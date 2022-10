Berliner terrorisiert Nachbarinnen: „Wenn ich dich seh’, trenn ich dir den Kopf ab“

Die Zeugin sieht nicht so aus, als würde sie sich leicht einschüchtern lassen. Das würde auch ihr Beruf nicht zulassen. Sozialarbeiterin ist sie, 35 Jahre alt. Was sie aber an diesem Mittwochnachmittag am Amtsgericht Tiergarten über den Angeklagten sagt, zeigt, dass sie nicht nur eingeschüchtert wurde, sondern massiv Angst hatte. Sie fürchtete sich vor dem Mann, der einmal in der Wohnung neben ihrer lebte, und der nun wegen Bedrohung und Beleidigung auf der Anklagebank sitzt.