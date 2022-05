Wo bekomme ich Trinkwasser her, wenn die Geschäfte zu sind? Wie wärme ich mich bei Heizungsausfall? Was tun, wenn im Katastrophenfall nichts mehr geht? Es sind Fragen wie diese, die viele Deutsche umtreiben, spätestens seit der Ahrtalkatastrophe im vergangenen Jahr, als mindestens 133 Menschen im sicher geglaubten Deutschland ertranken. Das Sicherheitsbedürfnis habe einen weiteren Schub bekommen, als der Krieg gegen die Ukraine ausbrach, sagt Birgitt Eberlin vom Berliner Arbeiter-Samariter-Bund (ASB). Sie ist eine Expertin und Ausbilderin für den Katastrophenfall.

Sie leitet den Kurs für Krisenvorsorge, an diesem Abend sitzen zehn Teilnehmerinnen und Teilnehmer vor ihr, sie wollen konkrete Rettungsantworten auf die eingangs gestellten Fragen. Darum sitzen sie nun beim ASB in Berlin-Neukölln.

Die Bevölkerung habe kein Vertrauen mehr in die Schutzmaßnahmen des Staates. Die Corona-Pandemie ist noch immer nah, Schutzräume vor Angriffen sind nicht mehr vorhanden oder gegenüber modernen Waffensystemen veraltet. Allgemein wirkt die Lage unsicher. „Immer mehr Menschen wollen wissen, wie sie sich selbst schützen und ihr Leben retten können.“

Krisenbewältigung statt Feierabend

Das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe startete dafür 2020 extra ein Programm. Bis Ende 2024 läuft „die Ausbildung der Bevölkerung in Erster Hilfe mit Selbstschutzinhalten“. Knapp 20 Millionen Euro kostet das, 450.000 Personen von Kitakind bis Senior sollen teilnehmen. Pandemiebedingt sind es bisher nur 10.600 geworden. In den vergangenen Wochen aber hat das Projekt Fahrt aufgenommen.

Der Ernstfall findet hier im Seminarraum nur auf dem Flipchart statt. Die Männer und Frauen im Alter von Mitte 20 bis Mitte 60 sitzen erwartungsvoll im Stuhlkreis. Statt Feierabend ist Krisekriegen angesagt. Sie treten mit einem Wissensstand von Anfänger bis Fortgeschrittener an. Ganz normale Berufe üben sie aus, wie Henrik Sterley, der als Betriebswirt bei einer Versicherung arbeitet. Der 28-Jährige dachte, „das kann bestimmt nicht schaden“, als er von dem Kurs hörte, wollte mehr wissen und meldete sich sofort an.

Volkmar Otto Henrik Sterley notiert die Krise von A bis Z.

Die Frage, „Wie will ich mich im Notfall fühlen“, ist Ouvertüre für den Abend. „Vorbereitet“, „handlungsfähig“, „informiert“, die gelieferten Stichworte werden von Birgitt Eberlin auf dem ersten Blatt des Flipcharts säuberlich notiert. Viele Blätter folgen. Sie skizzieren den Weg in die Sicherheit.

Volkmar Otto Birgitt Eberlin leitet den ASB-Krisenkurs.

Resilienz ist das Ziel. Das ist die Fähigkeit, sich an Probleme und Veränderungen anpassen zu können. Der Panik keine Chance geben. Das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe formuliert es so: „Mit dem Programm sollen relevante Handlungskompetenzen erworben werden, die in außergewöhnlichen Not- und Krisenlagen eines Zivilschutzfalles zum Einsatz kommen, aber auch bereits bei Notfallsituationen des Alltags nutzbar sind.“

In neunzig Minuten verspricht Birgitt Eberlin, „haben wir den Ernstfall wie Wasser- und Stromausfall, Sturm, Hitze, Kälte, Flucht vor Brand oder Krieg und Terror bis hin zu Versorgungsengpässen mit Lebensmitteln im Griff“. Die einzelnen Lagen werden durchgespielt. Es geht flott voran, auch dank guter Ideen wie der des Anfangdreißigers, der bei Wassermangel zum Auslegen von Frotteehandtüchern unter freiem Himmel rät. „Damit sich darauf der Regen sammeln kann. Ausgewrungen ergeben sich sicher einige Milliliter Wasser.“

