In der Jüdischen Gemeinde zu Berlin ist ein heftiger Streit um die Neuwahl der Repräsentanten-Versammlung entbrannt. Grund ist eine umstrittene Wahlordnung, gegen die zwei Mitglieder der Gemeinde einen Antrag auf einstweilige Verfügung beim Gericht des Zentralrats der Juden eingebracht haben. Der Antrag liegt der Berliner Zeitung vor. Die aufgebrachten Mitglieder sind jeweils seit über 70 Jahren Mitglieder der Gemeinde: „Die vorliegende Wahlordnung ist diskriminierend und schafft urdemokratische Prinzipien ab“, sagte Rechtsanwalt Norman Nathan Gelbart der Berliner Zeitung. Er vertritt die Antragsteller. Die Wahlordnung ist sehr ungewöhnlich: Vergleichbares gäbe es in keiner anderen Jüdischen Gemeinde, ist aus dem Umfeld des Zentralrats zu erfahren. So dürfen Mitglieder ab dem 70. Lebensalter nicht mehr für die Repräsentanten-Versammlung der Gemeinde kandidieren. Gelbart: „Damit werden auch Holocaust-Überlebende von der Kandidatur ausgeschlossen, ein Schock für die älteren Mitglieder.“ Irritiert sind die Mitglieder über den Umstand, dass die Altersgrenze für bereits amtierende Repräsentanten nicht gilt. Die Wahl soll, anders als bisher, ausschließlich als Briefwahl erfolgen. Es gibt keine Wahlurnen mehr, die Identität der Wähler ist faktisch nicht zu überprüfen. Gelbart: „Das urdemokratische und allseits übliche Prinzip der persönlichen Stimmabgabe wurde abgeschafft.“

Weiters dürfen Mandatsträger bei diversen anderen jüdischen Organisationen wie zum Beispiel Claims Conference, Makkabi, Masorti, Lauder, dem Zentralrat oder Chabad nicht kandidieren: „Dieser Ausschluss bedeutet, dass Juden andere Juden aufgrund ihrer Zugehörigkeit zu einer jüdischen Organisation diskriminieren – das ist deutschlandweit einzigartig und dürfte einer rechtlichen Überprüfung nicht standhalten“, sagt Gelbart. Bemerkenswert ist ferner, dass Mandatsträger der jüdischen Bildungseinrichtung „Touro College Berlin“ nicht von den Beschränkungen umfasst sind. Kritiker in der Gemeinde verweisen auf den Umstand, dass das Touro College von einem aktuellen Mitglied der Repräsentanten-Versammlung geleitet wird, nämlich Sara Nachama.

Ebenfalls in der Kritik ist die Tatsache, dass die Jüdische Gemeinde ihre geänderte Satzung bisher nicht zur Gänze veröffentlicht hat: „Transparenz sieht anders aus“, sagt Gelbart. Ilan Kiesling, Pressesprecher der Jüdischen Gemeinde, sagte der Berliner Zeitung: „Das ist keine Gängelung: Jeder kann die Satzung zu den Öffnungszeiten in der Gemeinde einsehen.“ Er kann die Kritik grundsätzlich nicht nachvollziehen: „Die Wahlordnung ist von der Repräsentanten-Versammlung demokratisch mit Mehrheit beschlossen worden.“

Der Vorsitzende der Jüdischen Gemeinde, Gideon Joffe, weist die Vorwürfe ebenfalls zurück und beruft sich auf ähnliche Wahlordnungen für Landräte. Dort gäbe es ebenfalls Altersgrenzen. Beim Ausschluss von Mitgliedern anderer Vereine sei man „sehr restriktiv vorgegangen“. Die Gemeinde gibt an, zu befürchten, dass Mitglieder anderer Vereine mit „unlauteren“ Motiven die Jüdische Gemeinde missbrauchen könnten, um sich „Vorteile zu verschaffen“. Hinsichtlich der Briefwahl nennt die Gemeinde die Rentenversicherung als Vorbild.

In einer Stellungnahme an das Zentralrats-Gericht, die der Berliner Zeitung vorliegt, erklärt die Jüdische Gemeinde, dass das Gericht für den Konflikt nicht zuständig sei, weil die Gemeinde selbst einen „Schiedsausschuss“ eingerichtet habe. Sprecher Kiesling: „Der Gemeindevorstand hat beim Schiedsausschuss der Gemeinde beantragt, die Wahlordnung in einem Normenkontrollverfahren zu überprüfen. Ich gehe davon aus, dass die Wahlordnung bestätigt wird und die Wahl ordnungsgemäß ablaufen kann.“

Im Umfeld des Zentralrats geht man jedoch laut Informationen der Berliner Zeitung davon aus, dass sich das Gericht für zuständig erklären dürfte. Sollte das Gericht zur Auffassung gelangen, dass die Wahlordnung nichtig sei, könnte das Gericht Sanktionen gegen die Gemeinde erlassen. Im Extremfall kann das Gericht dem Zentralrat empfehlen, „einer Partei, die eine ihrer Entscheidungen nicht befolgt, die Mitgliedschaft in Organen des Zentralrats für die Dauer von bis zu zwei Jahren abzuerkennen oder auszuschließen“, so die Gerichtsordnung. Kiesling glaubt nicht, dass es so weit kommen wird: „Vor einer Wahl sind die Gemüter oft heiß, das wird sich alles bald legen. Wir hatten das bisher noch bei jeder Wahl so.“