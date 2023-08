Gewitter in Berlin, kühler Juli und Hitzewarnung – ist das wirklich Klimawandel?

Die Hitze ist zurück in Berlin: T-Shirt-Wetter, 29 oder 30 Grad tagsüber und dazu laue Nächte mit Gewitter. Passt zum Klimawandel. Ganz anders sah es in den vergangenen Wochen aus: kühle Tage, kalte Nächte, dazu Regen und auch mal die halb scherzhafte Frage, ob für den abendlichen Biergartenbesuch eine lange Unterhose nötig sei.



Ständig war zu hören, dass ein solch verregneter, kühler Sommer nicht gerade ein Beweis für die Klimaerwärmung sei. Aber halt: Genau das ist es. Auch wenn es auf den ersten Blick nicht logisch erscheint und anders aussieht.

Ein Beispiel: Der große Park neben Zweirad-Stadler in Prenzlauer Berg war vor einem Jahr verdorrt. Eine gelb-braune Steppe, unansehnlich, völlig vertrocknet. Der Sommer 2022 war einer von vier Dürresommern innerhalb von fünf Jahren in der Region Berlin-Brandenburg.



Diese Häufung gilt als ein Beweis dafür, dass der Klimawandel nun auch im Alltag nachvollziehbar ist. Doch jetzt, im Sommer 2023, ist diese weite Wiese sattgrün, die Pflanzen wuchern wegen des reichlichen Regens üppig vor sich hin. Nichts erinnert an den Klimawandel, an Hitzerekorde und Alarmismus.

Der Regen macht diesmal den Unterschied

Dabei sind die Unterschiede zwischen den beiden Berliner Sommern auf dem Papier gar nicht so extrem: Die mittlere Tagestemperatur lag in diesem Juli an 13 Tagen über 20 Grad, im Vorjahr waren es 16 Tage. Doch das Gefühl war ein anderes: Im vorigen Jahr gab es Sonne ohne Ende und nur 33 Liter Regen pro Quadratmeter. Das war die Hälfte der üblichen Menge.



Das war Dürre, und das ist der entscheidende Unterschied: Denn in diesem Juli fielen 74 Liter, das war sogar deutlich mehr als im Vergleich zum klassischen Referenzzeitraum, dem langjährigen Mittel von 1961 bis 1990.

Bei diesem Wetter stellt sich die Frage, wie das alles zusammenpasst: die aktuellen Waldbrände auf Hawaii oder jene im Juli auf Rhodos und die Sturzfluten soeben in Slowenien oder Österreich und der viele Regen bei uns?



Das passt zusammen. Denn wenn sich das Klima verändert, nehmen erst einmal die Wetterextreme zu. Das Bild ist Folgendes: Über lange Zeit gab es ein recht stabiles Klimasystem, doch durch den weltweiten Temperaturanstieg verändert es sich allmählich – und bis sich ein neues, recht stabiles Klimasystem etabliert hat, häufen sich über ein paar Jahrzehnte die extremen Ausschläge und bringen entweder ungewöhnliche Kälte, extreme Dürre oder Wolkenbrüche. Auch in Europa begann dieser Sommer extrem mit der Hitzewelle in Spanien. Und weltweit geht der Juli 2023 als der bislang heißeste je gemessene Juli in die Geschichte ein.

In Hawaii wurden die Waldbrände durch ungewöhnlich starke Passatwinde massiv verstärkt. Hawaii Department of Land and Natural Resources/AP

Der Zusammenhang von Hitze und Waldbrand ist klar: Feuer gibt es immer wieder, oft ausgelöst durch Brandstiftung oder Fahrlässigkeit. Doch bei extremer Hitze können sich kleinste Feuer – wenn sie nicht sofort gelöscht werden – wie auf Hawaii, auf Rhodos oder in Algerien schnell zu massiven Bränden auswachsen. In Hawaii ist nun auch noch die jährliche Trockenzeit und die Vegetation recht verdörrt, auch sind die Passatwinde diesmal nicht so gemäßigt wie üblich, sondern ungewöhnlich stark. Und starke Winde entstehen durch extreme Temperaturunterschiede, also Hitze.

Die Hitze verursacht aber eben auch Sturzfluten wie in Slowenien. Der Grund: Das Mittelmeer wird im Hochsommer immer mehr zu einer dauerwarmen Badewanne: Sonst ist das Oberflächenwasser im Schnitt 24 bis 25 Grad warm, doch auch dort wurde in diesem Juli ein neuer Rekord gemessen: 28,7 Grad.



Solch warmes Wasser sorgt nicht nur für ein Massensterben Dutzender Arten, sondern eben auch für Überschwemmungen. Denn das Mittelmeer ist zugleich eine gigantische Verdunstungsfläche. Wenn dort nur ein einziges Grad mehr gemessen wird, verursacht die zusätzliche Verdunstung sieben Prozent mehr Regenfälle. Bei drei Grad sind es fast 25 Prozent mehr. Durch die extreme Hitze türmen sich gigantische Wolkenmassen über dem Meer auf. Wenn diese Richtung Norden geweht werden, wartet dort eine mächtige Wand. Ein Gebirgsgürtel mit den Alpen, der von Frankreich bis zum Balkan reicht. Und irgendwo an diesen vielen Bergen regnen sich die Wolkenmassen ab und lassen Bäche und Flüsse anschwellen.

Das Ganze heißt „5b-Wetterlage“. Und die führt immer wieder zu Sommerhochwassern: die Oderflut 1997, das Elbehochwasser 2002, die Fluten 2013 an der Donau und anderen Flüssen in Mitteleuropa mit 20 Toten oder die Flutkatastrophe im Ahrtal 2021. Diese Sommerfluten wurden jeweils als Jahrhunderthochwasser bezeichnet, wie auch die Sturzfluten, die dieses Mal Slowenien trafen und die auch Österreich massiven Regen brachten und mehr Niederschläge in unseren Breiten.



Im Zusammenhang betrachtet passen Hitzerekorde und ein regnerischer Sommermonat doch zum Klimawandel.