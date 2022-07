Der Meteorologe Jörg Kachelmann kritisiert die Berliner Senatsverwaltung für Wissenschaft, Gesundheit, Pflege und Gleichstellung für ihre Hitzetipps. Auch der rbb wird für seine Hitzetipps vom Meteorologen kritisiert. Dabei geht es vor allem um den Tipp, die Fenster bei Hitze geschlossen zu halten. Kachelmann nutzt eine drastische Sprache, um auf falsche Mythen und Tipps bei Hitze hinzuweisen und schreibt: „Auch die @SenWGPG möchte, dass möglichst viele alte Menschen leiden und/oder sterben.“

In einem anderen Tweet schreibt Jörg Kachelmann in Reaktion auf Hitzetipps des rbb: „Menschen tagsüber von Frischluft abschließen, sie einen stillen Herztod sterben lassen, weil man es kann. Zusätzlich Feuchtigkeit in die Bude packen, damit das Leiden elender wird. Menschenverachtend.“ Abschließend hat Jörg Kachelmann seinen Tweet mit einem Bericht verlinkt, der über diverse Mythen aufklärt, wie sich der Mensch vor Hitze schützen kann.

Dort wird explizit darauf hingewiesen, dass bei Hitze die Luftfeuchtigkeit niedrig gehalten werden muss. Es heißt in dem Text: „Der tödliche Player in dem Spiel ist die Luftfeuchtigkeit. Und diese gilt es zu vermeiden!“ Der Tipp, ein nasses Laken ans Fenster zu legen, wird sowohl von Kachelmann als auch von den Website-Autoren kritisiert. Feuchtigkeit im Zimmer würde einen Effekt wie in der Sauna verursachen, also dass durch die Mischung aus Feuchtigkeit und Hitze das Atmen immer schwerer und der Kreislauf belastet wird.

Auf der Website heißt es: „Tipps wie ‚nasse Handtücher‘ oder ‚Schalen mit Eiswasser‘ sind (...) katastrophal. Sie können zwar punktuell abkühlen, sorgen aber für Tropenluft (ungut!) und verhindern das wichtige Schwitzen. Wer also mehrere Stunden in der eigenen Wohnung bei hoher Temperatur verbringt, sollte zwingend die Luftfeuchtigkeit niedrig halten! Das ist das A und O! Also keine feuchten Tücher, Wäsche zum trocknen oder Schalen mit Eiswasser.“

Auch von dem Tipp, dass man Fenster schließen soll, wird abgeraten. Es heißt: „Zirkulierende Luft ist gut! Daher sind die Ratschläge mit ständig geschlossenen Fenstern nicht unbedingt prall, wenn man sich IN den Räumen dauerhaft aufhält. Hingegen einen Raum zu verdunkeln, ist grundsätzlich gut, aber es muss halt Luft durchkommen. Wer sich schon einmal in Italien aufgehalten hat, dürfte die ideale Lösung kennen: Klappbare Verdunkelungen! Die Fenster können zwar geöffnet werden, aber die Sonne strahlt nicht in die Wohnung.“

In der Conclusio heißt es: „Kommen wir zur Conclusio: Die Temperatur ist zwar wichtig, aber die Luftfeuchtigkeit ist das wesentliche Element, was es zu beachten gilt! Daher wäre es absolut sinnvoll, Hygrometer ebenso anzubringen (nicht nur Thermometer). Eine zu hohe Raumluftfeuchtigkeit ist nicht nur problematisch für die Bausubstanz, sondern am Ende auch für die Gesundheit. Gerade bei gesundheitlich vorbelasteten oder älteren Menschen ist eine hohe Raumluftfeuchtigkeit sehr problematisch. Also alles (nicht notwendige) vermeiden, was die Luftfeuchtigkeit in geschlossenen Räumen ansteigen lässt. Idealerweise liegt die relative Luftfeuchtigkeit in Wohn- und Arbeitszimmer bei 40 bis 60 Prozent. Die Luft sollte in Bewegung sein. Aus Energiegründen ist ein Ventilator am Ende auch einer Klimaanlage vorzuziehen, auch wenn diese die Luftfeuchtigkeit regulieren kann. Dennoch sind Klimaanlagen natürlich hilfreich. Ebenso: Lüften ja, aber auch verdunkeln! Unnötige Hitzequellen innerhalb von Räumen vermeiden. Dazu gehören dann am Ende auch Elektrogeräte. Wenn nicht gebraucht, dann ausschalten. Ist nicht nur bei Hitze, sondern aktuell auch für das Geldbörse die bessere Alternative.“

