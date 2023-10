Juden in Berlin: „Wir wissen nicht, was auf uns zukommt“

Nach dem Entsetzen über die Anschläge der Hamas auf israelische Zivilisten blicken jüdische Gemeinden und Organisationen in Berlin mit Sorge auf die Entwicklung im Nahen Osten. Sie fürchten ein Übergreifen der Gewalt auch auf Berlin. Rabbiner Yehuda Teichtal von der Jüdischen Gemeinde Chabad Berlin sagte der Berliner Zeitung, alle Juden auf der Welt stünden immer noch unter Schock wegen der Anschläge. Der Rabbiner berichtet von einem Gemeindemitglied, dessen Großmutter Augenzeugin einer Gewalttat geworden sei: „Wir können alle noch nicht fassen, dass so etwas möglich ist.“ Gideon Joffe, Vorsitzender der Jüdischen Gemeinde zu Berlin, sagte der Berliner Zeitung: „Die Art und Weise, wie Israelis ermordet und bei der Ermordung noch geschändet wurden, zeigt eindeutig, dass es sich hier nicht um einen Konflikt um Land handelt, sondern dass es in erster Linie um die vollständige Auslöschung jüdischen Lebens geht. Dies ist übrigens genau so im Grundsatzprogramm der Hamas nachzulesen.“

Teichtal sagt, man habe sich nicht vorstellen können, „dass nur wenige Tage nach den Massakern ausgerechnet in Deutschland und in Berlin Menschen auf die Straße gehen, Süßigkeiten verteilen und diese Verbrechen feiern“. Teichtal: „Das ist unerträglich.“ Er rief die Berliner Zivilgesellschaft auf, ein derartiges Verhalten zu unterbinden: „Die Gesellschaft muss sagen, so sind wir nicht“, sagte Teichtal. Dazu gehöre auch, dass die Geschehnisse „nicht relativiert werden dürfen“. Der Rabbiner sagte, er habe „volles Vertrauen in die Sicherheitskräfte“ und in deren Bestrebungen, alle jüdischen Einrichtungen zu schützen und diesen Schutz auch sichtbar zu zeigen. Teichtal sagte, es sei „richtig und wichtig, darüber nachzudenken, wie sinnvoll eine Förderung durch Bund und Länder von Organisationen ist, die Terrorakte begehen“.

Anzeige | Zum Weiterlesen scrollen

Der Zentralrat der Juden in Deutschland sieht die Gefahr von „Trittbrettfahrern und Einzeltätern“. Die „Vernichtungsideologie“ der Hamas richte sich „nicht nur gegen Israel, sondern gegen alles Jüdische“ schreibt der Zentralrat in einer Mitteilung am Donnerstag. Seit Mittwoch kursierten „in den sozialen Medien und über Messenger Aufforderungen zu Gewalt gegen jüdische Einrichtungen“. Gewalt könnte am Freitag ausgeübt werden. Bisher seien die Drohungen von den „Sicherheitsbehörden nicht verifiziert“ worden. Es bestehe jedoch „eine abstrakt erhöhte Gefährdungslage“.

Der Zentralrat befinde sich „im ständigen Austausch mit den Sicherheitsbehörden, die die Sicherheitslage für Juden in Deutschland sehr ernst nehmen“. Bundesweit würden die Sicherheitsmaßnahmen vor jüdischen Einrichtungen erneut hochgefahren. Die Jüdischen Gemeinden und die Träger jüdischer Bildungseinrichtungen seien mit den lokalen Sicherheitsbehörden in Kontakt und würden über die notwendigen Maßnahmen entscheiden. Die jüdische Gemeinschaft in Deutschland sei „stark, ist standhaft und wehrhaft“: „Wir lassen uns nicht unterkriegen. Und wir stehen zusammen“, so der Zentralrat.

Die gute Zusammenarbeit mit den Behörden und Sicherheitsfirmen bestätigt auch Rebecca Blady, Executive Director beim Verein Hillel Deutschland. Sie sagte der Berliner Zeitung: „Die Security, mit der wir zusammenarbeiten, nimmt die Situation sehr ernst. Als am vergangenen Samstag die ersten Kämpfe ausbrachen, kamen die Mitarbeiter sofort rüber und aktualisierten unsere Videoüberwachung, ohne auf irgendwelche Zwischenfälle zu warten.“ Hillel will seine Veranstaltungen auf jeden Fall durchführen. Nach Bladys Ansicht sei dies gerade in der aktuellen Situation wichtig. Es müsse Angebote geben, damit sich die Menschen nicht allein fühlten. Hillel will „Laufgruppen organisieren, damit die Leute zwischen den Veranstaltungsorten hin- und herlaufen können und sich beim Ausgehen sicherer fühlen können“. Man versuche, auf die „Community zu hören und zu verstehen, was Sicherheit für sie bedeutet“.

Die Präsidentin der jüdischen Studierendenunion Hanna Veiler, sagte der Berliner Zeitung, man würde sich „neben der Situation in Israel“ auch „unglaubliche Sorgen um die Situation in Deutschland“ machen. Man wisse „aus Erfahrung, dass der Hass gegen uns leider massiv steigen wird“.



Philipp Peyman Engel, Chefredakteur der Jüdischen Allgemeinen, sagte der Berliner Zeitung, er finde die Angst vor diesem Freitag „überhaupt nicht übertrieben“. Engel ist selbst Vater eines zweijährigen Sohns. Er würde sein Kind in Berlin am Freitag nicht in die Kita schicken. Auf keinen Fall. Viele Juden in Berlin und anderen Städten machten sich große Sorgen, sagt Engel, „ganz besonders diejenigen, die Kinder in jüdischen Schulen oder Kitas haben“. Seine eigene Familie sei im Moment nicht in Berlin.

Am Freitag könne „quasi alles passieren“, sagt Engel. In der jüdischen Gemeinschaft stünde jeder gerade extrem unter dem Eindruck der Bilder und Augenzeugenberichte der Massaker in Israel. Es gibt nichts mehr, was unvorstellbar ist. Außerdem haben alle die Bilder der Menschen gesehen, die den Massenmord an Juden in Israel in Berlin gefeiert haben. Die Anspannung ist hoch. „Wir wissen nicht, was auf uns zukommt.“

Die Redaktionsräume der Jüdischen Allgemeinen in Berlin-Mitte werden am Freitag leer bleiben. Die Mitarbeiter bleiben im Homeoffice. Aus Sicherheitsgründen.



Eine Mutter, die anonym bleiben will, sagte der Berliner Zeitung am Donnerstag, sie hole ihr Kind jetzt aus der Kita und bleibe dann mit ihm zu Hause. Am Freitag und vielleicht auch am ganzen Wochenende. Eine andere jüdische Mutter sagt, sie werde ihre Wohnung am Freitag nicht verlassen, ihre ganze Familie werde zu Haus blieben.