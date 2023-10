Israelisch-palästinensisches Restaurant: „Brauchen mehr Orte, an denen Feinde an einem Tisch sitzen“

Seit zwei Wochen sind die verheerenden Bilder von getöteten und entführten Zivilisten in Israel und im Gazastreifen in der Welt. Ein Ende der Feindseligkeiten scheint derzeit unerreichbar, in Berlin und anderen europäischen Städten kam es als Reaktion auf den Konflikt zu Unruhen und antisemitischen Aktionen. Ein Restaurant in Prenzlauer Berg will entgegen diesem Trend davon überzeugen, dass es anders gehen kann.