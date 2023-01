Katharina Heinroth: Berlins erste und bisher einzige Zoodirektorin

Schon als Kind beobachtet und sammelt Katharina Schnecken, Würmer und Frösche. Ihr Puppenhaus dient als Heim für weiße Mäuse, bis es zu viele werden. Sie muss die Tiere in eine Zoohandlung bringen – und kommt zurück mit zwei Axolotl, Schwanzlurchen aus der Familie der Querzahnmolche. Von Anfang an unterstützen die Eltern die Ambitionen ihrer einzigen Tochter, die vier Brüder hat: Sie kaufen ihr Bücher zum Bestimmen von Tieren und Pflanzen sowie Sammlungskästen und Terrarien.

Flusspferddame Bulette beißt ihren Vater Knautschke beherzt in das Hinterteil. Knautschke hatte als einziges Grosstier des Berliner Zoos den Krieg überlebt. dpa picture alliance / Friedrich Seidenstücker

Im Jahr 1916 macht Katharina Berger ihr Abitur und hätte am liebsten sofort Zoologie studiert. Doch ihr Vater, ein Kaufmann, besteht auf einer Ausbildung zur Lehrerin. Dann endlich, drei Jahre später, darf sie am Zoologischen Institut der Universität Breslau ihr Wunschstudium beginnen. Obwohl sie nebenbei arbeitet, um ihre Eltern finanziell zu entlasten, meistert sie das Studium mit Bravour. Sie wird 1923 die erste weibliche Doktorandin an ihrem Institut. Für ihre Doktorarbeit über die Hörfähigkeit von Reptilien erhält sie die Bestnote.

Über Umwege – eine kurze Ehe, die sie nach München verschlägt – kommt sie 1932 nach Berlin. Sie beginnt als Assistentin am Kaiser-Wilhelm- Institut für Biologie. Dort lernt sie ihren späteren Mann kennen, den Ornithologen Oskar Heinroth, Gründungsdirektor des Aquariums im Zoologischen Garten. Die Heinroths leben auf dem Zoogelände, es sind glückliche und schaffensreiche Jahre. Doch im Mai 1945 liegt auch der Zoo in Trümmern. Von über 3000 Tieren haben nur 91 überlebt, darunter Schimpansin Suse und Flusspferd Knautschke (das Foto unten zeigt Katharina Heinroth mit dem Koloss 1946). Die Gehege sind kaputt, das Aquarium ist zerbombt, die Kanalisation, die Strom- und die Gasversorgung sind zusammengebrochen. Katharina Heinroth schlimmster Schicksalsschlag: Am 31. Mai 1945 stirbt ihr Mann an Entkräftung.

Zoodirektor Lutz Heck, ein überzeugter Nationalsozialist, hat sich einige Wochen zuvor in den Westen abgesetzt, um seiner Verhaftung zu entgehen. Während des Krieges organisierte das SS-Fördermitglied die Verschleppung von Kamelen und Elefanten aus den Zoos besetzter Gebiete. Silvester 1939 nahm Heck an einer Art Großwildjagd in Warschau teil. Zur Jagdgesellschaft gehörte auch Hermann Göring. Die Teilnehmer erschossen die letzten Tiere im Warschauer Zoo.

Als der Nazi-Direktor abhaute, war Heinroth zur Stelle

Im Frühjahr 1945 steht der Berliner Zoo also ohne Leitung da. Nun schlägt die Stunde von Katharina Heinroth. Sie wird am 26. September 1945 zur Zoodirektorin ernannt. Die Lage ist katastrophal und wird es noch länger bleiben. Aber Heinroth hat gute Ideen: Zirkusdirektorin Paula Busch tritt im Zoo auf, Boxkämpfe finden statt, eine Berliner Version des Oktoberfests wird zu einem Publikumsmagneten. All diese Veranstaltungen bringen Geld in die leeren Kassen, sodass erste Gehege wieder aufgebaut werden können.

Während der Berlin-Blockade gibt es Pläne, den Zoo zu schließen; er soll einer landwirtschaftlichen Nutzfläche weichen. Doch Katharina Heinroth kämpft. Und die Berliner stehen an ihrer Seite: Sie bringen Kartoffelschalen und andere Küchenabfälle als Notfutter für die Zootiere.

Auch auf wissenschaftlicher Ebene leistet die Zoodirektorin herausragende Arbeit. Sie initiiert eine Zucht-Kooperation: Flusspferd Knautschke bekommt Damenbesuch aus dem Leipziger Zoo. Später zieht Bulette, Knautschkes Tochter, von Leipzig nach Berlin.

Konservative Zooaktionäre berufen Katharina Heinroth ab

Die Rufe der Kritiker nach ihrer Amtsenthebung begleiten Katharina Heinroth von Anfang an. Eine Frau auf diesem Posten? Für die konservativen Zoo-Aktionäre eine Ungeheuerlichkeit. Ein Mann soll her. Eine Dekade lang bleibt sie Zoodirektorin, 1956 wird sie abberufen (das Foto links zeigt sie mit zwei jungen Orang-Utans 1955).

Gerne hätte sie weitergemacht: „Eigentlich hätte ich ja denken können: Nach mir die Sintflut! Aber es war mir nicht gleichgültig.“ Von 91 Tieren, die den Krieg überlebt hatten, vergrößerte sie den Bestand auf 1937 Tiere aus 467 Arten. Im April 1957 erhielt sie das Bundesverdienstkreuz 1. Klasse, nur eine von vielen Auszeichnungen. Am 20. Oktober 1989 starb sie im Alter von 92 Jahren in Berlin. Sie hätte noch lange Zoodirektorin bleiben können.