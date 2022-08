Die Kuppe eines Einweghandschuhs klebte zwischen zwei Reihen von Klebeband, das ursprünglich um das rechte Handgelenk der Leiche von Maryam H. gewickelt war. Die DNA daran war so gering, dass die Spezialisten des Landeskriminalamtes die Handschuhkuppe vollständig herauspräparieren und analysieren mussten. Bei der Analyse der daran befindlichen sehr geringen Spurenmenge sei ein Mischprofil herausgekommen, sagt am Freitag die DNA-Sachverständige. Der eine Teil der Spur konnte der Geschädigten Maryam H. zugeordnet werden. Der andere Teil gehört wahrscheinlich zu der anonymisierten Vergleichsperson 20 MA 637-3.

Vergleichsperson 20 MA 637-3 ist Mahdi H. Der 23-Jährige und sein vier Jahre älterer Bruder Yousuf H. sitzen derzeit in Berlin auf der Anklagebank, weil sie ihre Schwester Maryam H. getötet und die Leiche in Bayern verscharrt haben sollen. Motiv: Die afghanische Familie von Maryam H. soll mit der Scheidung der Frau und ihrem westlichen Lebensstil nicht einverstanden gewesen sein.

Die DNA-Expertin muss vor Gericht eingestehen, dass die Erstellung eines genetischen Teilprofils von der abgerissenen Fingerkuppe des Einweghandschuhs an der Grenze des Machbaren gewesen sei. Sie spricht von einer DNA-Menge im zweistelligen Pikogrammbereich. Zur Erklärung: Ein Nanogramm hat 1000 Pikogramm. Klar sei, dass die Mischspur von zwei Personen stammten, die sehr eng miteinander verwandt gewesen seien. Die Analyse deute auf Maryam H. und ihren Bruder Mahdi.

Die 34-jährige Maryam H. verschwand am 13. Juli vorigen Jahres. Sie ließ ihre beiden Kinder in der Flüchtlingsunterkunft zurück, in der sie lebten. Die Fahnder gehen davon aus, dass sie von ihren Brüdern aus dem Haus gelockt wurde – angeblich um mit ihr eine Wohnung in Neukölln anzusehen. Unklar ist, wo die Frau umgebracht wurde. In der Unterkunft des jüngeren Bruders in Neukölln konnten keine relevanten DNA- oder Blutspuren gesichert werden.

Die Ermittler gehen davon aus, dass die Brüder ihre tote Schwester in einem großen Rollkoffer mit dem ICE nach Donauwörth, den Wohnort von Yousuf H., brachten. Die verscharrte Leiche wurde drei Wochen später in einem Waldstück bei Holzkirchen gefunden. Die Freundin von Yousuf führte die Fahnder dorthin.

Der Kopf der Toten steckte in einem blauen Müllsack, an dem keine verwertbaren Spuren anderer Personen festgestellt werden konnten, so die DNA-Sachverständige. Auch am Klebeband, mit dem Mund und Nase der Toten umwickelt waren, fand die Expertin nur Spuren von Maryam H. selbst.

Maryam H. soll erdrosselt, ihre Kehle durchtrennt worden sein. Auch auf dem schwarzen Halstuch, das um den Schnitt am Hals befestigt war, konnte keine DNA der Angeklagten sicher festgestellt werden. Ebenso wenig gab es solche Spuren im Laderaum des Taxis, mit dem Mahdi und Yousuf H. den schweren Koffer, in dem die Leiche ihrer Schwester gelegen haben soll, zum Bahnhof Südkreuz brachten.

Der Prozess gegen die beiden Brüder läuft seit Anfang März – er wird auch so schnell nicht zu Ende gehen. Ursprünglich sollte das Verfahren am Freitag enden. Dann wurde das Urteil für den 10. Oktober avisiert. Am Freitag hat Thomas Groß, der Vorsitzende Richter in der Schwurgerichtskammer, weitere Termine bekannt gegeben – bis zum 12. Dezember.