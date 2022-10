Der Molkenmarkt im historischen Zentrum Berlins soll zu einem neuen Stadtquartier gestaltet werden – mit bezahlbaren Wohnungen, Läden, kulturellen Angeboten und Büros. Im Zuge eines Werkstattverfahrens, für das sich zwei Planungsteams aus Berlin und Kopenhagen/Berlin in einem vorangegangenen städtebaulichen und freiraumplanerischen Wettbewerb qualifiziert hatten, sollte eigentlich ein Entwurf als Grundlage der Neugestaltung ausgewählt werden. Doch zur Überraschung vieler ging das Werkstattverfahren ohne Kür eines Siegers aus. Im Interview nehmen Senatsbaudirektorin Petra Kahlfeldt und die Juryvorsitzende Christa Reicher Stellung dazu.

Frau Kahlfeldt, warum hat sich die Jury nicht auf einen der Entwürfe festgelegt, wie in der Auslobung angekündigt?

Petra Kahlfeldt: Wir haben so agiert, wie es in der Auslobung formuliert ist. Dort steht auf Seite 114, dass das Preisgericht zum Ende des Werkstattverfahrens im Rahmen des Abschlusskolloquiums schriftliche Empfehlungen für die weitere Bearbeitung der Planungsaufgabe geben wird und dass sich eine weitere Beauftragung daraus nicht ergibt.

Es geht nicht so sehr um die weitere Beauftragung. Das mag ein Punkt sein. In der Auslobung steht aber: „Zum Abschluss des Werkstattverfahrens tritt das Preisgericht erneut zusammen und berät über die Empfehlung eines der beiden Entwürfe als Grundlage einer Charta für die Entwicklung am Molkenmarkt.“ Das ist doch eindeutig.

Kahlfeldt: Wir haben nicht einen Entwurf gewählt, wir haben im Grunde beide gewählt. Weil sich die Arbeiten sehr aneinander angeglichen haben.

Christa Reicher: Ich kann das noch ergänzen. Die Entwürfe haben sich in vieler Hinsicht angenähert, was dem offenen Werkstattverfahren geschuldet ist: bei der Dichte und der Ausnutzung der Baublöcke, aber auch bei der Gestaltung der Dachlandschaft. Und die Kulturmeile ist zu einem wichtigen konzeptionellen Baustein in beiden Entwürfen geworden. Die Unterschiede waren also nicht wahnsinnig groß. Vor dem Hintergrund der offenen Fragen, etwa zur Inanspruchnahme des öffentlichen Raumes für private Belange, haben wir uns dann dazu bekannt, zunächst die Fragen der Umsetzung zu klären.

Frau Reicher, Sie haben in der Pressekonferenz nach dem Werkstattverfahren gesagt, dass es nie vorgesehen war, einen Siegerentwurf zu küren. Jetzt führen Sie aus, dass Sie sich durch die Annäherung der Entwürfe im Laufe des Werkstattverfahrens nicht für einen Entwurf entscheiden konnten. Die Auslobung sah aber doch vor, ein Konzept auszuwählen?

Reicher: Es mag sein, dass ich mich missverständlich ausgedrückt habe. In der Tat ist es so, dass es in der Auslobung unterschiedliche Formulierungen gibt. Preise waren nicht vorgesehen. Wenn es so gewesen wäre, dass sich die Projekte stärker unterschieden hätten, dann hätte die Entscheidung der Jury durchaus auch auf einen Entwurf als Grundlage für die weitere Entwicklung hinauslaufen können. In der Diskussion haben wir außerdem festgestellt, dass verschiedene Fragen, etwa zur Ver- und Entsorgung und zu den Versickerungsflächen von Regenwasser nicht geklärt sind – und dass die Entwürfe in der jetzigen Form so nach geltendem Recht und politischer Beschlusslage nicht umzusetzen sind.

Volkmar Otto Für das Interview aus Aachen per Video-Konferenz dazugeschaltet: Christa Reicher, die Juryvorsitzende im Wettbewerbsverfahren Molkenmarkt.

