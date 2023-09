Exklusiv: Kai Wegner lehnt Abriss des denkmalgeschützten Generalshotels ab

Berlins Regierender Bürgermeister Kai Wegner (CDU) lehnt den Abriss des denkmalgeschützten Generalshotels auf dem Flughafen BER in Schönefeld ab. „Ich persönlich bin gegen den Abriss des Generalshotels in Schönefeld“, sagte Wegner der Berliner Zeitung. „Es wäre gut, wenn die Bundesregierung ihre Pläne noch einmal überprüfen und das historische Gebäude erhalten würde“, so der Senatschef.

„Es wäre auch ein wichtiges Signal an die Menschen in Ostdeutschland, dass wir mit ihrer Geschichte aufmerksam umgehen“, sagte er. „Leider ist der Berliner Denkmalschutz nicht für das Generalshotel zuständig, sodass uns hier die Hände gebunden sind“, so Wegner. „Ich appelliere aber an alle Beteiligten, allen voran an die Bundesregierung, noch mal in sich zu gehen und zu prüfen, wie das Generalshotel doch erhalten werden kann.“

Wie berichtet, will der Bund das Generalshotel für den geplanten Ausbau des Regierungsflughafens in Schönefeld abreißen. Die Arbeiten sollen am 14. September beginnen. Kritiker halten den Abriss für unnötig und kritisieren, dass mit dem Generalshotel ein bedeutendes Zeugnis der frühen Ostmoderne in Brandenburg und Ostdeutschland beseitigt werden soll.

Anzeige | Zum Weiterlesen scrollen

Das Generalshotel war 1948/49 auf dem Areal der ehemaligen Henschel-Flugzeugwerke nach einem Entwurf des Architekten Georg Hell errichtet worden. Zunächst war das Gebäude wie der gesamte Flugplatz in den Händen der Sowjets, 1961 wurde es von der DDR-Führung übernommen. Offiziell firmierte das Gebäude unter dem Namen „Sonderabfertigung für Generale und Persönlichkeiten der Politik und Wirtschaft“.



Zu Zeiten der deutschen Teilung begrüßte die DDR-Führung in dem Gebäude Staatsgäste wie den damaligen KPdSU-Chef Leonid Breschnew oder Kubas ehemaligen Präsidenten Fidel Castro. Nach der Wiedervereinigung wurde das Gebäude bis 2022 von der Bundespolizei genutzt. Inzwischen steht das Haus leer.

Ursprünglich sollte das Generalshotel erhalten bleiben

Die Abrissplanung für das Generalshotel geht auf eine Änderung des Planfeststellungsbeschlusses für den BER aus dem Jahr 2011 zurück, mit dem Baurecht für den Regierungsflughafen geschaffen wurde. Interessant: Im ursprünglichen Planfeststellungsbeschluss zum Bau des BER von 2004 war noch das Gegenteil verkündet worden. „Das Generalshotel befindet sich auf dem Gelände des Flughafens, ist aber durch den Ausbau des Flughafens Berlin-Schönefeld nicht betroffen“, ist darin zu lesen.



Die Bundesregierung steht mit dem Festhalten an den Abrissplänen für das Generalshotel politisch zunehmend isoliert da. Vor dem Regierenden Bürgermeister sprach sich bereits Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) für den Erhalt des denkmalgeschützten Gebäudes aus.

In einem Brief an Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) schrieb Woidke: „Das Generalshotel ist ohne Zweifel ein bedeutendes Stück deutscher Geschichte und Teil unseres kulturellen Erbes.“ Baudenkmäler wie dieses könnten „DDR-Geschichte gerade für nachfolgende Generationen bewahren und erlebbar machen“, so Woidke. „Daher bitte ich Sie dringend, eine Verschiebung des geplanten Abrisses des Generalshotels zu prüfen, um Diskussionen zur möglichen Nutzung des Gebäudes mehr Raum zu geben.“ Dies „insbesondere vor dem Hintergrund der sich“ nach seiner Kenntnis „noch entwickelnden weiteren Planungen für diesen Teil des Flughafengeländes“, so Woidke. „Es wäre aus meiner Sicht fatal, wenn zum gegenwärtigen Zeitpunkt mit einem Abriss Fakten geschaffen werden.“ Der Brief liegt der Berliner Zeitung vor.

Finanzminister Lindner lässt Ministerpräsident Woidke abblitzen

Der Finanzminister ließ Woidke jedoch abblitzen. In seinem Antwortschreiben, das der Berliner Zeitung ebenfalls vorliegt, verweist Lindner auf die bestehende Planung aus dem Jahr 2011. Damals seien „verschiedene Alternativen für den Erhalt des Generalshotels geprüft“ worden, so Lindner. Diese „umfassenden Untersuchungen“ seien Grundlage für den Beschluss zur Errichtung des Regierungsflughafens am BER gewesen, „mit dem auch der Rückbau des Generalshotels genehmigt wurde“.

Zuletzt sei im Jahr 2019 untersucht worden, „ob es Möglichkeiten gibt, das Generalshotel für die Zwecke des Auswärtigen Amtes oder des Bundesministeriums der Verteidigung in den Regierungsflughafen zu integrieren“, so Lindner. Aufgrund der zentralen Lage im Luftsicherheitsbereich auf dem Areal des zukünftigen Regierungsflughafens hätten „die Prüfungen ergeben, dass ein Rückbau des Gebäudes unabdingbar“ bleibe. Grund dafür sei „unter anderem auch die Verlegung der Flugbereitschaft des Bundesministeriums der Verteidigung nach Berlin und der damit einhergehende gestiegene Bedarf an Flugbetriebsflächen mit Abstellpositionen und Rollwegen für Luftfahrzeuge“.

Während Lindner sich darauf beruft, dass zuletzt 2019 Möglichkeiten eines Erhalts des Generalshotels untersucht wurden, verweisen Unterstützer des denkmalgeschützten Gebäudes darauf, dass sich die Ausgangslage im Jahr 2022 entscheidend verändert habe. Die Bundesregierung verzichte auf den Bau eines neuen Regierungsterminals am BER. Denn nun soll das im Jahr 2020 eröffnete Terminal, das ursprünglich nur als Übergangslösung gedacht war, dauerhaft genutzt werden. Dieses Gebäude steht jedoch an einer anderen Stelle, wodurch das Generalshotel den Fliegern der Regierungsstaffel kaum noch im Weg sein dürfte.

Fläche für den Regierungsflughafen am BER wäre groß genug

Nach Ansicht des Flughafenplaners Dieter Faulenbach da Costa reicht – bei Erhalt des Generalshotels – die Fläche für den Regierungsflughafen am BER aus. So könnte der Regierungsairport mit Vorfeldern und Hangars eine Größe von rund 320.000 Quadratmetern erreichen. Der jetzige Regierungsflughafen in Köln/Bonn habe dagegen eine Größe von rund 126.000 Quadratmetern.