Gaza hasse. Ich war über die Frage schockiert. Meine Trauer war riesig. Aber das führt doch nicht zu Hass! Ich hasse die Menschen in Gaza auch jetzt nicht. Aber es gibt Radikale, die voller Hass sind, und die mich und jeden, der wie ich ist, umbringen wollen. Das weiß ich jetzt.

Später wurde ich selbst durch einen Raketenangriff schwer verletzt. Ich lag auf einer Wiese und korrigierte Klassenarbeiten. Als ich den Alarm hörte, hatte ich erst keine Lust zu rennen, es war dauernd Alarm. Dann war es zu spät, um den Schutzraum zu erreichen. Ich stellte mich unter einen Baum, sprang in letzter Sekunde zur Seite. Die Rakete traf den Baum. Ich flog zu Boden, war voller Blut, hörte auf einem Ohr nichts mehr. Später entwickelte ich eine Posttraumatische Belastungsstörung.

„Ein Zeichen des Mitgefühls ist in diesen Tagen schon viel“

Das wurde mir aber erst klar, als ich nach Berlin zog. Ich saß an einem Spielplatz, und die Mütter schauten gar nicht zu den Kindern! Das löste bei mir eine Panikattacke aus. Ich konnte nicht fassen, wie friedlich alles war. Mir wurde klar, wie unnormal meine Jugend war. Auf der Straße sein ohne Angst? So etwas kannte ich nicht. Seit ich in der High School war, hatte ich immer wieder diesen einen Albtraum, in dem ich nach Gaza entführt wurde. Ich wachte immer auf und sagte mir: Puh, das wird nicht passieren. Jetzt kann ich mir das nicht mehr sagen.

In Berlin habe ich mich immer relativ sicher gefühlt. Jetzt ist das anders. Ich glaube, im Moment kann man sich als Jude nirgendwo sicher fühlen. Man hört von Bedrohungen, man sieht Menschen, die auf der Straße ihre Freude über das zeigen, was passiert ist. Die Süßigkeiten verteilen. Ich habe mich nie in meinem Leben über das Leid anderer Menschen gefreut.

Am Mittwoch war ich in einer Apotheke. Mein Puls ist zu hoch von all dem Stress. Die Apothekerin sah meinen Namen auf dem Rezept und fragte, woher ich komme. Israel, sagte ich. Haben Sie dort Familie?, fragte sie. Ja, sagte ich. Sie sah mich an, traurig, und konnte gar nichts sagen. Aber ich sah ihr an, wie leid es ihr tat. Egal, was man über die Lage im Nahen Osten denkt – ein Zeichen des Mitgefühls ist in diesen Tagen schon so viel. Wir sind hier, Israelis in Berlin, und es geht uns nicht gut. Niemand muss viel sagen. Manchmal reicht ein Blick.

„In der U-Bahn muss mein Kind Englisch sprechen“

Bat-El Levi, 35, ist nach zwölf Jahren in Berlin gerade nach Basel gezogen. In dieser Woche war sie mit ihrem Mann und Sohn in Berlin.



Am Donnerstagabend traf ich eine Freundin, die auch aus Israel kommt, in Charlottenburg. Wir haben uns auf der Straße auf Englisch verabschiedet, sicherheitshalber. Ich habe kein Uber gerufen, weil die Fahrer ja da an meinem Namen sehen, dass ich Israelin bin. Also stieg ich in ein Taxi.



Nach vier, fünf Minuten fragte der Fahrer, ob ich in Berlin lebe. Nein, nicht mehr, ich bin nach Basel gezogen, weil mein Mann dort arbeitet. Dann fragte er mich, wo ich eigentlich herkäme. Israel, habe ich gesagt. Er hat geantwortet, dass er Palästinenser sei. Kurz habe ich überlegt, wie ich aus dem Taxi springen könnte. Ich war drei Jahre bei der Armee, ich komme sofort in einen Überlebensmodus. Aber dann fragte ich, woher genau er herkommt. Aus dem Libanon. Ich fragte weiter. Haben Sie Familie dort? Ist Ihre Familie in Sicherheit? Ich wollte, dass er einen Menschen in mir sieht. Er fragte zurück, nach meiner Familie. Wir unterhielten uns darüber, wie schwer das alles sei. Ich sagte ihm auch, dass ich so sauer auf meine Regierung bin. Sie wird alles noch schlimmer machen. Am Ende sagten wir beide, dass wir auf bessere Zeiten hoffen.