Sie bringen jetzt vor, dass es verschiedene Formulierungen in der Auslobung gibt. Sie, Frau Kahlfeldt, haben aber beim Zwischenkolloquium am 14. April gesagt, dass eine Arbeit ausgewählt werden soll. Sie sagten laut einem Video auf YouTube: „Das prämierte Konzept wird dann Grundlage sein für die sogenannte Charta Molkenmarkt.“ Es sollte also ein prämiertes Konzept geben.

Kahlfeldt: Gehen Sie doch bitte grundsätzlich davon aus, dass hier nichts verheimlicht oder gemauschelt werden soll. Fakt ist: Ich habe 16 Verfahren aus der letzten Legislaturperiode übernommen und keines gestoppt. Alle laufen weiter, in ganz verschiedenen Verfahrensarten mit unterschiedlichen Auslobungstexten, die in der Vergangenheit entstanden sind. Es steht außer Frage, dass wir die Regularien dieses Wettbewerbs eingehalten haben. Ich frage mich nur, warum so viel in die Arbeit der Jury hineingedeutet wird.

Zu den Personen Petra Kahlfeldt, 62, ist seit Dezember 2021 Senatsbaudirektorin in Berlin. Kahlfeldt wurde in Kaiserslautern geboren und studierte von 1979 bis 1985 Architektur an der Technischen Universität Berlin. Vor ihrer Berufung zur Senatsbaudirektorin arbeitete Kahlfeldt als Architektin in einer Bürogemeinschaft mit ihrem Mann Paul Kahlfeldt. Christa Reicher, 62, ist seit Oktober 2018 Inhaberin des Lehrstuhls für Städtebau und Entwerfen sowie Direktorin des Instituts für Städtebau und Europäische Urbanistik an der Fakultät für Architektur der Rheinisch-Westfälischen Technischen Hochschule Aachen. Reicher wurde in Neuerburg in Rheinland-Pfalz geboren. Sie studierte Architektur in Aachen und Zürich.

Ich weiß jetzt nicht, ob wir irgendwas hineindeuten. Fakt ist doch, dass Sie beide nach dem Verfahren den Eindruck erweckt haben, als sei gar nicht vorgesehen gewesen, einen Siegerentwurf zu küren, obwohl die Ausschreibung in der Frage eindeutig ist.

Kahlfeldt: Ich bin nicht davon ausgegangen.

Aber Sie haben es doch am 14. April selber gesagt. Und in der Ankündigung zum Bürgerabend am 12. September, dem Tag vor dem Abschlusskolloquium, steht dies sogar ausdrücklich drin: „Ziel ist es, einen Siegerentwurf für das Molkenmarkt Quartier zu bestimmen, der anschließend als Grundlage für weitere Planung dienen soll.“ Die Formulierung ist doch eindeutig?

Screenshot © Senatsverwaltung für Stadtentwicklung Ursprünglicher Einladungstext zur öffentlichen Vorstellung der Entwürfe am 12. September mit der Aussage: „Ziel ist es, einen Siegerentwurf für das Molkenmarkt Quartier zu bestimmen, der anschließend als Grundlage für weitere Planungen dienen soll.“

Kahlfeldt: Aber wo kommt die her?

Von der Internetseite der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung zum Molkenmarkt, also aus Ihrem Hause. Das ist eine Aufnahme der Internetseite vom 6. September dieses Jahres, die wir über eine sogenannte Wayback-Maschine gefunden haben. Die macht sichtbar, was zu einer bestimmten Zeit im Internet veröffentlicht war. Der Text wurde inzwischen so abgeändert, dass in der Einladung zum Bürgerabend nicht mehr die Rede davon ist, dass zum Abschluss des Werkstattverfahrens ein Sieger gekürt werden soll. Warum wurde der Text geändert?

