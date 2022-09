Berlin - Das Team Germany nannte sich „Butcher Wolfpack“, trat kürzlich bei der Metzger-WM in Sacramento in den USA an – und gewann. Es war ein Mannschaftssieg. Zum Team gehörte auch der Berliner Fleischer Jörg Erchinger, der 2013 eine beliebte Fleischerei in der Greifswalder Straße in Prenzlauer Berg übernommen hat. Der 46-Jährige kam gerade von der WM-Reise zurück. Im Gespräch mit der Berliner Zeitung erzählt er, wie er in das ansonsten rein bayerische Team kam, warum deutsche Metzger einen guten Ruf haben und warum er in den USA doch keine Wurstfabrik saniert.

Berliner Zeitung: Herr Erchinger, Sie dürfen sich jetzt bester Metzger der Welt nennen, herzlichen Glückwunsch.

Jörg Erchinger: Dankeschön.

Was bekamen Sie eigentlich als Siegerpreis bei der World Butchers’ Challenge 2022?

Gar nichts. Es war alles für den Ruhm, die Ehre und unseren Schweiß. Da gab es kein Preisgeld oder so etwas, nur einen Pokal: ein Messer, mit einer goldenen Eins drunter auf einem Holzblock. Das war’s.

Und was haben Sie sich als Mannschaft gegönnt, einen eigenen Wurstsalat oder Burger, weil die WM in den USA stattfand?

Wir waren abends beim Galadinner und da gab es gute Brownies, die in Schokolade getunkt waren, mit Erdbeeren. Und es gab leckere Schmorrippen, auch Short Ribs genannt.

Ihr sechsköpfiges Team besteht aus vier Männern und einer Frau aus Bayern und Ihnen als Berliner. Wie kamen Sie zu der Truppe?

Ich habe eine persönliche Einladung bekommen vom Kapitän der Mannschaft, weil ich mir in der Branche eine guten Namen gemacht habe.

Welche Aufgabe musste denn Ihr Team bei der WM lösen?

Wir hatten dreieinhalb Stunden Zeit und mussten unter anderem ein halbes Rind, ein halbes Schwein, ein ganzes Lamm und fünf Hähnchen zerlegen und verarbeiten. Das ist echter Hochleistungssport. Unser Motto war das „Oktoberfest“. Es gab extra ein kleines Festzelt, dort gab es dann die Steaks, die Braten, die Spezialitäten und ganz spezielle Cuts, also verschiedene Fleischzuschnitte nach internationalen Standards. Im Zelt drehte sich auch ein Bratenspieß, und wir hatten einen kleinen Ofen dabei, um einen Leberkäs zu backen.

Wie hat die Jury entschieden?

Alles wurde von 13 Kampfrichtern verkostet und bewertet. Eigentlich waren es 14 Kampfrichter, aber der Mann aus Deutschland durfte uns natürlich nicht bewerten.

Sie waren also die beste Mannschaft der Welt?

Ja, aber nicht nur das. Unsere Leute haben auch in drei von vier Einzelkategorien gesiegt, zum Beispiel „Weltbeste Rindfleischwurst“ und „Weltbeste Gourmetwurst“. Und unser Teammitglied Michael Moser wurde in das All-Star-Team der Metzger-WM gewählt. Und Nachwuchsmetzger Fabian Schüttler holte in der Kategorie „Bester Auszubildender“ den Vizeweltmeistertitel nach Deutschland.

Eigentlich wollte das Team schon 2020 starten. Doch dann wurde die WM pandemiebedingt immer wieder verschoben. Wie bereitet man sich auf eine WM vor? Haben Sie sich in einem Kühlhaus in Bayern getroffen, die Messer gewetzt und dann die Tierhälften um die Wette zerlegt?

Genau so kann man es sagen. Wir hatten von Januar bis August 25 Trainingseinheiten. Die dauerten jeweils etwa 4,5 Stunden. Und alles, was wir produziert haben, wurde dann im Laden des Gastgebers verkauft.

Die WM mit Teams aus 13 Staaten wurde im Golden 1 Center in Sacramento ausgetragen, wo sonst die US-Basketballmannschaft der Sacramento Kings spielt. Wie war die Stimmung dort?

