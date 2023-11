Jens Blankennagel von der Berliner Zeitung für Reporterpreis nominiert

„Eigentlich weiß ich über diesen Mann so gut wie nichts.“ Mit diesen Worten beginnt der Essay „Tränen in der Toskana“ des Berlin-Redakteurs Jens Blankennagel über seinen Großvater Alois Zobel, der als Soldat während des Zweiten Weltkriegs in Italien gestorben ist. In dem Text, der am 21. September 2023 in der Berliner Zeitung veröffentlicht wurde und nun nominiert ist für den prestigereichen Reporterpreis in der Kategorie Essay, erzählt der Autor die Geschichte einer Italien-Reise – ans Grab seines Großvaters, den Blankennagel nie kennengelernt hat.



In dem Text erleben wir einen Erzähler, der eigentlich einen fröhlichen Sommerurlaub in der Toskana verbringt, beim Besuch des Grabs des Großvaters aber ins Nachdenken kommt. Und ins Trauern und ins Weinen. Blankennagel wird in einen Gedankensog gezogen, der um die wichtigen Fragen des Lebens kreist: um Krieg und Frieden.

Hatte der Tod seines Großvaters Sinn? Warum hat die Menschheit seit 1945 nichts dazugelernt? Warum schicken weiterhin Politiker, Staatsmänner, Anführer ihre Söhne in den Tod? Zerstören – in Kriegen – Menschenleben, reißen Familien auseinander, werfen Generationen in psychische Ausnahmezustände? Auch heute noch werden Soldaten sinnlos in den Tod geschickt. „Abkommandiert von mächtigen alten Männern, deren Schreibtische weit entfernt stehen von den Schüssen an der Front.“

Anzeige | Zum Weiterlesen scrollen

Elegische Landschaft: Rund um einen flachen Hügel in der Toskana sind insgesamt 73 Gräberfelder gruppiert. Hier liegt Blankennagels Großvater verborgen. Jens Blankennagel/Berliner Zeitung

Jeder Brief endet mit einem „Auf Wiedersehen“

Es ist eine besondere Zeit, in der dieser Essay entstanden ist. Eine Zeit, in der in Europa, in der Ukraine, ein Krieg herrscht und der Westen über den Sinn und Unsinn von Waffenlieferungen diskutiert. Kann man das noch, Pazifist sein? Oder macht man sich mitschuldig am brutalen Raubzug eines Aggressors, Putins Russland, wenn man heute über Pazifismus spricht?



Blankennagel verhandelt diese Fragen in einer sensiblen Meta-Reflexion. Sein Text berührt auch deshalb, weil er den Pazifismus als Wert an sich darstellt, als Ergebnis eines Stachels, der bleibt und in Europa Schmerzen verursacht, auch heute noch, nach dem Tod von Millionen Toten im Zweiten Weltkrieg, nach dem sinnlosen Tod von Menschen wie Alois Zobel.

Besonders berührend: Die Briefe, die Zobel aus dem Krieg in Italien nach Deutschland schickte. Jeder Brief endet mit einem „Auf Wiedersehen“. Nachdem Zobel von einer Granate schwer verletzt wurde, endeten seine Briefe ohne diesen hoffnungsvollen Gruß. Also wie Brief Nr. 52 – ohne ein „Auf Wiedersehen“. Die letzten Worte an seine Familie lauten: „Ich kann nicht mehr.“ Der Feldpoststempel mit Reichsadler und Hakenkreuz trägt das Datum 24. Februar 1944. Der Todestag von Blankennagels Großvater.



952 Arbeiten wurden in diesem Jahr für den Reporterpreis eingereicht und von versierten Kolleginnen und Kollegen in mehr als 35 Vorjurys gesichtet. Alle Nominierten finden Sie hier. Die Gewinner werden am 4. Dezember 2023 bei einer Gala gekürt.



Haben Sie Feedback? Schreiben Sie uns! briefe@berliner-zeitung.de