Das war ein Lichtblick in dieser Woche in Berlin. Ich wollte eigentlich herkommen, um meine Freunde wiederzusehen, die Stadt, von der ich immer dachte, dass sie meine Stadt sei. Vor drei Wochen haben wir die Reise geplant. Aber dann passierten die Massaker. Eine Freundin, die ich in Berlin besucht habe, hat ihre Nichte verloren. Sie wurde auf dem Rave in der Wüste ermordet. Wir saßen zusammen und trauerten.



Es war auch schwer, mich in Berlin zu bewegen. Als ich vor 13 Jahren in die Stadt zog, war ich unbeschwert. Ich habe sogar meine Kette mit dem Davidstern getragen. Was habe ich mir nur dabei gedacht! Zum Glück ist nie etwas passiert. Manchmal ging ich zu Demos gegen Nazi-Aufmärsche. Das sind unsere Feinde, dachte ich.

Diesmal war ich die ganze Zeit vorsichtig. Vor allem, wenn ich meinen kleinen Sohn dabei hatte. Ich hab ihm gesagt, hey, wir üben jetzt Englisch, wenn wir U-Bahn fuhren, damit er ja nicht anfängt, Hebräisch mit mir zu reden. Als ich am Mittwoch mit ihm am Alexanderplatz aus der U2 stieg, kamen uns Jugendliche mit einer Palästina-Flagge entgegen und zogen sich dann auch noch Masken über das Gesicht. Ich habe mein Kind genommen und bin zur Polizeistation auf dem Platz gelaufen. Die Polizisten waren nett. Aber die Jugendlichen waren weg, als sie unten am Bahnsteig waren.

Bat-El Levi Archiv Levi

„Unsere Fahne wird in Berlin nicht lange hängen“

Später traf ich mich mit einem deutschen Freund am Roten Rathaus. Da waren Typen, die komisch vor der israelischen Flagge posierten, die aufgehängt war, und Fotos machten. Ich war nicht nur bei der Armee, ich habe auch zwei Jahre im Sicherheitsdienst für die israelische Fluglinie El Al gearbeitet. Hier wird es Ärger geben, sagte ich meinem Freund. Unsere Fahne wird nicht lange hängen. Es gibt Sicherheitskameras, antwortete er, wir sind hier am Rathaus! Nun ja. Eine Stunde später hat jemand die Fahne abgerissen.

In einer Facebook-Gruppe für Israelis in Berlin warnen wir uns vor möglichen Bedrohungen. Heute habe ich gesehen, dass jemand an einem Hauseingang einen aufgemalten Davidstern gefunden hat. Neben jüdischen Namen am Klingelschild. Ich muss sagen, zum ersten Mal bin ich froh, in Basel zu leben. Dort gab es noch keine Demonstration, auf der die Anschläge gefeiert wurden.

Wenn ich mein Kind nicht hätte, wäre ich schon in Israel, um zu helfen. Mein großer Bruder ist als Reservist im Süden. Meine Mutter wohnt in einem Haus direkt an der Grenze zum Westjordanland. Sie sitzt die ganze Zeit auf dem Balkon, raucht und beobachtet den Grenzzaun wie ein freiwilliger Wachposten, im Hintergrund läuft ihr Fernseher auf voller Lautstärke.



Es gab einen Moment, an dem ich alles vergessen und gelacht habe. Bei einem Abendessen. Doch plötzlich fiel mir wieder ein, was in meinem Land passiert ist. All die Gräueltaten. Ich brach in Tränen aus. Menschen, die Schreckliches überlebt haben, leiden oft unter Schuldgefühlen. So ähnlich fühlte sich das an.