Berlin - Zu den Zumutungen im Skandal um die Staatliche Ballettschule gehört, dass er sich seit anderthalb Jahren hinzieht und auch vor Gericht immer dieselben Fakten verhandelt werden – mit demselben Ergebnis. Selbst die Schlagzeilen ähneln sich: Neue Niederlage für Bildungssenatorin im Kündigungsprozess gegen den Schulleiter – so auch die Essenz des Prozesses am Donnerstag. Die Bildungsverwaltung mit der SPD-Senatorin Sandra Scheeres an der Spitze versucht seit Juni 2020, den Schulleiter sowie den künstlerischen Leiter der Ballett- und Artistikschule – Ralf Stabel und Gregor Seyffert – loszuwerden. Dazu ließ sie allein gegen den Schulleiter drei Kündigungen aussprechen. Dann verlor sie alle Prozesse, am Donnerstag nun auch die letzte Berufung vor dem Landesarbeitsgericht.