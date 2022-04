Berlin - Berlin hat rund 3,7 Millionen Einwohner, sie sind so verschieden wie die Stadt selbst. Was also macht Berlin aus, wieso lebt man hier – und tut man es überhaupt gern? In unserer neuen Rubrik „Fragebogen Berlin“ fragen wir bekannte Hauptstädter nach ihren Lieblingsorten und ihren persönlichen No-go-Areas. Schauspieler, Moderatorinnen, Musiker und Influencerinnen verraten ihre Gastro-Geheimtipps, Shopping-Favoriten und Kiezgeheimnisse, aber auch, was sie an Berlin nervt und was man hier auf keinen Fall tun sollte.

In Folge zwei hat der schillernde Entertainer und TV-Darsteller Julian F. M. Stoeckel unsere Fragen beantwortet. Stoeckel lebt mit seinem Partner Marcell Damaschke in Schöneberg. „In meiner unmittelbaren Nähe ist Marlene Dietrich geboren und Hildegard Knef hat auch dort gelebt. Ich wohne also im Bermuda-Dreieck der Diven: die Dietrich, die Knef und die Stoeckel“, so der 35-Jährige, der sich in seinen Bühnenshows gern „die Zsa Zsa Gabor von West-Berlin“ nennt. Demnächst ist Stoeckel auch wieder regelmäßig im Fernsehen zu sehen: Im Reality-Format „Club der guten Laune“ auf Sat.1 macht er zusammen mit zehn anderen Promis, darunter Jenny Elvers und Martin Semmelrogge, Cluburlaub und tritt in Spielen gegen seine Mitstreiter an. Am 4. Mai startet die Show und wird dann immer mittwochs um 20.15 Uhr ausgestrahlt.

1. Herr Stoeckel, seit wann sind Sie schon in der Stadt?

Seit wann? Ich bin Berliner! Echter Berliner … Davon gibt es ja leider nur noch wenige in der Stadt.

2. Was ist Ihr Lieblingsort in Berlin?

Da gibt es viele … Ich liebe den Wannsee, die Straße Unter den Linden, den Berliner Dom und das wunderschöne Berliner Schloss. Ich weiß, dass viele es nicht mögen, aber ich finde es so toll, dass ein so schönes Schloss originalgetreu rekonstruiert wurde. Und dass der hässliche Palast der Republik weg ist.

3. Wo zieht es Sie hin, wenn Sie entspannen wollen?

An alle Orte, die keine Hotspots sind. Ich will weder Kollegen aus dem Showgeschäft treffen, noch von Paparazzi abgelichtet werden oder umringt von Touristen sein. (lacht)

4. Welche Ecken der Stadt meiden Sie?

Also ich bin lieber in West-Berlin als in Ost-Berlin. Ich finde es im Westen der Stadt schöner, sauberer und eleganter. Der Kudamm ist mein Zentrum, das ist für mich Berlin.

Imago Zur Person Julian Frederik Moritz Stoeckel kam 1987 in Berlin zur Welt. Er stammt aus einer Ärztefamilie und entschied sich auf den Rat der Schauspielerin Witta Pohl hin für eine künstlerische Karriere.



Zunächst arbeitete Stoeckel in verschiedenen Agenturen, dann als Komparse und Schauspieler in Serien und Fernsehfilmen. Selbst entworfenen Schmuck und Mode präsentierte er auf eigens organisierten Events wie dem Fashion Night Cocktail auf der Berliner Fashion Week. Stoeckel ist in der hauptstädtischen Promi-Szene bestens vernetzt und bekannt, TV-Zuschauer kennen ihn aus Formaten wie „Promi Shopping Queen“ und der achten Staffel des Dschungelcamps.



Stoeckel engagiert sich auch für Charity. Seit 2018 tritt er mit der „Julian F.M. Stoeckel & Friends Show“ auch auf Berliner Bühnen auf. 2019 stellte er einen eigenen Wagen beim Berliner CSD. Er lebt mit seinem Partner Marcell Damaschke (Foto) in Schöneberg.

5. Ihr ultimativer Gastro-Geheimtipp?

Oh, da habe ich viele: den Italiener Piccolo Mondo in Westend, das Vino Greco nahe dem Lietzensee, das türkische Restaurant PERA in Charlottenburg, die Victoria Bar in der Potsdamer Straße, das SOLAR oder die Trattoria Perla Jonica zum Beispiel.

6. Ihr ultimativer Shopping-Geheimtipp?

TK Maxx. Ich liebe TK Maxx!

7. Der beste Stadtteil Berlins ist …

Schöneberg! Dort bin ich geboren, aufgewachsen und lebe dort. Ein unaufgeregter, niemals wirklich trendiger, aber unfassbar schöner Bezirk.

8. Das nervt mich am meisten an der Stadt:

Dass man weder Häuser noch Wohnungen zu bezahlbaren Preisen bekommt. Was in dieser Stadt mit „Wohnen“ spekuliert wird, ist inzwischen schlimmer als in München.

9. Was muss sich dringend ändern, damit Berlin lebenswert bleibt?

Die Mieten müssen wieder sinken! Wohnraum muss wieder bezahlbar werden. Es kann nicht sein, dass man in der Innenstadt kaum mehr eine Wohnung unter 1000 Euro bekommt.

10. Ihr Tipp an Unentschlossene: Nach Berlin ziehen oder es lieber bleiben lassen?

Bitte nicht nach Berlin ziehen! Wir haben eh keinen Wohnraum mehr.

11. Cooler als Berlin ist nur noch …

Wien!