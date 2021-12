Berlin - Gerade hat das Bundesamt für Naturschutz die aktuellen Daten zu den Wölfen bekannt gegeben. Nun kommt Kritik vom Deutschen Jagdverband (DJV). Der spricht davon, dass die Zahlen „von gestern“ seien und damit nicht taugen für die aktuelle Debatte über den Umgang mit dem streng geschützten Raubtier.

Die Zahlen werden jeweils vom 1. Mai bis zum 30. April des Folgejahres ermittelt und am Ende des Jahres bekannt gegeben. Im Wolfsjahr 2019/2020 lebten bundesweit 128 Rudel mit Jungtieren, 35 Paare ohne Welpen und zehn Einzeltiere in einem festen Territorium. Inzwischen sind es 26 Rudel mehr, also 157 Rudel, sowie 27 Paare und 19 Einzeltiere. Die meisten Rudel leben in Brandenburg. Dort sind es 49.

4000 Nutztiere in einem Jahr gerissen

„Die offiziellen Zahlen hinken der Entwicklung hinterher“, sagte DJV-Vize-Präsident Helmut Dammann-Tamke. Besonders kritisiert der Verband, dass das Bundesamt weiterhin nur die Zahl der Rudel nennt, aber nicht die Zahl aller Wölfe. Es seien etwa acht Tiere pro Rudel. Damit sei derzeit von 1600 Wölfen auszugehen. Diese haben im Vorjahr knapp 4000 Schafe, Ziegen und Kälber gerissen. Das sei ein Drittel mehr als im Jahr davor. „Das Ausmaß der Schäden und der Übergriffe ist so groß, dass in einigen Regionen die Akzeptanz für den Wolf in Frage steht.“

Die Zahlen der Wölfe sind deshalb entscheidend, weil es um den Schutzstatus geht. In der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts wanderten 40 Wölfe aus Polen ein. Nach Angaben der Wolfsexperten in der Lausitz wurden 30 Tiere gejagt, zehn starben im Autoverkehr. 1998 ließ sich ein Wolfspaar auf einem Truppenübungsplatz in Sachsen nieder, zwei Jahre später bekamen sie die ersten Welpen. Es war das erste Rudel, das etwa 150 Jahre nach der Ausrottung wieder in Deutschland nachgewiesen wurde. 2008 waren es fünf Rudel in der Lausitz. Inzwischen 157 in ganz Deutschland.

Die Raubtiere sind seit 1980 in der Bundesrepublik als „besonders geschützt“ eingestuft. In der DDR unterlagen Wölfe dem Jagdrecht. Erst nach der Einheit wurden sie überall zur streng geschützten Art.

Das Ziel der Schutzmaßnahmen ist es, die Population so weit zu stabilisieren, dass sie allein überlebensfähig ist. Was bedeutet, dass sie ohne Schutzmaßnahmen nicht wieder kleiner wird, dass nicht Tiere aus anderen Staaten einwandern müssen oder dass es nicht zur Inzucht kommt. Wenn ein „günstiger Erhaltungszustand der Population“ festgestellt wird, könnte der Schutzstatus gelockert werden.

Lange Zeit galt dafür der Richtwert 100 Rudel. Obwohl es inzwischen mehr sind, heißt es auf der Internetseite des Bundesumweltministeriums: „Auch wenn der Wolf heute in Teilen Deutschlands wieder anzutreffen ist, ist er nach wie vor eine gefährdete Tierart. Das angestrebte Ziel ist und bleibt, einen günstigen Erhaltungszustand der Art Wolf zu erreichen.“

Jagdverband will über den Schutzstatus der Wölfe debattieren

Der Jagdverband will hingegen debattieren, wie mit dem Schutzstatus umgegangen werden soll. „Wenn es 1000 erwachsene reproduktionsfähige Tiere gibt, dann gilt eine Population als überlebensfähig“, sagte der Verbandssprecher Torsten Reinwald, der selbst Wildbiologe ist. Diese Zahl sei unabhängig von Staatsgrenzen zu betrachten, die für Wildtiere keine Rolle spielen. Es müsse die gesamte Population betrachtet werden: von Deutschland über Polen bis ins Baltikum. Dies umfasse etwa 8000 Tiere. „Damit ist ganz klar ein günstiger Erhaltungszustand erreicht, und es könnte auch eingegriffen werden, ohne die Population an sich zu gefährden.“

Der Verband verweist darauf, dass es in Brandenburg bereits 49 Rudel mit fast 400 Wölfen gibt. „Das sind mehr als im 15-mal größeren Schweden“, sagte Reinwald. Dort dürfen Wölfe unter Auflagen auch gejagt werden. Der Verband fordert nun eine „wildökologische Raumplanung“ für Wölfe. Fachleute sollen schauen, wo es günstige und ungestörte Lebensräume gibt, dann soll geschaut werden, ob dort Menschen leben und ob Nutztiere gefährdet seien. „Und zur Not muss dann dafür gesorgt werden, dass die Wölfe dort nicht leben, wo es zu viele Konflikte gibt“, sagt er. „Das geht nur über die Entnahme der Tiere oder durch Schießen.“