Berlin - Das Berliner Landgericht hat am Freitagmittag geurteilt, dass die AfD den früheren Brandenburger AfD-Chef Andreas Kalbitz aus der Partei werfen durfte. Die Klage des 49-Jährigen wurde abgewiesen. Seine Parteimitgliedschaft sei erfolgreich „wegen arglistiger Täuschung“ angefochten worden, sagte der Vorsitzende Richter Hans-Joachim Lehm-Schier.

Die Partei spricht nicht von einem Parteiausschluss, sondern davon, dass der Vorstand die Mitgliedschaft von Kalbitz für nichtig erklärt hat, da er hätte gar kein Mitglied sein dürfen. Weil er beim Eintritt nicht die Wahrheit gesagt hat.

Diese Sicht teilt das Gericht. Der Vorsitzende Richter sagte, dass der Parteieinritt ein Vertrag ist. Kalbitz musste bestimmte Angaben machen und wenn die stimmen, wird er aufgenommen. Doch die Angaben stimmten nicht.

Kalbitz gegen die AfD

Im Saal 0208 hieß es: Kalbitz gegen die AfD – eine Partei, die laut Gerichtsbeschluss nun vom Verfassungsschutz als rechtsextremistischer Verdachtsfall einordnet und beobachtet werden darf.

zb Björn Höcke und Andreas Kalbitz.

Frühere Mitgliedschaft in rechtsextremistischen Gruppen verschwiegen

Der Parteivorstand hatte im Mai 2020 den gebürtigen Münchener aus der Partei geworfen. Mit 7 zu 4 Stimmen, bei zwei Enthaltungen. Der Grund: Kalbitz soll seine frühere Mitgliedschaft in rechtsextremistischen Gruppen verschwiegen haben.

Kalbitz war eines der bekanntesten AfD-Mitglieder, er war jahrelang in Brandenburg nicht nur Chef der Partei, sondern auch der Fraktion im Landtag. Außerdem lenkte er mit dem Thüringer Landeschef Björn Höcke den „Flügel“ der Partei, jene völkisch-nationalistische Gruppierung, die der Verfassungsschutz im März 2020 als „gesichert rechtsextremistische Bestrebung gegen die freiheitliche demokratische Grundordnung“ einstufte. Der „Flügel“ löste sich formal auf, aber die Mitglieder sind noch in der Partei und haben großen Einfluss.

Auch die AfD hat quasi eine „Gift-Liste“ und darauf ist detailliert festgelegt, in welchen Organisationen die Leute nicht gewesen sein dürfen, wenn sie in die AfD wollen. Als Kalbitz 2013 eintrat, musste er schriftlich versichern, dass er „keiner rechtsextremen, linksextremen oder ausländerfeindlichen Organisation“ angehört hat.

Das Problem im Fall Kalbitz: Die Partei findet seinen Originalantrag vom März 2013 nicht mehr. Das ist wohl der Grund dafür, dass kein förmliches Ausschlussverfahren eingeleitet wurde, sondern dass der Bundesvorstand einen Beschluss fasste, der dann vom Parteischiedsgericht bestätigt wurde.

Allerdings sollen die Angaben aus dem Aufnahmeantrag auf die Mitgliedsliste übertragen worden sein. Bekannt ist: Kalbitz wird unter der Mitgliedsnummer 573 geführt. Unter der Rubrik „Frühere Parteien“ soll er nur angegeben haben, dass er in der CSU und Jungen Union in Bayern war. Seine Mitgliedschaft bei den Republikanern, die damals vom Verfassungsschutz beobachtet wurde, soll er nicht aufgeführt haben. Dazu kommt die Heimattreuen Deutschen Jugend (HDJ), dort soll er 1993 nach Angaben des Verfassungsschutzes als 20-Jähriger nicht nur in einem Sommerlager gewesen sein, sondern auch Mitglieder der Gruppe war. Sie wurde 2009 als Neonazi-Organisation verboten. Damit hätte er nicht in die AfD eintreten dürfen.

Als Extremist eingestuft

Kalbitz bestreitet, Mitglied der HDJ gewesen zu sein und kämpft weiter um seine Rückkehr in die AfD. Das Dilemma für seine außerparteilichen und innerparteilichen Gegner: Der Mann ist durchaus ein politisches Talent, ein klarer Redner und scharfer Zuspitzer, ein Polemiker und Pauschalisierer, den der Verfassungsschutz seit 2020 beobachtet und als Extremist eingestuft. Er sagte bei seiner Rede beim Kyffhäuser-Treffen des „Flügels“ 2018: „Masseneinwanderung ist Messereinwanderung.“ Damit war er jahrelang sehr erfolgreich. Er gehörte zu jenen AfD-Leuten, die mit provokanten Sätzen die Grenzen des politischen und gesellschaftlichen Diskurses ausweiteten. Er trat auch immer wieder mit Neonazis auf Demonstrationen auf und beschäftigte ehemalige NPD-Leute im Landtag.

Parteiintern sahen viele den Fall Kalbitz als großes Duell zwischen den Radikalen und den Gemäßigten, als eine Art „Endkampf“ um die Hoheit in der Partei zwischen dem „Flügel“-Mann und Höcke-Freund Andreas Kalbitz und dem AfD-Chef Jörg Meuthen, der die Partei weniger extrem ausrichten wollte. Meuthen trat im Januar aus der Partei aus und warf ihr „totalitäre Anklänge“ vor. Kalbitz will weiterhin in die Partei zurück. Und egal, wie das Urteil des Gerichts lautet, es gilt als sicher, dass beiden Seiten das Urteil nicht akzeptieren werden, wenn sie denn verlieren sollten. Andreas Kalbitz sagte der Berliner Zeitung: „Unbenommen des Ausgangs dieses Verfahrens werden ich weiterhin unbeirrt die Wiedererlangung der vollen Mitgliedschaft in der AfD anstreben.“ Sein Anwalt sagte nach dem Urteil: „Ich gehe davon aus, dass wir in Revision gehen werden.“

Kalbitz will nicht aufgeben

Kalbitz will nicht aufgeben und sieht den Streit als Marathonlauf. Und er weiß gewichtige Kreise der Partei hinter sich: Als Meuthen austrat, meldeten sich in den Sozialen Medien vor allem Stimmen aus den „Flügel“-nahen ostdeutschen AfD-Landesverbänden, die forderten, Kalbitz solle wieder aufgenommen werden. Von „unsäglichen Repressalien“ gegen ihn war die Rede.

Auch deshalb schließ Kalbitz nicht aus, dass er neben dem juristischen Weg auch einen anderen einschlägt. Er könnte einfach einen neuen Aufnahmeantrag bei seinem Kreisverband Dahme-Spreewald stellen. Der würde ihn sicher aufnehmen, und auch der Landesverband würde wohl nicht protestieren. Denn in seinem Heimatverband wird er nicht als Aussätziger behandelt. Als die Bundespartei ihn rauswarf, änderte die AfD-Fraktion im Landtag extra für ihn ihre Satzung, so dass er weiterhin offizielles Mitglied der Fraktion ist.

Sollte Kalbitz den Eintritt in die AfD beantragen, wäre dann wieder der Bundesvorstand am Zuge – und dort ist nach dem Meuthen-Abgang der Einfluss der Ex-„Flügel“-Leute nicht kleiner geworden.