Miteinander und Gewalt: Wie Juden im Mittelalter in Berlin lebten

Wie kamen Juden in die Mark Brandenburg? Wann und woher? Wie bildeten sie ihre Gemeinden, wie lebten sie mit ihren slawischen und christlichen Nachbarn zusammen? Und wie verdienten sie ihren Lebensunterhalt?

Die mehr als tausendjährige Geschichte der Juden wurde in den vergangenen Jahrzehnten immer mit dem Wissen um den Holocaust interpretiert. Nationalsozialistische Deutsche hatten sechs Millionen europäische Juden ermordet – das ursprüngliche Ziel, die „Endlösung“, die Vernichtung aller, erreichten sie nicht.

Die Geschichte geht weiter. Doch der Blick zurück auf die Anfänge der jüdischen Präsenz in der Mark Brandenburg, in den Gebieten im Osten des mittelalterlichen Reichsgebiets insgesamt, war äußerst lückenhaft und weitaus schlechter erforscht geblieben als in den westlichen Regionen. Von den Juden in Trier, Speyer oder auch Magdeburg wusste man viel mehr. Es hatten auch viel mehr Spuren überdauert.

Die Dissertation des Mittelalterhistorikers Jörn R. Christophersen, heute Humboldt-Universität, hat die Lücken geschlossen, so weit das nach Quellenlage möglich war. Und die Berliner Archäologin Claudia Maria Melisch stellte in Teil sieben ihrer Veranstaltungsreihe in der Berliner Stadtbibliothek Breite Straße im Gespräch mit Jörn R. Christophersen die wichtigsten Ergebnisse vor.

Die ältesten Quellen

Zwei zentrale Quellen wurden mit neuen Fragestellungen und äußerster Gründlichkeit erforscht: Die eine ist das Berliner Stadtbuch, das Urkunden, Gesetzestexte und Gerichtsurteile aus den Jahren 1272 bis 1498 enthält und in dem sich auch die erste schriftliche Auskunft über die Anwesenheit von Juden findet – für das Jahr 1295. Um Jahrzehnte älter allerdings sind die Hauptzeugen: Dutzende Grabsteine mit hebräischen Inschriften aus Spandau. Der älteste erinnert an den 1244 verstorbenen Jona ben Dan. Eingemeißelt in einen mächtigen Findling, lautet der Text: „Dieses Zeichen wurde errichtet zu Häupten der Grabstätte des Herrn Jona Sohn des Dan, der hinging in seine Welt im Monat Marcheschvan 5 der Zählung.“ Das war zwischen dem 5. Oktober und dem 2. November 1244.

Urteilsverkündung im Berliner Hostienfrevel-Prozess 1510. Die Darstellung ist Teil des sogenannten Sumarius, einer der frühesten Druckschriften aus der Mark Brandenburg, gedruckt 1511 bei Johann Hanau in Frankfurt (Oder). Die Juden sind durch Spitzhüte gekennzeichnet. Wikipedia/Sumarius,

Christophersen verweist auf das Hebräisch, es müsse also eine intakte Gemeinde gegeben haben, die sicherlich im Alltag die gängigen Lokalsprachen sprach, also Slawisch und Niederdeutsch, aber eben auch die Kultsprache beherrschte. Allerdings, so seine Beobachtung: Die eingemeißelten Buchstaben sind zum Zeilenende hin gestaucht: „Da wird wohl ein des Hebräischen Unkundiger als Steinmetz am Werk gewesen sein, der nach Vorlage arbeitete.“

Und noch eine Information halten die alten Inschriften parat: Da gibt es unter den Verstorbenen eine Slawa und eine Ruschna. Dass es diese und weitere Vornamen mit slawischem Hintergrund gibt, sagt dem Wissenschaftler: „Es hat jedenfalls Sprachkontakt zur slawischen Bevölkerung gegeben, und vielleicht hatten die Juden sogar eine slawische Tradition?“ Bislang nahm man an, die Juden seien aus ähnlichen Regionen wie die Christen in die Mark Brandenburg zugezogen, also aus den Niederlanden, dem Rheinland, der Norddeutschen Tiefebene. Die neuen Studien legen laut Christophersen nahe, dass es zwei jüdische Gruppen gab, eine davon „slawisch tradiert“.

