Juden, Muslime und Christen sollen gemeinsam für Frieden beten

Die multireligiöse Stiftung House of One lädt am Dienstag Juden, Christen und Muslime „zum gemeinsamen Gebet für Frieden im Heiligen Land“ ein. Anlass sind die Angriffe islamistischer Terroristen auf Israel und die aktuellen Kampfhandlungen in Israel und in Nachbarländern.



Der gemeinsame Gottesdienst soll um 17 Uhr auf der Baustelle des gemeinsamen Gotteshauses dieser drei Religionen auf dem Petriplatz in Berlin-Mitte beginnen. Die Baustelle befindet sich an der Leipziger Straße.

In einer Mitteilung heiß es, die Mitglieder der Stiftung seien fassungslos angesichts der Bilder von Grausamkeit und Terror im Nahen Osten. „Das Töten, das Verschleppen von Kindern, Frauen, Männern ist ein Verbrechen und mit nichts zu rechtfertigen“, sagt Rabbiner Andreas Nachama vom House of One. „Diese Eruption von Gewalt ist das Gegenteil dessen, was das Heilige Land unserer drei Religionen braucht, nämlich Frieden. Und zwar Frieden für die ganze Region. Dafür beten wir.“

Imam Kadir Sanci wird mit einem Koran-Vers zitiert: „Wenn jemand einen Menschen tötet, so ist es, als hätte er die ganze Menschheit getötet.“ Außerdem sagte der muslimische Geistliche: „Frieden braucht alle Menschen und ist für alle Menschen. Dafür stehen wir im House of One gemeinsam ein.“ Alle, die wollen, seine eingeladen, um auf dem Petriplatz zu beten, zu trauern und zu gedenken.

Nach aktuellem Stadt sind vom House of One dabei Rabbiner Andreas Nachama und Imam Kadir Sanci sowie Pastor Clotaire Siribi, der Interimspräsident der Evangelischen Allianz der Zentralafrikanischen Republik sowie Imam Abdoulaye Ouasselegue, Präsident des dortigen Nationalen Islamischen Rates. Außerdem will Angelica Hilsebein dabei sein, Beauftragte für interreligiösen Dialog des Erzbistums Berlin und Pfarrer Michael Kösling.