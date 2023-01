Mordprozess: 86-Jähriger in Berlin erschlagen, Wohnung nach Geld durchsucht

Ralf B. war für seine 86 Jahre sehr rüstig. Er liebte Tennis, spielte noch im Verein, holte Preise. Seine Ehefrau hatte er nach einem Schlaganfall rund 40 Jahre lang gepflegt, bis er an seine Grenzen kam und für sie einen Platz im Pflegeheim fand. Verwandte beschreiben Ralf B. als zuverlässigen, sehr vorsichtigen, aber auch sehr misstrauischen Menschen. Niemals hätte er einen Fremden in die Wohnung gelassen.

Am 23. April vergangenen Jahres wurde Ralf B. erschlagen in seiner Drei-Zimmer-Wohnung in der Hanns-Eisler-Straße in Prenzlauer Berg gefunden. Die Leiche des Seniors lag im Wohnzimmer unter einem Läufer, Schränke und Schubladen standen offen, als wären sie durchsucht worden.

Seit Dienstag muss sich Dirk K. vor einer Schwurgerichtskammer des Landgerichts Berlin wegen Mordes verantworten. Dem 57-jährigen Mann wird vorgeworfen, Ralf B. in der Nacht zum 22. April des vorigen Jahres aus Habgier und heimtückisch getötet zu haben. Der Angeklagte ist der Sohn eines Tennisfreundes des Opfers.

Staatsanwältin Antonia Ernst sagt in ihrer Anklage, Dirk K. habe das spätere Opfer am Abend des 21. April besucht. Er soll gewusst haben, dass der Senior höhere Geldbeträge vor allem unter einem Teppich seiner Wohnung versteckt habe. Völlig überraschend soll der Angeklagte mit einem unbekannten Schlagwerkzeug „massiv mindestens zehnmal auf den Kopf des Geschädigten“ eingeschlagen haben.

Ralf B. saß laut Anklage zu dieser Zeit in einem Sessel. Darauf deutete das viele Blut im Polster hin. Er soll sich keines Angriffs versehen haben. Der Rentner erlitt ein schweres Schädel-Hirn-Trauma und verstarb unter großem Blutverlust noch am Tatort. Durch sein Tun habe es der Angeklagte ermöglichen wollen, die Zimmer ohne die Gegenwehr von Ralf B. nach Geld zu durchsuchen, sagt Ernst. Mit der Tatwaffe, dem Mobiltelefon von Ralf B. und mindestens 4000 Euro soll der Angeklagte später die Wohnung verlassen haben.

Dirk K. ist ein großer, kräftiger Mann, der eine Kapuzenjacke, zerrissene Jeans und Turnschuhe trägt. Er sei ohne Beruf, heißt es zu seinen Personalien. Gelebt haben soll er von Hartz IV in Spanien. Ende Juni vorigen Jahres wurde er dort festgenommen und nach Berlin überstellt. Seit Mitte August sitzt er in Moabit in Untersuchungshaft.

Der Angeklagte schweigt zu den Vorwürfen

Zur Anklage schweigt der Angeklagte an diesem ersten Verhandlungstag. Auch im Ermittlungsverfahren soll er sich nicht zu den Vorwürfen geäußert haben. Wie der Mann überführt wurde, dazu wollte sich die Staatsanwältin mit Verweis auf die Hauptverhandlung nicht äußern.

Klar wird indes, dass Dirk K. offenbar zu jenen wenigen Menschen gehörte, die der getötete Mann freiwillig in seine Wohnung ließ – darunter auch eine Putzfrau, ein Fensterputzer und ein paar Verwandte. Der Angeklagte soll Ralf B. bei Problemen mit dem Computer und dem Handy geholfen haben.

Die Leiche des alten Herrn war erst am 23. April gefunden worden. An jenem Sonnabend war Ralf B. eigentlich mit seinem Schwiegersohn im Garten verabredet, um einen Pavillon aufzubauen. Als er nicht erschien und auch telefonisch nicht erreichbar war, fuhr der 60-jährige Schwiegersohn zu der Wohnung von Ralf B.

Der 86-Jährige habe weder auf das Klingeln an der Wohnungstür noch – nach dem Aufschließen – auf Rufe reagiert, berichte der Schwiegersohn als Zeuge vor Gericht. Die Wohnungstür sei nicht richtig abgeschlossen gewesen, im Bad habe Licht gebrannt, alle Türen in der Wohnung seien geöffnet gewesen. Im Wohnzimmer fand der Schwiegersohn den Toten. Um 11.47 Uhr wählte er den Notruf der Polizei.

Die Stieftochter von Ralf B. hatte bei der Polizei angegeben, dass ihre Mutter und ihr Stiefvater ein Bankschließfach gekündigt hatten und das Geld daraus zu Hause deponiert hätten. Von 30.000 Euro war bei der Polizei die Rede. Doch daran kann sich die Stieftochter vor Gericht nicht mehr erinnern. Dass 4000 Euro fehlen, soll die im Pflegeheim lebende Ehefrau von Ralf B. den Ermittlern berichtet haben.

Die Witwe von Ralf B. ist in dem Prozess Nebenklägerin. Aus den Erzählungen ihrer Tochter und des Schwiegersohns geht hervor, dass sie der gewaltsame Tod ihres Mannes psychisch stark belastet hat. Sie wache nachts schweißgebadet auf, leider unter Angstzuständen, berichtet der Schwiegersohn.

Am Dienstag wird der Prozess fortgesetzt. Dann ist der Vater des Angeklagten, der Freund des getöteten Ralf B., als Zeuge geladen. Ob er aussagen wird, ist unklar. Er hat ein Zeugnisverweigerungsrecht.