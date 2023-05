Karneval der Kulturen und der mögliche Protest der Klima-Kleber

Eines ist klar: Der Karneval der Kulturen, der dieses Jahr zum ersten Mal seit drei Jahren wieder stattfindet, ist mit dem CSD der größte Straßenumzug des Jahres in Berlin. Am Sonntagmittag geht es los. Nach der langen Pandemiepause werden wieder bis zu eine halbe Million Schaulustige erwartet. Doch einige befürchten auch, dass Klima-Kleber diese Großveranstaltung nutzen könnten für eine ihrer Blockaden. Denn damit bekämen sie die größtmögliche Aufmerksamkeit, die an diesem sonnigen Pfingstwochenende in Berlin möglich ist.

„Bislang sind uns keine Vorfälle in diesem Zusammenhang bekannt geworden“, sagte ein Polizeisprecher der Berliner Zeitung kurz vor dem Start des Straßenumzuges in Kreuzberg, der der Höhepunkt des dreitägigen Festes ist. Die Veranstalter hoffen, dass der Umzug ohne Störungen stattfinden kann. Zu den Befürchtungen im Zusammenhang mit den Klima-Klebern sagte eine Sprecherin des Karnevals der Berliner Zeitung: „Wir haben im Vorfeld davon gehört.“ Doch direkte Gespräche mit den Klima-Klebern habe es nicht gegeben. „Wir wären gern mit ihnen ins Gespräch gekommen“, sagte sie. „Aber wir wissen nicht, was passieren wird.“

Mitglieder der Gruppe Maracatu-Treffen tanzen beim Umzug des Karnevals der Kulturen in Berlin-Kreuzberg. Nach dreimaliger pandemiebedingter Absage findet das Straßenfest wieder statt und erreicht mit dem Umzug seinen Höhepunkt. Monika Skolimowska/dpa Eine Tänzerin der Gruppe Grupo Chile tanzt beim Umzug des Karnevals der Kulturen in Berlin-Kreuzberg. Monika Skolimowska/dpa Chilenische Drachen auf dem Karneval der Kulturen. Mitglieder der Gruppe Grupo Chile. Monika Skolimowska/dpa Bei sonnigem Wetter präsentieren verschiedene Gruppen ihre prachtvollen Kostüme. Tobias Schwarz/AFP Nach drei Jahren Pause tanzen verschiedene Kulturen durch Berlin-Kreuzberg. AFP Sommer, Sonne und Karneval der Kulturen: Diesen Sonntag ist der brasilianische Samba in Berlin-Kreuzberg. Tobias Schwarz/AFP Das internationale Straßenfest Karneval der Kulturen ist immer gut besucht. Paul Zinken/dpa Für Fotografen ist Karneval der Kulturen ein echtes Highlight. Simon Becker/LePictorium/imago Teilnehmer von Karneval der Kulturen bringen Farbe auf die Straße. Sergey Kohl/Zoonar/imago Auch 2022 fiel Karneval der Kulturen wegen der Pandemie aus. dpa Angela hält beim Straßenfest am ersten Tag des Karnevals der Kulturen an ihrem Stand einen Fächer. Christoph Soeder/dpa Simplice und Wendy tanzen beim Straßenfest am ersten Tag des Karnevals der Kulturen Kizomba. Rund eine halbe Million Menschen werden bis Pfingstmontag zur 25. Ausgabe in Berlin-Kreuzberg erwartet. IMAGO/Travel-Stock-Image Die Performerinnen der Gruppe Danzako treten am ersten Tag des Straßenfestes auf Stelzen auf. Christoph Soeder/dpa 1 / 13

Der falsche Ort für Proteste

Auch beim Karneval geht es um Klimaschutz, das wird bereits bei einigen Wagen deutlich. Denn es sind dieses Mal auch Lastenfahrräder unterwegs oder Wagen, die von Menschen gezogen werden.

Wer vor dem Start um 12.30 Uhr an der Gneisenaustraße unterwegs ist, sieht, dass dies die falsche Veranstaltung für eine Protestaktion wäre, denn der Karneval der Kulturen sieht sich nicht nur als postmigrantische, antirassistische Tradition, mit der die Vielfalt dieser Stadt gezeigt werden soll, sondern es wird gezielt auch auf Nachhaltigkeit gesetzt. Und die Mehrheit der 48 teilnehmenden Gruppen mit 2500 Leuten ist sicher eher auf der Seite des Klimaschutzes als auf der Seite der Benzin-Fraktion.