Zeugnisse gefälscht: Berliner Juristin schummelt sich in hoch bezahlte Jobs

Hundertmal hat sich Yesim A. angeblich beworben, ohne Erfolg. Sie habe immer Absagen erhalten. Das habe sie schließlich frustriert. Deswegen, so erklärt es die 44-Jährige am Dienstag vor Gericht, habe sie ihre Noten für das erste und zweite juristische Staatsexamen „verbessert“ und sich damit erfolgreich bei renommierten, international agierenden Großkanzleien beworben. Sie bereue die Fälschungen zutiefst, heißt es in der Einlassung, die ihr Anwalt verliest. Sie habe einen Fehler begangen, der sich verselbstständigt und sie zehn Jahre ihres Lebens begleitet habe.

Yesim A. kommt dunkel gekleidet in den Saal, sie trägt eine schwarze Hose und eine schwarze Kapuzenjacke. Auf die Frage nach ihrem Beruf antwortet sie sehr leise und kaum verständlich: Wirtschaftsjuristin. Sie hält die Hand so vor ihr Gesicht, dass ihre Mimik für die Zuschauer nicht zu sehen ist. Yesim A. muss sich wegen Betrugs und Urkundenfälschung vor dem Amtsgericht Tiergarten verantworten.

Der Staatsanwalt wirft ihr Urkundenfälschung vor, die Yesim A. vor Gericht auch einräumt. So hat sie ihre Noten im ersten und zweiten juristischen Staatsexamen, das sie wohl in Baden-Württemberg abgelegt hatte, mittels Photoshop von „ausreichend“ auf „voll befriedigend“ um zwei Stufen verbessert. Auch ihr Abiturzeugnis fälschte sie für die Bewerbungen auf 1,9, obwohl sie die Hochschulreife lediglich mit der Note 3,2 erreicht hatte. Beworben habe sie sich stets mit ihren gescannten Dokumenten auf elektronischem Weg, lässt die Angeklagte wissen.

Der Staatsanwalt wirft Yesim A. zudem Betrug vor. So habe sie sich unter Vorspiegelung falscher Tatsachen einen rechtswidrigen Vermögensvorteil verschafft. Zwischen Ende 2015 und Sommer 2020 habe sie bei drei renommierten Großkanzleien gearbeitet, die Stellen hätte sie nicht bekommen, „wenn diese Kanzleien Kenntnis über ihre wahren Noten gehabt hätten“, ist der Staatsanwalt überzeugt.

Wegen ihrer geschönten Zeugnisse sei der Angeklagten ein „weit überdurchschnittliches Bruttogehalt ausgezahlt“ worden, auf das sie wissentlich keinen Anspruch gehabt habe, heißt es in der Anklage. Insgesamt sei dadurch ein Schaden von rund 640.000 Euro entstanden. Darin enthalten sind laut Anklage die Bruttogehälter, die Arbeitgeberanteile und Arbeitgeberzuschüsse aus Sozialversicherungen.

Angeklagte ist in Langzeittherapie

Den finanziellen Schaden allerdings bestreitet Yesim A. in ihrem Teilgeständnis. „Ich habe keinem meiner Arbeitgeber geschadet“, lässt sie durch ihren Anwalt erklären. Es sei alles „prima“ gelaufen. Sie sei der Meinung, dass sie auch im Beruf gut gewesen sei. „Meine Vorgesetzten waren mit mir immer zufrieden“, heißt es. Nicht aus Angst aufzufliegen, will Yesim A. die Kanzleien gewechselt haben. Sie nennt dafür private Gründe.

Im August 2020 flog der Schwindel auf. Jemand habe ihren Arbeitgeber, eine Großkanzlei in der Lennéstraße, darauf hingewiesen, dass sie in Baden-Württemberg lediglich ein ausreichendes Examen gemacht habe. Ihr sei fristlos gekündigt worden. Yesim A. verlor ihre Zulassung als Anwältin. In ihrer Erklärung heißt es, sie selbst habe auf die Zulassung verzichtet. Ein Jahr lang sei sie arbeitslos gewesen. Seit September 2021 sei sie in einer psychotherapeutischen Langzeittherapie.

Yesim A. hat Glück. Der wichtigste Zeuge in dem Verfahren, der das Verfahren ins Rollen gebracht haben soll und eigentlich an diesem Tag aussagen sollte, ist für ein Jahr im Ausland. Und so lässt Richter Stefan Schmidt den Vorwurf des Betrugs fallen. Schon vor 2015 habe Frau A. „anstandslos“ mehrere Jahre in einer Großkanzlei gearbeitet und ein gutes Zeugnis bekommen, lässt er Prozessbeteiligte und auch Zuschauer wissen. Je mehr Erfahrung Yesim A. im Job gesammelt habe, desto mehr seien die Examensnoten in den Hintergrund gerückt.

„Deswegen kann man nicht davon ausgehen, dass Frau A. schlecht gearbeitet hat“, sagt Schmidt. Ein finanzieller Schaden sei damit nicht erkennbar. Es sei problematisch, von einem Betrug auszugehen. Daher werde dieser Vorwurf fallen gelassen.

Jedoch habe sich Yesim A. durch die geschönten Zeugnisse der Urkundenfälschung schuldig gemacht. Da der Hauptzeuge derzeit nicht greifbar ist, regt Schmidt an, ins Strafbefehlsverfahren überzugehen – was auch geschieht. Sein Urteil, das per Strafbefehl ergeht: neun Monate Haft für Yesim A., die zur Bewährung ausgesetzt werden.

Noch ist die Entscheidung nicht rechtskräftig. Wenn die Prozessbeteiligten mit dem Urteil nicht zufrieden sind und Einspruch einlegen, müsse verhandelt werden, sagt der Richter. Dann werde auch der Zeuge benötigt, der sich derzeit im Ausland aufhalte.