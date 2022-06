Obwohl die Immobilienpreise seit Jahren steigen, ist die Nachfrage nach Eigentumswohnungen in Berlin ungebrochen hoch. Wer auf der Suche nach einer Immobilie zum Kauf ist, ist dies meist lange. Und selbst wenn eine gefunden ist, stellt sich die Frage: Lohnt sich ein Kauf in der Hauptstadt gerade jetzt oder werden die Preise bald fallen? Zurzeit jedenfalls sind nicht nur die Immobilienpreise hoch, sondern auch die Finanzierung wird mit steigenden Kreditzinsen immer teurer.

Im ersten Quartal 2022 stiegen die Preise für selbst genutzten Wohnraum in Berlin laut vdp Research, dem Forschungs­institut des Verbands deutscher Pfandbriefbanken, um rund zwölf Prozent. Stagnierende oder sinkende Preise wird es erst geben, wenn die Nachfrage nachlässt.

Zwar gebe es dafür erste Indizien, sagte kürzlich Michael Neumann, Vorstandsvorsitzender des Baufinanzierungsvermittlers Dr. Klein. So seien einige Käufer angesichts des aktuellen Zinsniveaus nicht mehr bereit, sich auf die hohen Immobilienpreise einzulassen – oder könnten sie sich schlichtweg nicht mehr leisten. Der aktuelle Zins für ein 10-jähriges Darlehen liegt laut FMH-Finanzberatung bei im Schnitt 2,93 Prozent. Vor einem Jahr waren es noch 0,89 Prozent.

Experte: „Bis Immobilienpreise in größerem Ausmaß sinken, kann es noch lange dauern“

Gleichzeitig gebe es aber auch die Entwicklung, dass andere Käufer sich gerade jetzt, bei voraussichtlich weiter steigenden Kreditzinsen, noch gute Zinskonditionen sichern wollen und so die Nachfrage hoch halten. „Bis Immobilienpreise in größerem Ausmaß sinken, kann es noch lange dauern“, so Neumann. Das betreffe insbesondere Immobilieninteressierte in Berlin: „In zentralen Lagen beliebter Metropolen werden Interessenten erst einmal vergeblich auf stagnierende oder sogar nachgebende Preise warten. Dafür verfügen bestimmte Käufergruppen weiterhin über ausreichend Kapital.“

Das bestätigen auch Daten des Portals Immobilienscout: Während die Nachfrage nach hochpreisigen Eigentumswohnungen in mehreren deutschen Großstädten tatsächlich schon zurückgegangen ist, ließ sich dies für Berlin nicht beobachten. Hier stieg die Nachfrage von Januar bis April im Vergleich zum Vorjahr um zwölf Prozent.

„Wann die Preise wirklich sinken, weiß niemand“, sagt auch Michael Beumer von der Stiftung Warentest. Wer eine Immobilie sucht, um selbst darin zu wohnen, sollte seine Entscheidung für oder gegen einen Kauf deshalb nicht von der Preisentwicklung abhängig machen, die jetzt noch niemand sicher vorhersehen kann, rät Beumer. „Wer jetzt die Chance hat, in Berlin eine Wohnung zu kaufen, in der er sich zum einen vorstellen kann 20 Jahre oder länger zu wohnen, und zum anderen eine solide Finanzierung möglich ist, sollte nicht warten, nur in der Hoffnung, dass es in einem halben Jahr günstiger ist“, so der Immobilienexperte. Denn selbst wenn die Immobilienpreise über kurz oder lang tatsächlich sinken, sagt das noch nichts über die Kreditzinsen aus. Steigen diese weiter und verteuern somit die Finanzierung, wäre preislich kaum etwas gewonnen.

Immobilie als Kapitalanlage rentiert sich immer später

„Anders sieht es aus, wenn jemand eine Immobilie zur Kapitalanlage sucht“, sagt Beumer von der Stiftung Warentest. Bei den derzeitigen Preisen dauere es immer länger, bis sich der Kaufpreis durch Mieteinnahmen amortisiert habe. Sei dies früher nach 20 Jahren der Fall gewesen, dauere es heute, etwa in Berlin, auch schon mal 40 Jahre, bis Immobilienbesitzer den Kaufpreis durch Mieteinnahmen wieder eingeholt haben. Wer jetzt eine Immobilie als Kapitalanlage kauft, könnte demnach ein schlechtes Geschäft machen. Insbesondere dann, wenn die Preise über kurz oder lang tatsächlich sinken. Für einen Weiterverkauf ist die Immobilie dann weniger wert.