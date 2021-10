Berlin - Die Räumung der linksautonomen Wagenburg an der Köpenicker Straße 137 an diesem Freitag kann wohl nicht mehr abgewendet werden. Das Kammergericht Berlin teilte der Berliner Zeitung auf Anfrage mit, dass es am Mittwoch einen Antrag des Bewohner-Vereins auf einstweilige Einstellung der Zwangsvollstreckung zurückgewiesen hat. Damit dürfte es am Freitag zum Polizei-Großeinsatz in Mitte und im angrenzenden Kreuzberg kommen, um ein Urteil aus dem Juni zu vollstrecken.