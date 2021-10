Berlin - Während es an Berliner Schulen an diesem Morgen zur ersten Hofpause klingelt, sammelt sich eine kleine Menschentraube vor dem Rathaus Lichtenberg. Am Ende werden es 80 Interessenten sein, die sich zu einer besonderen Fahrt, die hier startet, angemeldet haben. Der Bezirk Lichtenberg geht kreative Wege, um an Personal für seine derzeit über 50 Schulen zu gelangen und hat Lehrerinnen, Erzieher, Quereinsteiger und Interessierte zu einer Werbefahrt an zehn Schulen im Bezirk eingeladen.