Das ist für die Dozentin zwar innovativ, aber sie weiß Praktischeres, das auch bei Dürre, die selbst die Stadt Berlin immer häufiger überzieht, anzuwenden ist. „Auf den Straßen gibt es überall Pumpen, aus denen sich im Handbetrieb Wasser holen lässt.“

Zwei Endfünfzigerinnen aus der Runde entpuppen sich als schon ziemlich gewieft. Eine besitzt bereits einen Gaskocher, erworben zu Beginn der russischen Kriegshandlungen. Auf die Frage, wie man ohne Strom Wasser erwärmen kann, rät sie neben dem Gartengrill (niemals in geschlossenen Räumen benutzen – Erstickungsgefahr durch Kohlenmonoxid!) zu Teelichtern unterm tönernen Blumentopf, darauf ein kleines metallenes Behältnis. Die Runde staunt beeindruckt über so viel Expertise.

„Das Haus brennt. Sie haben drei Minuten Zeit, Ihr Nötigstes zu packen“

Erhitztes Wasser ist nötig für Nudeln, die sich zwar trocken knabbern lassen, aber doch besser im gekochten Zustand schmecken. Ein Notvorrat aus 2,5 bis drei Kilo Nudeln, Reis, Getreideprodukten und Kartoffeln gehört zur Menge der Grundnahrungsmittel, die man pro Woche pro Person bunkern sollte, erklärt Birgitt Eberlin.

Aber nur Leckeres. Es soll schmecken, auch in der Not. Das ist die Grundregel, mahnt Birgitt Eberlin. Es nützt der größte Vorrat nichts, wenn man ihn nur mit Abscheu betrachtet.

Praktische Übungen sind Teil zwei des Kurses. „Das Haus brennt. Sie haben drei Minuten Zeit, Ihr Nötigstes zu packen“, gibt Birgitt Eberlin das Go. Pro Person ein Rucksack, „damit Sie beide Hände frei haben. Niemals unpraktische Reiserollkoffer!“

Anschaulich liegen Medikamente, Handtuch, Taschenlampe, Wasserflasche, Radio zum Kurbeln – versorgt auch das Handy mit Strom –, Erste-Hilfe-Material und Hygieneartikel wie Seife und Feuchttücher bereit. Das alles packt Teilnehmer Davide Lorenzo, 46, sorgfältig platzsparend ein. Jedes Teil diskutiert die Gruppe intensiv. Nähzeug muss unbedingt mit. Genauso wichtige Dokumente, das sind Familienurkunden, Pässe und Zeugnisse. Platzsparend gescannt in der Cloud oder auf dem USB-Stick. Schnell sind fünfzehn Minuten vergangen. Das wäre im konkreten Fall viel zu langwierig, gesteht man sich ein.

Volkmar Otto Das Kurbelradio! Erzeugt Strom durch Handeln.

Noch nicht restlos geklärt ist der Heizungsausfall, den die Teilnehmerinnen und Teilnehmer mit dicken Pullis und Decken bewältigen wollen. Anerkennendes Murmeln plus erleichtertem Gesichtsausdruck durchlaufen die Reihe, als Birgitt Eberlin vorschlägt, mit ABC-Pflaster und durchblutungsfördernder Salbe der kalten Haut einzuheizen. Da wäre keiner drauf gekommen.

So vielfältig und interessant sind die gespielten Katastrophen, dass der Kurs darüber eine Stunde länger als geplant dauert. Was haben die Teilnehmerinnen und Teilnehmer gelernt? Henrick Sterley will zeitnah einen Nahrungsvorrat zu Hause anlegen. „Daran habe ich bisher nie gedacht.“

Alle sind sich einig: Katastrophen gehören zum Leben und sind durch Vorplanung zu Teilen bewältigbar. Beruhigend.

Wie denken Sie über das Thema „Krisenvorsorge“? Bitte schreiben Sie mir: susanne.duebber@berlinerverlag.com