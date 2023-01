Prozess um „Ehrenmord“: Lebenslange Haft für Brüder von Maryam H. gefordert

Im Prozess um den gewaltsamen Tod der 34-jährigen Maryam H. hat Staatsanwältin Antonia Ernst am späten Donnerstagnachmittag eine lebenslange Freiheitsstrafe für die beiden angeklagten Brüder des Opfers gefordert. Yousuf und Mahdi H. hätten sich des gemeinschaftlichen Mordes aus niedrigen Beweggründen und Heimtücke schuldig gemacht, sagte sie in ihrem Plädoyer. Sie hätten die Tat gemeinsam geplant und sie mit Brutalität und Vehemenz durchgeführt.

„Maryam H. wollte als Frau ihr Leben frei verbringen“, betonte Ernst. Doch die Brüder, 27 und 23 Jahre alt, hätten als Vollstrecker entschieden, dass ihre Schwester sterben müsse. Die Tat sei ein klassischer Hinterhaltsfall.

Mund und Nase mit Panzertape umwickelt, die Kehle durchtrennt

Laut Ernst hatten die Brüder die Mutter von zwei Kindern am 13. Juli 2021 in die Wohnung von Mahdi H. in Neukölln gelockt. Angeblich um mit ihr eine Wohnung zu besichtigen, in der sie mit ihren Kindern so gerne leben wollte. Die Frau wohnte seit ihrer Flucht aus Afghanistan in einem Flüchtlingsheim in Berlin.

Maryam H. sei arg- und wehrlos gewesen, als sie die Wohnung des jüngeren Bruders betreten habe, so Ernst. Die Frau sei vermutlich mit einem Halstuch erdrosselt worden. Als alternative Todesursache hatten Rechtsmediziner ein Ersticken angegeben. Mund und Nase von Maryam H. waren mehrfach mit Panzertape umwickelt, zudem war ihr die Kehle durchtrennt worden.

Ernst schilderte, dass die Brüder die Leiche ihrer Schwester in einem Koffer verstaut hätten und mit einem Taxi zum Bahnhof Südkreuz fuhren. Videoaufnahmen belegten, wie Yousuf und Mahdi H. mit einem großen, stark ausgebeulten Koffer in einen ICE stiegen und nach Bayern fuhren, zum Wohnort von Yousuf H. Dort habe der 27-Jährige die Leiche seiner Schwester verscharrt. Die Tote wurde Anfang August 2021 gefunden – die Freundin von Yousuf H. hatte Ermittlern das Grab gezeigt.

Maryam H. habe ein Leben unter dem Joch der Brüder geführt, sagte Ernst. Yousuf und Mahdi H. hätten das Handy ihrer Schwester untersucht, es habe regelmäßige Kontrollanrufe gegeben. Wenn die Brüder am Wochenende bei ihrer Schwester und deren Kinder waren, ließen sie sich bedienen und schlugen auch zu. Maryam H. musste Kopftuch und weite Kleidung tragen.

Leiche von Maryam H. wurde verscharrt

Maryam H. war mit 16 Jahren mit einem wesentlich älteren Mann verheiratet worden, nach ihrer Flucht hatte sie sich von ihrem gewalttätigen Partner scheiden lassen. In Berlin lernte sie einen neuen Mann kennen und lieben. Die Tötung der Schwester, so habe es eine Sachverständige geäußert, sei in diesen Kreisen bei einer außerehelichen Beziehung durchaus anerkannt, sagte Ernst. Sie sprach davon, dass Frauen dort nur einen minderen Wert hätten. Davon zeuge auch die Art der Beseitigung der Leiche. Mit dem Verscharren hätten die Brüder zeigen wollen, dass Maryam H. nicht mehr Teil der Familie sei.

Ernst erklärte, dass Maryam H. ihre Brüder geliebt habe. Doch sie habe auch Angst vor ihnen gehabt. Todesangst. Das habe die Frau immer wieder Bekannten gegenüber erwähnt, als es um ein angebliches Video gegangen sei, das sie in einer Shishabar gezeigt haben soll: Ohne Kopftuch tanzend und Alkohol trinkend. Immer wieder soll die 34-Jährige erwähnt haben, ihre Brüder würden sie umbringen, wenn sie das Video sehen oder von ihrer Beziehung zu einen Mann erfahren würden.

„Dass sich Maryam H. diesem Gefängnis entziehen wollte, kam ihrem Todesurteil gleich“, sagte die Staatsanwältin. Die Angeklagten hätten ihrer Schwester das Recht abgesprochen, ihr Leben selbst zu gestalten.

Ernst ging auch auf das Geständnis von Yousuf H. ein. Sie nannte es konstruiert, eine Lüge. Der 27-Jährige hatte lange nach Prozessbeginn erklärt, er habe seine Schwester bei einem Streit getötet, bei dem sie unehrenhaft über ihre Eltern gesprochen habe. Sein jünger Bruder sei zu dieser Zeit nicht anwesend gewesen.

Am nächsten Donnerstag sollen der Anwalt der Nebenklage und die vier Verteidiger der Angeklagten plädieren. Ein Urteil will die Schwurgerichtskammer am 9. Februar sprechen.