Der älteste schriftliche Bericht eines Juden aus der späteren Mark und vor allem aus Mecklenburg, stammt von dem jüdischen Reisenden Ibrahim ibn Yaqub, der als Gesandter des Kalifen von Córdoba in der zweiten Hälfte des 10. Jahrhunderts Mitteleuropa bereiste und unter anderem Kunde gibt vom Leben der slawischen Bevölkerung gibt. Diese Quelle spricht nicht von jüdischen Spuren in der Region.

Grabsteine als Baumaterial für die Zitadelle Spandau

Aufgestellt haben Jona ben Dans Grabstein wahrscheinlich die ersten in Spandau ansässigen Juden auf dem vor den Stadtmauern gelegenen Friedhof, dem „Judenkiewer“. Gefunden wurde er als einer von mindestens 66 ähnlichen Grabsteinen bei Sanierungsarbeiten an Pallas und Juliusturm in der Spandauer Zitadelle – offenkundig benutzt als solides Baumaterial. Als die brandenburgischen Kurfürsten dort im 16. Jahrhundert ihren Sitz ausbauten, existierte offenbar keine potente jüdische Gemeinde mehr oder überhaupt keine, die den Friedhof und die Grabsteine hätte verteidigen können, schlussfolgert Jörn R. Christophersen.

Er erinnert an zwei einschneidende Ereignisse, die die Verhältnisse in den erst 1157 endgültig für die Christenheit eroberten Gebieten östlich der Elbe durchschüttelten: die Krise durch die Pest ab 1349/50 und die extrem instabile politische Lage. „Zwei Dynastien mit europaweiten Ansprüchen kämpften um die Macht in den neuen Gebieten“, sagt der Mittelalterexperte, „es gab bürgerkriegsartige Kämpfe und die wurden auch in die Städte hineingetragen.“ Beide Dynastien, die Luxemburger und die Wittelsbacher mit weit weg gelegenen Hauptsitzen, wussten: Wer vom aufblühenden Handel mit der Ostseeregion profitieren wollte, kam an der Mark Brandenburg nicht vorbei. Der beste Weg dorthin führte per Schiff über die Oder. Und von Berlin ging es über Spree, Havel und Elbe direkt nach Hamburg. „Berlin liegt an einer Wasserautobahn“, sagt Claudia Melisch.

Solche lokal ausgetragenen Stellvertreterkämpfe gehen nach aller historischen Erfahrung auf Kosten der Minderheiten – also vermutlich auch der Juden.

Die Juden, die Pest und die „Brunnenvergifter“

Die erste, 1347 von Italien ausgehende Pestwelle überwand zwar 1348 entlang der Handelsrouten die Alpen, blieb aber 1349 offenbar noch in Bayern stecken. „Wir sehen in der Berliner Region kein Massengrab für die erste Welle“, konstatiert Claudia Melisch, immense Todeszahlen seien nicht zu verifizieren.

Auch ohne Auftreten der Pest wurden Juden der „Brunnenvergiftung“ beschuldigt, ergänzt Jörn R. Christophersen: „Die Pestangst grassierte schon, bevor die Pest da war.“ Das zeigen Fälle aus dem Elsass, wo die Judenverfolgungen den Verheerungen der Pest vorausgingen. Mit Blick auf die jüngsten Erfahrungen der Corona-Pandemie schlussfolgert er: „Krisen legen das Schlechteste der Menschheit frei.“ Und die Juden waren eine leicht identifizierbare Gruppe.

Die Stadtgründer waren nicht miteinander verwandt

Die zweite zentrale Quelle, das Berliner Stadtbuch, berichtet vor allem von den wirtschaftlichen und rechtlichen Verhältnissen in der entstehenden Stadt mit einer noch überschaubaren Bevölkerung und einer bereits ständisch gegliederten Gesellschaft. Bei den genetischen Untersuchungen der vom Archäologie-Team Melischs rund um die Petri-Kirche geborgenen Skelette der 50 ältesten Berliner kam heraus: Die Pioniere und Stadtgründer, die zwischen 1150 und 1300 in Berlin und Cölln beiderseits der Spree lebten und starben, waren jung und nicht miteinander verwandt. Da hatten wohl Familien Pioniere ausgeschickt, die den neuen Standort auf seine Zukunftsfähigkeit testen sollten, vermutet Christophersen.

Als 1295 zum ersten Mal Juden im Berliner Stadtbuch auftauchen, der ältesten erhaltenen Gesetzes- und Urkundensammlung der Stadt, geht es um die Regelung eines wichtigen Geschäftes: den Wollhandel. Tuchmachern wird untersagt, Garn bei Juden zu kaufen. Christophersen sieht hier einen Hinweis auf eine Berufstätigkeit der Juden, den Kurzwarenhandel, eine Art Zuliefererindustrie.

