Jüdische Bäckerei in Berlin: Babka & Krantz bietet Leckereien aus dem Backofen

Der Hefeteig ringelt sich zu geflochtenen Kringeln, das sind die „Krantz“, dieses Gebäck brachten deutsche Juden mit nach Israel. Als geflochtenes längliches Gebäck heißt der Hefeteig „Babka“, erklärt Marcin D. Liera-Elkin, „und kommt aus Polen und Osteuropa“. In der Friedenauer Bäckerei Babka & Krantz sind die faustgroßen Gebäckstücke süß oder herzhaft gefüllt. Mit diesen Signature-Teilen und einem Brot-und-Brötchen-Sortiment ist der 39-jährige Konditormeister Shahar Elkin jetzt jüngstes Mitglied der Berliner Bäckerinnung.

Denn parallel zum Sterben der Innungsbetriebe und zu dem Mangel an mehreren Lehrlingsgenerationen sprießen in der Brotbranche einerseits dröge Aufback-Shops, andererseits innovativer Nachwuchs! Zu den Inspirierten zählt das Ehepaar Liera-Elkin mit seinen Produkten. Marcin D. Liera-Elkin kündigt an, „demnächst sind wir auch nach den jüdischen Speisegesetzen als koscher zertifiziert“. Die beiden plus Schwester/Schwägerin Rotem Elkin sind zudem die einzige jüdische Bäckerei im Kreise der alteingesessenen Innungsbäcker.

Haselnüsse, Halva und Schokolade sind wichtig für Süßmäuler

Was da in den Glasvitrinen des Geschäfts Hackerstraße 1 verführerisch lockt, lässt sich auch am Cafétisch im gleichen Raum genüsslich gemütlich verputzen, ab dem Frühling bietet sich dazu die sonnige Terrasse an. Bagels, Brot, Brötchen, Rührkuchen mit Halva – das ist ein leicht süßes Mus aus Sesam – oder fruchtigen Zitronen, ein ordentliches Viertel davon ab 3 Euro. Oder Appetit auf eine der zehn Sorten Babka und Krantz (3,80 Euro das große Stück), sei es süß mit Piemonteser Haselnüssen und belgischer Schokolade oder herzhaft-pikant mit Koriander, Knoblauch und Chili durch jeminitische Gewürzpaste? Wichtig für Süßmäuler sind ebenso die Tartelettes (ab 5 Euro) mit Datteln, Schokolade oder Ingwer.

Wer bis hier genau aufpasst hat, der ahnt die Wurzeln der beiden Geschäftsgründer: Shahar Elkin kommt aus Israel, seine Vorfahren lebten im Jemen. Marcin D. Liera-Elkins Wurzeln sind polnisch, sein Großvater war Bäcker in Posen. Weil dem und seinen Berufskollegen kollegialer Austausch und gemeinschaftliche wohltätige Aktionen wichtig waren, kennt Marcin D. Liera-Elkin die Kraft des Miteinanders. „Deshalb wollten wir Mitglied der Bäckerinnung werden und sind jetzt sehr zufrieden über Fortbildungen und die Unterstützung für uns Neue.“

Bäckerinnung hat eine Frau an der Spitze

Besonders gefällt ihnen, dass der Innung eine Frau als Obermeisterin vorsteht, nämlich Christa Lutum. Sie sei in 751 Jahren des Bestehens die erste weibliche Spitze, sagt Marcin D. Liera-Elkin: „Wir sehen sie als Zeichen für die Zukunftsfähigkeit der Innung.“