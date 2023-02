Jäger erschießt Wolf: Potsdamer Landgericht spricht den Todesschützen erneut frei

Der Wolf ist tot. Er war etwa acht Monate alt, ein Juvenil, ein Jungtier also. Und der, der das in Deutschland streng geschützte Tier erschossen hat, sagt an diesem Dienstagnachmittag in seinem letzten Wort vor dem Landgericht Potsdam: „Ich habe das Allerbeste gemacht für die Tiere.“ Er meint damit Jagdhunde, die er vor dem Wolf habe schützen wollen. „Hunde sind mir lieb“, erklärt der 73-Jährige.