Jérôme Boateng vor Gericht: Gütliche Einigung mit Kasias Familie ist möglich

Im kleinen Saal 143 des Landgerichts Berlin sitzt Markus Hennig auf der Klägerseite, aufseiten des Angeklagten sitzt Dr. Stephanie Vendt. Beide sind Anwälte für Medienrecht. Die Personen, um die es geht, erscheinen nicht an diesem Tag. Es wird eher darum gehen, was Menschen der Online-Öffentlichkeit freiwillig zur Schau stellen und wie sie sich dadurch selbst schaden können. Das wird deutlich im Fall von Profifußballer Jérôme Boateng und seiner Ex-Partnerin Kasia Lenhardt. Ist eine Beziehung einmal beendet, möchte sicher niemand, dass intime Details dazu in die Öffentlichkeit gelangen. Genau darum geht es in der mündlichen Verhandlung, die heute fortgesetzt wurde.

Nach dem Ende der Beziehung des Fußballers mit seiner Freundin im Februar 2021 äußerte sich ersterer in einem Interview schlecht über Lenhardt. In seinen Aussagen behauptete Boateng, dass seine Ex-Freundin ihn „zerstören wollte“. Des Weiteren warf er ihr vor, gelogen zu haben, Social-Media-Accounts gefälscht zu haben. Sie habe ihn dazu zwingen wollen, weiter mit ihm zusammen zu sein. Außerdem habe sie massive Alkoholprobleme gehabt. Das Model nahm sich wenige Tage nach Erscheinen des Interviews in der gemeinsam angemieteten Wohnung in Charlottenburg das Leben. Die Geschichte sorgte in der Öffentlichkeit für großes Aufsehen und brachte grundlegende Debatten über Mobbing in sozialen Netzwerken auf.

Nach deren Tod kämpft Lenhardts Mutter um das Andenken ihrer Tochter. Mit einer Unterlassungsklage gegen den Fußballer möchte sie verhindern, dass die Aussagen über die Tochter weiterhin im Internet kursieren. So soll auch verhindert werden, dass ihr Sohn auch Jahre nach dem Tod der Mutter mit dem schlimmen Ereignis belastet wird. Lenhardt starb am sechsten Geburtstag ihres Sohnes, der aus einer früheren Beziehung stammt.

Grundlage der Unterlassungsklage ist das sogenannte postmortale Persönlichkeitsrecht. Dies betrifft die Fortwirkung des Persönlichkeitsschutzes eines Menschen über dessen Tod hinaus. Die Klägerin ist der Ansicht, dass Boateng mit seinen Interview-Aussagen Kasia Lenhardts Persönlichkeitsrechte verletzt und das Lebensbild der Verstorbenen herabgewürdigt und entstellt hat.

Menschenwürde ist auch nach dem Tod zu achten

In den letzten Wochen sorgte Boateng bereits massig für Schlagzeilen. Und das nicht wegen seiner sportlichen Leistungen. Das Landgericht München hatte ihn im November wegen Körperverletzung schuldig gesprochen. Er soll seine Ex-Freundin, mit der er zwei Kinder hat, bei einem gemeinsamen Karibik-Urlaub gewalttätig attackiert haben. Er wurde zu 120 Tagessätzen je 10.000 Euro verurteilt – insgesamt sind das 1,2 Millionen Euro. Einer seiner Verteidiger legte Revision gegen das Berufungsurteil ein. Sollte das Urteil allerdings rechtskräftig werden, würde Boateng als vorbestraft gelten.

Auf das postmortale Persönlichkeitsrecht können sich ausschließlich nahestehende Angehörige berufen. Da die Aussagen über Lenhardt bereits vor ihrem Tod öffentlich getätigt wurden, hätte sie vor ihrem Freitod Anspruch darauf gehabt, ihr Persönlichkeitsrecht selbst geltend zu machen und eine Unterlassungsklage zu stellen. Für das postmortale Persönlichkeitsrecht hingegen gelten andere Bestimmungen. Die Kammer des Berliner Landgerichts prüfe diese Ansprüche noch.

Vor Gericht werden Details aus dem Privatleben von Kasia Lenhardt besprochen. So wurde ihr Obduktionsbericht thematisiert und als Beweisstück genutzt. Um doch noch eine gütliche Einigung in diesem Rechtsstreit zu erreichen, schlägt das Gericht einen Vergleich vor. Da die Rechtsanwälte lediglich Vertreter der beiden Parteien sind, müssen weitere Schritte erst mit den Betroffenen besprochen werden. Die Hoffnung auf eine gütliche Einigung besteht weiter. „Ein Rechtsstreit ist ohnehin nicht der Ort, um die Geschichte zwischen Jérôme Boateng und Familie Lenhardt auszutragen“, sagt Boatengs Rechtsanwältin Stephanie Vendt.