Neues Leben: Nach 14 Jahren Wartezeit bekommt Josefine Gläsel eine neue Niere

Es war 0.30 Uhr, mitten in der Nacht, als das Handy von Josefine Gläsel klingelte. Eine Ärztin von der internationalen Vermittlungsstelle Eurotransplant teilte ihr mit, dass für sie ein passendes Organ gefunden worden sei. „Ich war noch völlig schlaftrunken und wusste gar nicht, wie mir geschieht“, sagt sie.

Mehr als 14 Jahre wartete Josefine Gläsel aus Dallgow-Döberitz (Brandenburg) auf eine neue Niere. Länger als andere. Erst vor kurzem meldete die Deutsche Stiftung Organtransplantation (DSO) einen bundesweiten Rückgang der Organspendezahlen um 6,9 Prozent. Die 34-Jährige erzählt in der Berliner Zeitung von ihrer unerwarteten Transplantation Anfang des Jahres, die ihr ein neues Leben schenkte.

Der rund vierstündige Eingriff war für 5 Uhr morgens geplant, erst am Abend lag sie auf dem Operationstisch, da sich das Transportteam verspätet hatte. Die Transplantation verlief erfolgreich und Josefine Gläsel konnte die Intensivstation einen Tag nach der Operation schon wieder verlassen.

„Es war wie ein Wunder, weil ich schon selbst nicht mehr daran geglaubt hatte“, sagt sie. Sie wartete seit 2009 auf ein Spenderorgan und hatte das Handy auch nachts immer vollständig geladen neben ihrem Bett liegen. Mehr als 14 Jahre, bis zum 5. Januar, fieberte sie dem Anruf vergeblich entgegen. Normalerweise beträgt die durchschnittliche Wartezeit bei Spenderorganen laut DSO zehn Jahre.

Ein Grund für die lange Wartezeit war, dass nicht jede Niere für Josefine Gläsel geeignet war und bestimmte Qualitätsmerkmale erhalten musste, da sie bereits schon einmal als Kind eine Lebendspende erhalten hatte und sich dadurch schon Antikörper gebildet hatten, die zu einer Abstoßung des neuen Organs führen konnten.

Doch auch die geringe Spendenbereitschaft und die Corona-Krise haben zur Verzögerung bei Transplantationen geführt. „Wir stehen bei der Organspende immer noch vor großen Herausforderungen“, so der medizinische Vorstand der DSO, Dr. Axel Rahmel. Auch wenn der starke Rückgang der Organspendezahlen vor allem pandemiebedingt auf die ersten Monate 2022 zurückzuführen sei und sich die Zahlen danach stabilisierten, stelle sich die Frage, warum es nicht gelinge, die Organspendezahlen zu steigern.

In Brandenburg standen laut DSO zum 31.12.2022 336 Patientinnen und Patienten aus Brandenburg auf der Warteliste für eine Transplantation, in Berlin waren es 439. Demgegenüber konnten im vergangenen Jahr 25 Organspenden in Brandenburg und 43 Organspenden in Berlin verzeichnet werden.

Josefine Gläsel musste bis zu ihrer Transplantation einen langen Leidensweg durchlaufen. „Ich kam bereits mit zu kleinen Nieren auf die Welt“, erklärt die Sachbearbeiterin der Technischen Universität Berlin. Als sie zwölf Jahre alt war, musste sie zum ersten Mal zur Dialyse. Das Verfahren funktioniert so: Das Blut wird aus dem Körper über einen Filter herausgeleitet und gereinigt und wieder in den Körper zurückgeführt. Durch diese medizinische Behandlung können Betroffene viele Jahrzehnte überleben.

Ihre Großmutter spendete ihr eine Niere

Ein halbes Jahr nach der ersten Blutreinigung spendete Gläsels Großmutter ihr eine Niere. Sie war die einzige Verwandte, die als Spenderin infrage kam. Doch vier Jahre später stieß Josefines Körper das Organ wieder ab und sie war wieder abhängig von der dreimal wöchentlichen Dialyse. Die führte zu großen Einschränkungen in ihrem Alltag. „Ich verbrachte dort fünf Stunden mit An- und Abfahrt“, erzählt sie. Ihr Tagesablauf war eng getaktet. Morgens arbeiten und nachmittags bis spätabends in die Praxis. Ein spontanes Treffen mit Freunden war nur selten möglich. Auch Urlaube mussten monatelang im Voraus organisiert werden, um sicher zu gehen, dass vor Ort eine Dialyse möglich ist, sagt Gläsel.

Außerdem kamen ständig Operationen dazwischen, weil es zu Komplikationen kam, wenn sich das Bauchfell durch den Katheter wieder entzündet hatte.

Als sie vor vier Jahren schwanger wurde, musste sie neun Monate lang sogar sechsmal in der Woche zur Dialyse. „Dass ich überhaupt ein Kind bekommen habe, ist genauso ein Wunder wie meine neue Niere nach 14 Jahren“, sagt sie. Selbst ihre Ärzte hatten nicht daran geglaubt, da ihre Chance als Dialyse-Patientin schwanger zu werden, sehr gering war. Doch 2019 kam ihre Tochter Clara zur Welt.

„Ohne meinen Mann hätte ich das alles nicht geschafft“, sagt Josefine Gläsel aber auch. Sein Alltag war ebenso beeinträchtigt, da er sich mit seinen Terminen immer nach ihren Klinikbesuchen richten musste. Und sie war auch nicht so leistungsstark und hatte weniger Kraft als er. „Ich war viel schneller müde als mein Mann“, sagt Gläsel. Mit 1,51 Metern ist sie auffallend klein. Ebenfalls eine Folge der zu kleinen Nieren, denn die Organe konnten das für das Wachstum zuständige Hormon nicht produzieren.

Drei Monate nach der Operation sitzt sie bei einem Kaffee zu Hause in ihrem Wohnzimmer und zeigt stolz ihre Malereien. Seitdem sie nicht mehr zur Dialyse muss, hat sie wieder Zeit für ihre Hobbys. „Ich weiß manchmal gar nicht, was ich mit der ganzen Freizeit anfangen soll“, sagt sie und lacht. Sie freut sich so über ihr neues Leben.

Bald will sie das Ereignis mit Freunden und der Familie gebührend feiern. Auf der Terrasse hat sie Sekt und Bier kalt gestellt. Vor ihrer Transplantation durfte sie keinen Alkohol trinken und musste auch auf bestimmte Lebensmittel wie Milchprodukte verzichten. Insgesamt durfte sie nur wenig Flüssigkeit zu sich nehmen, da ihr Körper die nicht ausscheiden konnte.

Ob sie manchmal Sorge hat, dass ihr Körper das neue Organ wieder abstoßen könnte? „Ich denke da sehr positiv und versuche, mich wenig damit zu beschäftigen“, sagt sie. Manchmal kommen ihr auch Gedanken, wer wohl der Mensch war, der ihr die Niere gespendet hat und wie er ums Leben gekommen ist? In zwei Jahren hat sie die Möglichkeit, sich bei den Angehörigen mit einem Brief zu bedanken. Das will Josefine Gläsel unbedingt tun.

Josefine Gläsel ist selbst auch Organspenderin und sie wünscht sich, dass sie mit ihrer persönlichen Geschichte dazu beitragen kann, dass sich auch andere Menschen mit diesem Thema auseinandersetzen. Sie sagt: „Ich würde mich freuen, wenn sie sich wenigstens einmal intensiv damit beschäftigen. Denn jeder kann ganz plötzlich in eine ähnliche Sitation wie ich geraten.“ Sie ist dankbar über ihre neue Niere.