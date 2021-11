Berlin - Das neue Hochschulgesetz für Berlin soll in Teilen verfassungswidrig sein. Zu dieser Einschätzung kommt der Berliner Europa- und Verfassungsrechtler Mathias Ruffert in einer Pressemitteilung des Pressesprechers der Humboldt-Universität (HU) zu Berlin. Ruffert ist Professor an der HU Berlin.

Ihm zufolge hat das Land Berlin für den Paragraf 110, der die umstrittene Entfristung künftig eingestellter Postdocs – der wissenschaftlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im akademischen Mittelbau mit Doktortitel – regelt, nicht die nötige Gesetzgebungskompetenz. „Das Grundgesetz ordnet die Gesetzgebungskompetenz für das Arbeitsrecht dem Bund als Gegenstand der sogenannten konkurrierenden Gesetzgebung zu“, heißt es in der Pressemitteilung.

Gesetz im letzten Moment geändert, wohl ohne Universitäten anzuhören

Zuletzt hatte HU-Präsidentin Sabine Kunst angekündigt, aufgrund des Gesetzes und vor allem wegen des Paragrafen 110 zurückzutreten, und hatte damit für neuen Zündstoff in der Debatte gesorgt. In der Berliner Zeitung am Wochenende sagte Kunst im Interview, der Paragraf sei in einer „Nacht- und Nebel-Aktion“ geändert worden, ohne die Hochschulen anzuhören.

Die Universitäten müssten nach der Gesetzesnovelle deutlich mehr der wissenschaftlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im akademischen Mittelbau unbefristet anstellen. Bereits seit Jahren und seit mehreren Monaten auch auf Twitter unter dem Hashtag #ichbinhannah, wird immer wieder über die Situation befristet angestellter wissenschaftlicher Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an den Universitäten Deutschlands diskutiert. Das Gesetz, das der rot-rot-grüne Senat in den letzten Zügen der vergangenen Legislaturperiode gegen großen Widerstand aus der Opposition durchgesetzt hatte, ist auch ein Versuch, bessere Arbeitsbedingungen für sie zu schaffen.

HU-Postdoc äußert über rechtliche Bedenken und Situation der Postdocs

Christopher Degelmann ist ein Postdoc und wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für Geschichtswissenschaften der HU Berlin. Als Vertreter des akademischen Mittelbaus im Fakultätsrat beschäftige er sich seit September täglich mit der Gesetzesnovelle und vor allem mit dem Paragraf 110. Auch Degelmann ist auf die Pressemitteilung von HU-Pressesprecher Hans-Christoph Keller aufmerksam geworden und äußerte sich am Dienstag dazu: „Ich finde es aus Befangenheitsgründen mehr als bedenklich, dass ein Jura-Professor der HU Berlin hier eine rechtliche Einordnung vornimmt. Ob die Gesetzgebung beim Paragrafen 110 fehlerhaft war, wird sich herausstellen, aber Herr Ruffert ist als Angehöriger der HU selbst von einer eventuellen Verfassungsklage betroffen und daher nicht derjenige, um das zu beurteilen“, sagte er der Berliner Zeitung.

Degelmann begrüßt die Entfristungen im akademischen Mittelbau ausdrücklich und will nicht zulassen, dass ein Keil zwischen die Postdocs getrieben wird: „Es wird versucht, die Position der Postdocs als gespalten darzustellen und denjenigen, die durch bereits bestehende und nicht mehr lange laufende Verträge nicht unbefristet angestellt werden, das Gefühl zu geben, sie bleiben bei der Gesetzesnovelle außen vor. Ich selbst gehöre zu jenen, auf die das zutrifft, und möchte hier dennoch betonen: Der akademische Mittelbau, die Postdocs Berlins, stehen sehr geschlossen hinter der Forderung, mehr Menschen unbefristet anzustellen.“

Auch zur bisherigen Situation der Postdocs an Berliner Universitäten findet Degelmann deutliche Worte und beschreibt die Situation der Postdocs als unwürdig. Man behandle sie auf eine Weise, die nicht erlaube, das eigene Leben zu planen, und biete den Top-Wissenschaftlerinnen und -Wissenschaftlern von morgen aus heiterem Himmel zum Teil nur wenige Wochen, um sich beruflich komplett neu zu orientieren.

GEW begrüßt Entfristung und kritisiert HU-Jurist

Diese Kritik an der teils als brutal empfundenen Arbeitsrealität der Postdocs an deutschen Universitäten wird seit Jahren vorgetragen. Auch Laura Haßler, Leiterin des Vorstandsbereichs Hochschule der GEW, wiederholt sie im Gespräch mit der Berliner Zeitung und ergänzt: „Nicht nur die Postdocs, auch die Lehre und somit die Studierenden leiden unter der Befristungspraxis. Diese führt dazu, dass extrem projektorientiert und unter großem Zeitdruck gearbeitet wird. Es gehen auch einfach viele hochkarätige junge Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler ins Ausland, um der Situation in Deutschland zu entkommen. Die GEW begrüßt die Entfristungen daher ausdrücklich und sieht in ihnen einen richtigen Schritt, um dieses Problem anzugehen, unter dem große Teile der Universität leiden.“

Um sich von befristeter Stelle zu befristeter Stelle zu hangeln, ist es besonders wichtig, schnell und viel in den richtigen Journalen zu publizieren. Erst im Mai dieses Jahres hatten in der Berliner Zeitung am Wochenende zwei Postdocs diese Situation geschildert und auch erklärt, wie die Wissenschaft und Forschung selbst unter dieser Drucksituation leidet.

Hassler glaubt, durch eine unbefristete Anstellung würde sich sowohl die Lehre qualitativ verbessern als auch der Forschungsprozess. „Dass die HU und andere Berliner Universitäten sich mit Händen und Füßen gegen die nun beschlossenen Reformen wehren und das Ganze nun zu einer Verfassungsklage hochzuschaukeln scheinen, bedauern wir sehr. Erneut wird der Konflikt auf dem Rücken der Angestellten im akademischen Mittelbau ausgetragen, anstatt sich zeitnah um die Umsetzung zu kümmern.“