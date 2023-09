Indonesien: Wenn bei uns der Vulkan ausbricht, seht ihr nur die Spitze des Berges

Der Vulkan über der Stadt Yogyakarta, in der ich mit meiner kleinen Familie immer wieder etwa halbes Jahr lang wohne, ist mal wieder ausgebrochen. Der Merapi spuckt wieder Lava, heißt es dann in deutschen Medien. Freunde, Bekannte und natürlich meine Familie schreiben mich dann besorgt an: Bist du da sicher? Wie groß war die Explosion? Und: Wie kann man so nah an einem Vulkan wohnen wollen?

Meine Antwort ist immer die gleiche: Der Vulkan Merapi bricht regelmäßig aus. Seit zwei Jahren und acht Monaten gibt es sogar einen Dauerausbruch. Es ist manchmal spektakulär, es sieht richtig großartig aus, majestätisch, wie die riesige Aschewolke mit zehnfacher Beschleunigung des Videos in den Nachrichten hochhebt. Es sieht auch aus wie eine regelrechte Katastrophe. Es gibt sie, diese tiefen, uralten Kräfte der Natur, die viel stärker sind als wir Menschen.

Aber es ist hier in Indonesien nichts Besonderes. Es geht um die Proportionen. Die Größe des Ereignisses ist auf den Bildern nicht klar gezeigt und wird in den Texten nicht klar beschrieben. Das Zentrum der Millionenstadt Yogyakarta liegt 25 Kilometer von der Vulkanspitze entfernt. Von hier aus ist nichts zu sehen. Hier spricht auch niemand über den Ausbruch, die Nachricht hat mich über die besorgten E-Mails erst erreicht.

Auf den Bildern, die in Deutschland im Umlauf sind, sehen wir nur die Spitze oder das obere Fünftel des 2911 Meter hohen Vulkans, und so sieht die gespuckte Aschewolke massiv aus. In der Wirklichkeit konnten die Ausbrüche nicht mal aus dem höchstliegenden Dorf am Vulkan gesehen werden. Die Bilder für die Nachrichten müssen von spezialisierten Vulkan-Fotografen gemacht worden sein.

Die indonesische Insel Java ist recht dicht bewohnt, es leben circa 160 Millionen Menschen auf einer Fläche von ungefähr 128.000 Quadratkilometern. Es ist eine Bevölkerungsdichte, als ob im Bundesland Brandenburg 32 Millionen Menschen leben würden, statt der wirklichen zweieinhalb Millionen. Trotzdem wurde die Gefahrenstufe wegen dieser vulkanischen Tätigkeit nicht angehoben, sie ist konstant seit zwei Jahren auf Stufe zwei.

Der Vulkan Merapi wurde vor Wochen schon in einem Sieben-Kilometer-Radius um die Spitze gesperrt, was lediglich Bergsteiger betrifft, die aber seit anderthalb Jahren sowieso nicht auf den Merapi steigen dürfen. Auch einige Lkw-Fahrer werden nun den vulkanischen Sand von einer Stelle, die etwas niedriger liegt, abtransportieren müssen, sonst ist dieses Gebiet unbewohnt. In den deutschen Medienberichten fehlt auch oft die Information, dass diese kleinen Ausbrüche keinerlei Gefahr für die Anwohner der Umgebung darstellen.

Der Berg Merapi liegt nur 25 Kilometer von Yogyakarta entfernt. Hier eine Aufnahme aus dem Jahr 2006. EPA

Das tägliche Motorradfahren, die Denguefieber verbreitenden Zebra-Mücken und die Volkskrankheit Diabetes stellen eine mehrfach größere Gefahr für die Bevölkerung Indonesiens dar als Vulkanausbrüche. Dieses Phänomen wird von Hans Rosling als Instinkt der Dimension in dem Buch Factfulness beschrieben. Der schwedische Professor erklärt darin, in welcher Weisen wir uns Tag für Tag in unserer Wahrnehmung der Welt täuschen – und dass die Welt in Wirklichkeit wesentlich besser ist, als wir es denken.

Nach Rosling ist einer der zehn täglich begangenen Wahrnehmungsfehler, dass wir die Fakten nicht in ihren richtigen Proportionen sehen. Die Nachrichtenmedien helfen uns oft auch nicht bei dieser Angelegenheit weiter. Es ist unsere tägliche Aufgabe, mit Hilfe von Vernunft und Neugierde uns nicht täuschen zu lassen und die Nachrichten in ihrer richtigen Dimension und Wichtigkeit einzuordnen. Sonst sehen wir nur die Spitze des Berges und denken, das Ganze erfasst zu haben.



Die Autorin ist Soziologin und Expertin für die Geschichte und Gesellschaft Südostasiens. Sie wohnt von Zeit zu Zeit in Yogyakarta, Java, Indonesien.