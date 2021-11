Sind die Berlinerinnen und Berliner in Zeiten von Corona besonders anfällig für Verschwörungsmythen? Ist der Rechtsextremismus in der Stadt stärker verwurzelt als im Rest des Landes? Und wie sieht es mit schwarzem Rassismus in Berlin aus? Antworten darauf haben die Wissenschaftler der Universität Leipzig in ihrem zweiten Berlin-Monitor zusammengetragen, den sie am Donnerstag vorstellten. 2053 Frauen und Männer zwischen 18 und 93 Jahren wurden dafür im September und November befragt.

Die gute Nachricht: Die Berliner sehen die Demokratie als durchaus legitim an, sagt Gert Pickel, einer der Autoren der Studie. 93 Prozent der Befragten hätten erklärt, dass Demokratie das politische System sei, das am besten in die Gesellschaft passe. Zufrieden mit der in Deutschland herrschenden Staatsform zeigten sich mit 73 Prozent der Hauptstädter sogar wesentlich mehr Menschen als im Bundesdurchschnitt (59 Prozent).

Bei den rechtsextremen Ansichten zeichnet sich dagegen ein nicht so positives Bild ab. Obwohl sich bei den Ergebnissen der Umfrage im Vergleich zum ersten Monitor vor zwei Jahren nicht grundlegend etwas geändert habe, erklärt Oliver Decker. So hegt fast jeder vierte Befragte (23 Prozent) den festen Wunsch nach einer „einzigen Partei, die die Volksgemeinschaft insgesamt verkörpert“. Damit liegt Berlin über dem Bundesdurchschnitt von 17 Prozent.

21 Prozent der Befragten halten das Land für überfremdet

Bei den demokratischen Parteien seien es vor allem Anhänger der CDU/CSU, die mit sieben Prozent zum Rechtsextremismus neigten, sagt Decker. Weit vorn liegen dabei die Anhänger der AfD. Jeder Fünfte habe ein geschlossenes rechtsextremes Weltbild. Bei ihnen findet sich auch der größte Zuspruch für eine rechtsautoritäre Diktatur (17 Prozent).

Hinzu kommt, dass 21 Prozent der Hauptstädter der Ansicht sind, dass das Land durch zu viele Ausländer „in einem gefährlichen Maß überfremdet“ wird. Deutschlandweit ist jeder vierte Befragte davon überzeugt.

Gerade in Corona-Zeiten treten Verschwörungsnarrative in Erscheinung. Sie sind, so sagt es Decker, ein Anknüpfungspunkt des Rechtsextremismus in die Mitte der Gesellschaft. Auch in Berlin existiere solche Verschwörungsmentalität, sie sei jedoch nicht so ausgeprägt wie im Bundesdurchschnitt.

So glauben 32 Prozent der Befragten, dass die Hintergründe der Pandemie niemals ans Licht der Öffentlichkeit kommen werden. Bundesweit liegt die Zahl bei 47 Prozent. Fast jeder vierte Teilnehmer des Monitors geht davon aus, dass die Corona-Krise groß geredet werde, damit einige wenige davon profitieren können. Deutschlandweit sind 31 Prozent der Befragten davon überzeugt.

„Die Verschwörungsmentalität ist in der Berliner Bevölkerung nicht größer geworden, sie ist konstant geblieben“, sagt Decker. Man sehe eine solche Einstellung derzeit nur deutlicher, weil sie sich offener äußere – etwa in Protesten. Die beiden Professoren der Uni Leipzig haben auch eine Antwort darauf, ob die Verschwörungserzählungen nach der Pandemie weniger werden. „Corona ist ein hervorragender Mobilisierungsfaktor“, sagt Gert Pickel. Wenn es Corona nicht mehr gebe, dann würden andere Themen in den Fokus rücken – etwa die Klimakrise.

Beide Experten sind davon überzeugt, dass man Anhängern von Verschwörungstheorien nur mit Aufklärung gegenübertreten könne. „Die Stimme der Vernunft ist leise, sie wird sich aber durchsetzen“, ist Oliver Decker überzeugt.

In Berlin herrscht geringeres Ausmaß an Menschenverachtung

Auch zum Thema Rassismus in Berlin wurden die Monitor-Teilnehmer befragt. Für die meisten Berliner (89 Prozent) macht es demnach keinen Unterschied, „ob Schwarz oder Weiß“. Neun Prozent der Befragten geben allerdings auch an: „Schwarze Menschen gehören nicht nach Deutschland.“

Nach Angaben von Berlins Justiz- und Antidiskriminierungssenator Dirk Behrendt (Grüne) zeige die Studie „einmal mehr Licht und Schatten im Zusammenleben unserer Stadt“. Er freue sich, dass die Berliner eine Diktatur und Autokratie mehrheitlich ablehnten und der Demokratie positiv gegenüber stünden. Allerdings gebe es auch „vorurteilsbelastete und rassistische Einstellungen“ zu schwarzen Menschen – auch wenn diese nicht so stark ausfielen als bei ähnlichen Untersuchungen für ganz Deutschland.

Und Berlins Antidiskriminierungsbeauftragte Eren Ünsal erklärt, die Studie gebe einen tiefen Einblick in die Haltung der Berlinerinnen und Berliner. Auch wenn Berlin ein geringeres Ausmaß an Menschenverachtung und Demokratiefeindlichkeit habe, könnte man nicht die Augen davor verschließen, dass beispielsweise 42 Prozent der Befragten schon einmal Erfahrung mit Diskriminierung gemacht hätten – fast jeder Fünfte davon durch Mitarbeiter öffentlicher Behörden.