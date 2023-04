Kalte Dusche für Lichtenberger Mieter: „Das Problem ist unzumutbar“

Wenn Kathrin Scholz ihre drei Kinder baden möchte, muss sie das Warmwasser vorher häufig im Wasserkocher aufbereiten. Seit Monaten funktioniert die Wasserversorgung in dem Mietshaus in Lichtenberg nur unregelmäßig. Sie hat sich deshalb an die Berliner Zeitung gewandt, weil sie seit August vergangenen Jahres schon über mehrere Tage kein warmes Wasser hatte.