Screenshot © Senatsverwaltung für Stadtentwicklung Der geänderte Einladungstext: Von einem Siegerentwurf ist nicht mehr die Rede. Jetzt heißt es lediglich, „Ziel ist es, zu den Entwürfen der beiden Planungsteams (…) Empfehlungen für die folgenden Planungsprozesse zu formulieren.“

Kahlfeldt: Ja, weil es nicht dem entsprach, was in der Auslobung stand. Deswegen haben wir es korrigiert. Deswegen gibt es auch gar nichts daran herumzugeheimnissen.

Die Einladung mit dem Hinweis, dass ein Siegerentwurf bestimmt werden soll, stand bis zum 6. September im Internet. So wurden die Bürger eingeladen. Unter dieser Maßgabe. Bis mindestens sechs Tage vor dem Bürgerabend. Jeder, der das gelesen hat, musste davon ausgehen, dass ein Sieger gekürt wird. Auf wessen Veranlassung hin wurde der Text geändert?

Kahlfeldt: Aus unserer Sicht war der Ausgang des Verfahrens eindeutig formuliert. Erstens stand nicht in der Auslobung, dass ein Sieger gekürt wird, zweitens hatten sich beide Entwürfe angeglichen. Was wäre denn so deutlich besser gewesen, wenn es einen ersten Preisträger gegeben hätte? Ein Preisgeld gab es nicht. Es gab Bearbeitungshonorare. Es geht für beide Planerteams weiter. Sie werden am weiteren Verfahren beteiligt. Ich frage mich die ganze Zeit, wann diese Unterstellungen und Vorwürfe mal enden. Es wäre doch besser zu fragen, wie es jetzt weitergeht.

Dazu kommen wir gleich. Aber erst mal müssen wir doch schauen, inwieweit Vorgaben und Zusagen eingehalten worden sind. Das ist unsere Aufgabe.

Kahlfeldt: Ja, es gibt offenbar Inkonsistenzen in der Ausschreibung, die von vielen Menschen geschrieben wurde. Die Frage ist, was lernen wir daraus. Machen wir in Zukunft weiter solche komplexen Verfahren? Können wir die überhaupt über so lange Zeiträume mit so vielen Beteiligten machen? Ich will nichts kleinreden, es ist nicht gut, wenn es in einem Auslobungstext Inkonsistenzen gibt, aber es gibt sie. Aber ich würde da keinen bösen Willen unterstellen, zumal sich beim Molkenmarkt die beiden Entwürfe im Werkstattverfahren so angenähert haben.

Was Sie jetzt als Inkonsistenzen bezeichnen, wird von anderen durchaus anders bewertet. „Kreative Ideen und geistig-schöpferische Leistung wurde mit Füßen getreten. Wir stehen vor einem Scherbenhaufen der Planungs- und Prozesskultur“, sagte etwa die Präsidentin der Architektenkammer.

Kahlfeldt: Das ist eine unzumutbare Unterstellung. Das ganze Verfahren wurde mit der Architektenkammer abgestimmt.

Reicher: Ich habe das diskursive Werkstattverfahren weniger als Konkurrenz um das beste Konzept gesehen, sondern vielmehr als eine Vertiefung der offenen Fragen. Es ging um den Umgang mit den archäologischen Funden bis hin zur Frage, wie viel Kultur wir uns am Molkenmarkt eigentlich leisten wollen und können. Ich selbst nehme mit meinem Büro an vielen Wettbewerben teil. Die Zeiten, in denen wir als Architekten und Planer nur als Konkurrenten gegeneinander antraten, sind vorbei. Wir haben jetzt vielfach offene Werkstattverfahren mit einer breiten Beteiligung der interessierten Öffentlichkeit, bei denen die Finalisten am Schluss gemeinsam in einen Prozess einbezogen werden, auf deren Grundlage die weitere Planung erfolgt. Das ist doch nichts Ungewöhnliches.

Aber warum haben Sie es dann nicht so klar in die Ausschreibung zum Molkenmarkt reingeschrieben?

Kahlfeldt: Aber es steht doch so in der Auslobung drin.

Reicher: Für mich ist klar: Es gibt eigentlich zwei Gewinner und nicht zwei Verlierer.

