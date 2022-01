Berlin - Lena Kreck ist Berlins erste Justizsenatorin, die von der Linkspartei gestellt wird. Das Amt und auch das Büro an der Salzburger Straße in Schöneberg übernahm sie von ihrem Vorgänger Dirk Behrendt (Grüne). Das Mobiliar und auch den Konferenztisch, an dem wir uns mit ihr zum Gespräch treffen, hat sie unverändert gelassen – jedenfalls fast. Ein Bild, das ihr Vorgänger ausgesucht hatte, hat sie von der Wand abgenommen. Es zeigte einen Mann mit dunkler Sonnenbrille in einem U-Bahnhof. Das Bild war ihr unheimlich.