1343 wird in einem weiteren Eintrag den Juden untersagt, den Viehhändlern vor der Stadt entgegenzugehen und dort Käufe zu tätigen. Zudem wurde der Weiterverkauf von Fleisch limitiert; Juden sollten eine große Menge des erworbenen Fleisches für ihren Eigenbedarf behalten. Der Mittelalterforscher erinnert daran, dass solcherlei Regeln für viele verschiedene Gruppen festgelegt wurden. Er interpretiert die Regulierung des Fleischhandels nicht als Konflikt, sondern als Vergleich, der einer Konkurrenz zwischen christlichen und jüdischen Fleischhändlern nach entsprechenden Verhandlungen rechtsförmige Regeln gibt.

Versetzt man sich in die zeitgenössischen Umstände, muss man bedenken, dass Juden rituell reines, koscheres Fleisch wollten. „Es war also sinnvoll, das Vieh anzuschauen und die Kriterien für dessen Schlachtung zu übermitteln“, gibt Christophersen zu bedenken. Die christlichen Fleischhändler hingegen sahen darin eine Vorteilsnahme. An die Endverbraucher gelangte das Fleisch übrigens vorrangig auf dem Neuen Markt, gelegen zwischen Marienkirche und Rathaus. Heute ist dieses frühe stadtgesellschaftliche Zentrum im Stadtraum völlig unkenntlich.

Der Große Jüdenhof kurz vor dem Abriss. In den 1960er-Jahren wurde die Fläche eingeebnet und zu einem Parkplatz gemacht. Landesdenkmalamt

Die im 16. Jahrhundert massiv beginnenden Judenverfolgungen und -vertreibungen sowie Morde bis hin zur Shoah überlagern heute vielfach die Betrachtung der Anfänge jüdischer Präsenz in der Mark Brandenburg. Vor Fehlinterpretationen muss man sich also hüten.

Zum Beispiel im Fall eines Holzschnitts von 1511, der die Urteilsverkündung gegen vermeintliche Hostienschänder 1510 vor der Marienkirche zeigt. Dass dort Juden mit Spitzhüten gekennzeichnet sind, sage nichts aus über die tatsächliche Tracht der Juden, meint Christophersen. „Die Darstellung soll klarmachen, dass es sich um Juden handelt – und das geschieht unter Rückgriff auf die Spitzhüte, die durchaus auch diffamierend eingesetzt wurden.“ Mönche wurden häufig durch die Tonsur markiert, Slawen durch Wadenwickel: Man habe solche Dokumentensammlungen wie zum Beispiel den Sachsenspiegel „comicartig bebildert“, sagt der Wissenschaftler, um die Akteure, mit bestimmten Attributen ausgestattet, leicht wiedererkennbar zu machen.

Einen klaren archäologischen Nachweis für die frühe Anwesenheit von Juden in Berlin haben die Ausgräber bislang nicht gefunden, auch nicht am Großen Jüdenhof oder an der Jüdenstraße, obwohl die Namen für eine Präsenz über lange Zeit sprechen. Noch laufen die Auswertungen. Allerdings, sagt Claudia Melisch, müsse man sich fragen, ob sich die Anwesenheit von Juden überhaupt im Fundgut abbilden würde. Derzeit sehe es nach einem „Nebeneinander von Leben und Handeln“ aus.

Dass keine gemauerte Mikwe gefunden wurde, heiße nicht, dass es keine jüdischen Ritualbäder gab – vielleicht lagen die ja an den nahen und damals leicht zugänglichen Ufern der Spree oder sie entziehen sich durch Rückbau dem Nachweis. Die Synagoge muss kein besonderes Gebäude gewesen sein. Christophersen weist darauf hin, dass das jüdische Berlin, wahrscheinlich eben Jüdenhof und -straße, an zentraler Stelle lag: zwischen Rathaus und der Markgrafenresidenz im Hohen Haus, zwischen Nikolai-, Marienkirche und Franziskanerkloster, zwischen Altem Markt (Molkenmarkt) und Neuem Markt. Also zwischen den weltlichen, religiösen und wirtschaftlichen Zentren.



Bis die Pest die Entwicklung störte, hatten die beiden Städte Berlin und Cölln eine fast 200 Jahre währende erfolgreiche Entwicklung durchlaufen. Der große Bruch kam mit den im 16. Jahrhundert beginnenden Verfolgungen und Vertreibungen.