Sehr gut, es waren geschätzt etwa 1000 Leute dort. Da war richtig gute Stimmung, besonders bei den Deutschen. Obwohl das nur etwa 40 Fans waren.

Was war Ihr ganz persönlicher Part im Team?

Das Ausschneiden, also das Auslösen des Knochens aus der Querrippe der Rinder, dann die Hähnchen fachgerecht zu zerlegen und das Zuschneiden des Fleischs für das sogenannte Finishen, also die Vorbereitung, damit der Chef dann alles ganz schick präsentieren kann.

Was bedeutet ein solcher Sieg für das deutsche Metzgerhandwerk?

Es wird sich erst noch zeigen, was der Sieg bedeutet. Aber grundsätzlich ist es natürlich klasse. Wir waren vor Corona bei der WM 2018 in Belfast dabei und wurden Sechster oder Siebter. Den genauen Platz habe ich jetzt, nach unserem Sieg, einfach vergessen. Denn die deutsche Mannschaft hat nun, gleich bei der zweiten Teilnahme, einen grandiosen Sieg eingefahren.

In Deutschland ist der Veganismus ein ziemlich wahrnehmbarer Zeitgeist-Trend, wie sieht es in den USA aus?

Davon haben wir dort gar nichts mitbekommen.

Es gibt ein wunderbares Buch, das heißt „Der Club der singenden Metzger“ von US-Schriftstellerin Louise Erdrich, deren einer Großvater ein ausgewanderter deutscher Metzger war, der andere ein Häuptling der Ureinwohner. Sie beschreibt, wie begehrt die Wurst deutscher Metzger früher in den USA war. Wie ist heute Ihr ganz subjektiver und parteiischer Eindruck von Ihren Konkurrenten aus den USA, aus Irland, Neuseeland, Australien, Frankreich oder Italien?

Die anderen waren wirklich verdammt gut, wirklich stark. Die hatten tolle Präsentationen. Aber wir waren einfach besser, tatsächlich ordentlicher, sauberer und technologisch ausgereifter. Die klassischen Tugenden halt, die uns so zugeschrieben werden.

Deutsches Handwerk hat weltweit einen guten Ruf und deutsches Brot ist überall begehrt. Mir hat aber auch mal ein Elektriker erzählt, dass er im Urlaub in Uruguay auf einen Flieger wartete und dabei mit einem Einheimischen ins Gespräch kam. Als der hörte, dass er ein Handwerker aus Deutschland ist, wollte der Mann ihm gleich eine Firma in Uruguay finanzieren. Haben Sie so etwas auch schon erlebt?

Kurz vor der WM war ich in Portland, ganz im Nordwesten der USA. Da war ich in einer Fleischfabrik, die ich sanieren sollte. Die Leute stehen da auf Fachpersonal aus Deutschland. Solche Angebote gibt es durchaus. Aber Vorsicht. In manchen Dingen sind die USA fast ein Dritte-Welt-Land. Ein Beispiel: Die Elektrik in der Fabrik war so wie bei uns vor 100 Jahren. Auch die Elektrik auf der Straße. Da habe ich wieder gemerkt, dass unser Standard hier wirklich richtig gut ist. Wenn es dort regnet, knistern überm Bürgersteig die Leitungen. Du bekommst einen Schreck und schaust automatisch kurz nach unten, ob du barfuß bist oder wirklich Schuhe mit schönen dicken Gummisohlen anhast.

An Ihrem Geschäft in der Greifswalder Straße hängen bereits die Auszeichnungen „Fleischsommelier“ und „Bester Metzger Deutschlands 2019/20“. Kommt da auch das WM-Logo hin?

Klar, das WM-Logo für das Schaufenster wird kommen. Das ist ein Teil, auf das mein Team, meine Wenigkeit und meine Familie wirklich sehr stolz sind. Und der Pokal steht ja bereits hinterm Verkaufstresen.

Was stellen Sie heute noch Schönes her?

Wir machen heute noch Bärlauchbratwurst, Merguezwürste und Bouletten vom Schwein und Rind, wie zu Hause bei meiner Oma im Vogtland.