Und warum haben Sie nicht zwei Gewinner gekürt?

Reicher: Weil wir nichts zu verteilen hatten. Wir hatten weder ein Preisgeld noch ein Auftragsversprechen.

Für die Planerteams hätte es wahrscheinlich einen Unterschied gemacht, ob es zwei Sieger oder keinen Sieger gibt.

Reicher: Ich habe nach dem Verfahren im Rahmen der Pressekonferenz von zwei Gewinnern gesprochen. Wenn diese Aussage nicht aufgegriffen wird, dann ist das schade. Für mich gibt es jedenfalls zwei Gewinner.

Frau Kahlfeldt, Sie sprechen selbst von Inkonsistenzen. Kann es unter diesen Bedingungen ein faires Verfahren gewesen sein?

Kahlfeldt: Ja.

Was ist daran noch fair, wenn das eine Planerteam sagt, es sei überrascht und enttäuscht?

Reicher: Die Bedingungen waren für beide Teams gleich. Es gab im Wettbewerbsverfahren gemäß Auslobung zwei erste Preise, im daran angeschlossenen Werkstattverfahren gab es weder einen ersten Preis noch einen zweiten. Ich habe viele Wettbewerbe geleitet und war oft Vorsitzende der Jury, ich lasse mich nicht instrumentalisieren. Ich fühle mich der Auslobung und dem Erkenntnisgewinn aus einer Jurydiskussion verpflichtet – nicht mehr und nicht weniger. Vielleicht habe ich die Erwartungshaltung der Öffentlichkeit nicht zu jedem Zeitpunkt im Blick gehabt und nicht genau verfolgt, was in den sozialen Medien kommuniziert wurde, das mag ein Fehler gewesen sein. Aber ich habe nach bestem Wissen und Gewissen die Argumente der Jury zusammengetragen. Und ich habe gesehen, wie sich die Entwürfe aneinander angenähert haben. Ich vertraue darauf, dass beide Teams in den weiteren Prozess eingebunden werden, unter anderem über die anstehenden Hochbauwettbewerbe. Denn die vorliegenden Ideen sind ungemein wertvoll und dürfen nicht verloren gehen.

Wie geht’s jetzt weiter?

Kahlfeldt: Wir werden jetzt auf Basis des geltenden Bebauungsplans in der Verwaltung einen Rahmenplan für den Molkenmarkt erarbeiten, in den die Ideen der beiden Entwürfe sowie die schriftlichen Empfehlungen der Jury einfließen. Dazu steht noch die Erledigung einiger Hausaufgaben an, etwa zu Fragen der Ver- und Entsorgungen im öffentlichen Raum oder zur Versickerungsfähigkeit von Regenwasser in dem Gebiet. Das Arbeitsergebnis stellen wir dann der Politik vor, die die Planung am Ende absegnen muss.

Sie haben angekündigt, dass Sie dem Abgeordnetenhaus die Charta für den Molkenmarkt mit dem Rahmenplan nur zur Kenntnis geben wollen. Eine inhaltliche Beteiligung der Abgeordneten ist also nicht geplant?

Kahlfeldt: Die Empfehlungen der Jury werden in die Charta für den Molkenmarkt einfließen. Es ist Aufgabe meiner Fachverwaltung, dies mit der vorhandenen Expertise umzusetzen.

Wird es eine Beteiligung des Abgeordnetenhauses geben?

Kahlfeldt: Die Charta Molkenmarkt wird von der Fachverwaltung erarbeitet, im Senat beschlossen und dem Abgeordnetenhaus zur Kenntnis vorgelegt.

Aber es gab ja offenbar in der Vergangenheit die Aussage, dass das Abgeordnetenhaus beteiligt werden soll?

Kahlfeldt: Diese Aussage stammt aus dem Oktober 2021. Da war ich noch gar nicht im Amt. Mir geht es darum, auf Basis der bisherigen Ergebnisse das Beste für den Molkenmarkt zu erreichen.

Das Gespräch führte Ulrich Paul