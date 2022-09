Die 30 Kinder sind gut gelaunt und haben sichtlich Spaß in der Wilmersdorfer Vormittagssonne. Im Takt singen sie „Hevenu Shalom Alechem“, eines der bekanntesten Lieder in hebräischer Sprache. Übersetzt ins Deutsche heißt es so viel wie „Wir wollen Frieden für alle“. Einige Kinder singen das Volkslied, das die Sehnsucht nach Frieden ausdrückt, mit voller Inbrunst mit. Just in diesem Moment läuft der israelische Minister für Diaspora Nachman Shai, begleitet vom Sicherheitspersonal und zwei Rabbinern, den Kindern entgegen. Shai ist Ehrengast bei der Eröffnung einer Erweiterungsanlage des jüdischen Kindergartens „Gan Israel“ im Bildungszentrum Chabad Lubawitsch.

Der Grund für das rasante Wachsen der jüdischen Community im Westen Berlins ist jedoch kein schöner. Mehr als 400 Menschen flüchteten vor den russischen Angriffen in der Ukraine nach Berlin, vor allem Kinder und Frauen. „Die meisten kommen aus den Regionen Odessa und Dnipro“, sagt Jana Erdmann, Sprecherin des Jüdischen Bildungszentrums. 30 ukrainische Kinder im Alter zwischen drei und vier Jahren werden nun in das neue Kindergartenjahr starten – in gemischten Gruppen mit Gleichaltrigen aus Berlin.

Unter anderem deshalb eröffnete die Gemeinde ein weiteres Gebäude, um den Kindern „Sicherheit und Geborgenheit“ zu geben. Außerdem sollen besonders die Mütter entlastet werden, die mit den Kindern nach Berlin geflüchtet sind, während ihre Männer im wehrfähigen Alter die Ukraine nicht verlassen dürfen. „Die Mütter müssen ebenfalls ihrer Arbeit nachgehen und mit den neuen Lebensrealitäten umgehen“, sagt Erdmann. „Wir werden die Kinder hier schnell integrieren und den Müttern unter die Arme greifen.“

Nach zwei, drei weiteren jüdischen Evergreens stimmen die Eltern mit den Kindern noch das Neujahrslied „Hava Nagila“ an. Schließlich ist nach jüdischem Kalender schon im September das jüdische Neujahrsfest – Rosch Haschana. Kurz danach ergreift Yehuda Teichtal das Wort, Rabbiner und Vorsitzender von Chabad Berlin. Er bedankt sich für den hohen diplomatischen Besuch im Bildungszentrum und verspricht den Kindern einen sicheren Ort zur Entfaltung, auch wenn die Heimat über 1500 Kilometer entfernt ist.

Emmanuele Contini Der israelische Minister für Diaspora Nachman Shai hält eine Rede während der Eröffnungszeremonie.

„Es war ein schlechtes Jahr, das nächste wird hoffentlich besser“

Diasporaminister Nachman Shai bilanziert in Anbetracht des russischen Angriffskrieges ein „schlechtes Jahr“. Der 75-Jährige sagt, er hoffe auf ein besseres nächstes Jahr, das nach jüdischer Rechnung in drei Wochen beginnt. Er wolle im Namen der israelischen Regierung „so viel wie möglich unternehmen, dass jüdische Kinder in der Gegenwart und in der Zukunft weltweit in Sicherheit aufwachsen“. Nachdem eine Mutter dem ehemaligen Journalisten und heutigen Minister ein kleines Geschenk überreicht, erkennt man doch noch ein kleines Lächeln in seinem Gesicht.

Bevor Minister Shai das feierliche rote Band mit den Kindern zerschneidet, spricht noch einmal Rabbiner Teichtal zu den Journalisten, Eltern und Gemeindemenschen. „Wir sind jetzt hier in Berlin, an dem Ort, wo vor 80 Jahren das Böse geschah“, sagt er, „und heute schützt uns dieser Ort, gibt uns Wärme.“ Der Rabbiner deutet mit seinem Kopf auf die Baustelle hinter der Erweiterungsanlage des jüdischen Kindergartens und beendet lautstark und feierlich die Eröffnungszeremonie. „Mazel tov!“, ruft er gemeinsam mit Shai, bevor das Band zerschnitten wird.

Das Bildungszentrum Chabad Lubawitsch soll im Frühling 2023 ein weiteres, sehr imposantes Gebäude bekommen. Ein 30 Millionen teurer, sechsstöckiger, blauer Campus wird die Gemeinde bereichern. Darin untergebracht: eine Kinderkrippe, ein Kindergarten, eine Grundschule mit Gymnasium, „grüne Klassenzimmer“ und ein Kultur- sowie Sportzentrum. Das 8000 Quadratmeter große Areal ist ein Meilenstein der jüdischen Community in Berlin.

Emmanuele Contini Noch ist der neue Campus im Bau. Im Frühjahr 2023 ist die Eröffnung geplant.

Jedoch soll es nicht nur für jüdische Mitmenschen gedacht sein. „Der Campus soll für alle sein“, sagt Sprecherin Erdmann. „Schon unsere Kindergartengruppen sind sehr durchmischt mit Berlinern und Ukrainern“, fügt sie hinzu. Nach diesem Prinzip soll der neue Campus zu einem Begegnungsort mitten in Wilmersdorf werden, der nicht nur den geflüchteten Kindern aus Odessa die Angst nehmen soll.