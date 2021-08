Berlin - Es ist kurz vor Mittag. Tristen Lehmann sitzt in einer Kabine im Impfzentrum Arena Berlin, ist bereit für die Corona-Schutzimpfung. Schnell den Ärmel hochgeschoben, dann gibt es auch schon die Spritze vom Arzt. „Mein letzter Piks in der Arena“, sagt der 21-jährige IT-Fachmann und ahnt gar nicht, wie recht er damit hat – nicht nur, weil er gerade seine zweite Biontech-Impfung bekommen hat und froh darüber ist, endlich einen hoffentlich ausreichenden Schutz gegen das Virus zu haben. Lehmann gehört an diesem Dienstag zu den letzten Berlinern, die sich in der Arena noch gegen Corona impfen lassen können. Etwa 2000 werden es bis zum Abend sein, dann ist Schluss. Die Arena schließt als Impfzentrum – nachdem sie vor acht Monaten als erste dieser Einrichtungen in Berlin an den Start gegangen war.

Einige hatten einen Termin, andere kamen einfach spontan zu der Halle nach Treptow, in der nun bald wieder Techno-Partys und Konzerte stattfinden werden. Am letzten Impftag im ersten und auch größten Impfzentrum Berlins sitzen am Vormittag etwa 200 Menschen, meist junge Leute wie Lehmann, und warten auf den Piks. „Am späten Nachmittag, wenn die Schule aus ist, werden auch noch einige Eltern mit ihren zwölf- bis 15-jährigen Kindern kommen, so wie es auch in den vergangenen Tagen war“, sagt der Leiter des Zentrums, Markus Nisch.